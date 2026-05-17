/राजस्थान में अब AI चलाएगा सरकारी सिस्टम! शिकायत से ट्रैफिक तक सब होगा स्मार्ट

Jaipur News: राजस्थान अब टेक्नोलॉजी के दम पर सरकारी कामकाज का चेहरा बदलने की तैयारी में है. जल्द ही आपकी शिकायतों का जवाब एआई चैटबॉट देंगे. ट्रैफिक जाम को स्मार्ट सिस्टम कंट्रोल करेगा. और खेत में पानी-खाद कब डालनी है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताएगा. राज्य सरकार को एआई और मशीन लर्निंग आधारित 200 से ज्यादा स्टार्टअप प्रस्ताव मिले हैं, जिन्हें अब सरकारी सेवाओं से जोड़ने की तैयारी चल रही है.

AI स्टार्टअप्स के सहारे डिजिटल राजस्थान की तैयारी

कल्पना कीजिए, अस्पताल में एआई आपकी बीमारी की शुरुआती पहचान कर दे. सड़क पर एम्बुलेंस को अपने आप ग्रीन कॉरिडोर मिल जाए और सरकारी शिकायत का जवाब आपको 24 घंटे मिले. राजस्थान में अब यही भविष्य हकीकत बनने की ओर है. जिससे सरकारी सेवाएं और तेज, पारदर्शी और स्मार्ट बनेंगी.

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200 स्टार्टअप्स, शिकायत से लेकर खेती तक बदलेगी तस्वीर

यदि सबकुछ ठीक रहा तो राजस्थान में जल्द ही ज्यादातर सरकारी कामकाज और लोगों को मिलने वाली सुविधाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग होगा. इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग उन स्टार्टअप्स को सरकारी विभागों को जोड़ने जा रहा है. जो न केवल राजस्थान से हैं और एआई में नवाचार पर काम रहे हैं. ऐसे 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स से प्रस्ताव आ भी गए हैं, जिनमें से जरूरत और उपयोगिता के आधार पर चयन किया जा रहा है. इन्हें सरकारी प्रोजेक्ट्स में काम देने का मैकेनिज्म भी तैयार कर रहे हैं, जो आरटीटीपी एक्ट के दायरे में होगा.

मुख्य रूप से इनके आये प्रस्ताव

इनमें मुख्य रूप से प्रस्ताव शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यटन, कृषि, जल प्रबंधन, ई-गवर्नेंस, शिकायत निवारण और अन्य सरकारी सेवाओं से जुड़े हैं. प्रस्तावों की जांच नवाचार, उपयोगिता, तकनीकी क्षमता और आम लोगों को मिलने वाले लाभ के आधार पर होगी. चयनितों को पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखेंगे. सफल रहने पर इन्हें सरकारी विभागों में लागू किया जाएगा.

अब जिंदगी में ऐसे दिखेगा एआई का असर

-शिकायत दर्ज करते ही एआई चैटबॉट 24 घंटे जवाब देगा

-फाइल अटकते ही सिस्टम खुद अफसरों को अलर्ट भेजेगा

-ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंस को ऑटोमैटिक ग्रीन कॉरिडोर मिलेगा

-खेत की मिट्टी और सैटेलाइट डेटा देखकर एआई बताएगा कब पानी और खाद चाहिए

-गांवों में एक्सरे और स्कैन रिपोर्ट का एआई विश्लेषण शुरुआती बीमारी पकड़ने में मदद करेगा.

इससे दूर-दराज के गांवों में भी विशेषज्ञ जैसी सलाह मिल पाएगी.



स्टार्टअप्स को भी बड़ा मौका

सरकार की इस पहल से स्टार्टअप्स को सीधे सरकारी विभागों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा.

पायलट प्रोजेक्ट्स के जरिए तकनीक साबित करने का मौका.

निवेश और कमाई की नई संभावनाएं.

राष्ट्रीय स्तर पर पहचान का रास्ता.

युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर.

आईस्टार्ट योजना ने बनाया बड़ा इकोसिस्टम.

राजस्थान की आईस्टार्ट योजना के तहत अब तक 8355 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं.

1043 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश.

46,882 युवाओं को रोजगार.

3 हजार से ज्यादा महिला उद्यमी स्टार्टअप चला रहीं.

1.26 लाख से ज्यादा बच्चे विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़े.

आईस्टार्ट योजना के तहत 8 हजार स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड.

आईस्टार्ट राजस्थान योजना के तहत अब तक राज्य में 8 हजार से ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं. जिन्हें सरकार की तरफ से सहयोग दिया जा चुका है. इनमें 3 हजार से अधिक महिला उद्यमी स्तसर पर स्टार्टअप संचालित हैं. साथ ही 1 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश भी आया है. मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने कहा कि सरकारी सेवाओं से जोड़ने का दायरा बढ़ा रहे हैं. विभिन्न क्षेत्रों से 200 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. चयनित स्टार्टअप्स को पायलट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से अपनी तकनीक प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा. इससे सरकारी सेवाएं अधिक तेज,

पारदर्शी और प्रभावी बनेंगी, वहीं राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी मजबूती मिलेगी.

बहरहाल, जिस सरकारी सिस्टम की पहचान कभी लंबी फाइलों, धीमी प्रक्रिया और 'कल आना' संस्कृति से होती थी. अब वही सिस्टम AI के सहारे तुरंत जवाब देने की तैयारी में है. सवाल सिर्फ इतना है क्या तकनीक सरकारी कामकाज की पुरानी रफ्तार बदल पाएगी, या AI भी आखिरकार फाइलों में ही फंस जाएगा.