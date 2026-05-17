Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में अब AI चलाएगा सरकारी सिस्टम! शिकायत से ट्रैफिक तक सब होगा स्मार्ट

राजस्थान में अब AI चलाएगा सरकारी सिस्टम! शिकायत से ट्रैफिक तक सब होगा स्मार्ट

Jaipur News: राजस्थान में सरकारी सेवाओं को AI और मशीन लर्निंग से जोड़ने की तैयारी तेज हो गई है. 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स के प्रस्ताव मिले हैं. AI चैटबॉट, स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम और खेती-स्वास्थ्य में नई तकनीक लागू करने की योजना बनाई जा रही है.
 

Edited bySandhya YadavReported byDeepak Goyal
Published: May 17, 2026, 11:42 AM|Updated: May 17, 2026, 11:42 AM
राजस्थान में अब AI चलाएगा सरकारी सिस्टम! शिकायत से ट्रैफिक तक सब होगा स्मार्ट
Image Credit: AI Generated

Jaipur News: राजस्थान अब टेक्नोलॉजी के दम पर सरकारी कामकाज का चेहरा बदलने की तैयारी में है. जल्द ही आपकी शिकायतों का जवाब एआई चैटबॉट देंगे. ट्रैफिक जाम को स्मार्ट सिस्टम कंट्रोल करेगा. और खेत में पानी-खाद कब डालनी है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताएगा. राज्य सरकार को एआई और मशीन लर्निंग आधारित 200 से ज्यादा स्टार्टअप प्रस्ताव मिले हैं, जिन्हें अब सरकारी सेवाओं से जोड़ने की तैयारी चल रही है.

AI स्टार्टअप्स के सहारे डिजिटल राजस्थान की तैयारी
कल्पना कीजिए, अस्पताल में एआई आपकी बीमारी की शुरुआती पहचान कर दे. सड़क पर एम्बुलेंस को अपने आप ग्रीन कॉरिडोर मिल जाए और सरकारी शिकायत का जवाब आपको 24 घंटे मिले. राजस्थान में अब यही भविष्य हकीकत बनने की ओर है. जिससे सरकारी सेवाएं और तेज, पारदर्शी और स्मार्ट बनेंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

200 स्टार्टअप्स, शिकायत से लेकर खेती तक बदलेगी तस्वीर
यदि सबकुछ ठीक रहा तो राजस्थान में जल्द ही ज्यादातर सरकारी कामकाज और लोगों को मिलने वाली सुविधाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग होगा. इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग उन स्टार्टअप्स को सरकारी विभागों को जोड़ने जा रहा है. जो न केवल राजस्थान से हैं और एआई में नवाचार पर काम रहे हैं. ऐसे 200 से ज्यादा स्टार्टअप्स से प्रस्ताव आ भी गए हैं, जिनमें से जरूरत और उपयोगिता के आधार पर चयन किया जा रहा है. इन्हें सरकारी प्रोजेक्ट्स में काम देने का मैकेनिज्म भी तैयार कर रहे हैं, जो आरटीटीपी एक्ट के दायरे में होगा.

मुख्य रूप से इनके आये प्रस्ताव
इनमें मुख्य रूप से प्रस्ताव शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, पर्यटन, कृषि, जल प्रबंधन, ई-गवर्नेंस, शिकायत निवारण और अन्य सरकारी सेवाओं से जुड़े हैं. प्रस्तावों की जांच नवाचार, उपयोगिता, तकनीकी क्षमता और आम लोगों को मिलने वाले लाभ के आधार पर होगी. चयनितों को पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देखेंगे. सफल रहने पर इन्हें सरकारी विभागों में लागू किया जाएगा.

अब जिंदगी में ऐसे दिखेगा एआई का असर
-शिकायत दर्ज करते ही एआई चैटबॉट 24 घंटे जवाब देगा

-फाइल अटकते ही सिस्टम खुद अफसरों को अलर्ट भेजेगा
-ट्रैफिक जाम में एम्बुलेंस को ऑटोमैटिक ग्रीन कॉरिडोर मिलेगा

-खेत की मिट्टी और सैटेलाइट डेटा देखकर एआई बताएगा कब पानी और खाद चाहिए
-गांवों में एक्सरे और स्कैन रिपोर्ट का एआई विश्लेषण शुरुआती बीमारी पकड़ने में मदद करेगा.

इससे दूर-दराज के गांवों में भी विशेषज्ञ जैसी सलाह मिल पाएगी.


स्टार्टअप्स को भी बड़ा मौका
सरकार की इस पहल से स्टार्टअप्स को सीधे सरकारी विभागों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा.
पायलट प्रोजेक्ट्स के जरिए तकनीक साबित करने का मौका.
निवेश और कमाई की नई संभावनाएं.
राष्ट्रीय स्तर पर पहचान का रास्ता.
युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर.
आईस्टार्ट योजना ने बनाया बड़ा इकोसिस्टम.

राजस्थान की आईस्टार्ट योजना के तहत अब तक 8355 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हो चुके हैं.
1043 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश.
46,882 युवाओं को रोजगार.
3 हजार से ज्यादा महिला उद्यमी स्टार्टअप चला रहीं.
1.26 लाख से ज्यादा बच्चे विभिन्न कार्यक्रमों से जुड़े.
आईस्टार्ट योजना के तहत 8 हजार स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड.

आईस्टार्ट राजस्थान योजना के तहत अब तक राज्य में 8 हजार से ज्यादा स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं. जिन्हें सरकार की तरफ से सहयोग दिया जा चुका है. इनमें 3 हजार से अधिक महिला उद्यमी स्तसर पर स्टार्टअप संचालित हैं. साथ ही 1 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश भी आया है. मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने कहा कि सरकारी सेवाओं से जोड़ने का दायरा बढ़ा रहे हैं. विभिन्न क्षेत्रों से 200 से अधिक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं. चयनित स्टार्टअप्स को पायलट प्रोजेक्ट्स के माध्यम से अपनी तकनीक प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा. इससे सरकारी सेवाएं अधिक तेज,

पारदर्शी और प्रभावी बनेंगी, वहीं राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम को भी मजबूती मिलेगी.

बहरहाल, जिस सरकारी सिस्टम की पहचान कभी लंबी फाइलों, धीमी प्रक्रिया और 'कल आना' संस्कृति से होती थी. अब वही सिस्टम AI के सहारे तुरंत जवाब देने की तैयारी में है. सवाल सिर्फ इतना है क्या तकनीक सरकारी कामकाज की पुरानी रफ्तार बदल पाएगी, या AI भी आखिरकार फाइलों में ही फंस जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:अलवर में पागल कुत्ते का आतंक, 7 घंटे में 20 से ज्यादा लोगों को काटा, बच्चों तक को नहीं छोड़ा

ट्रेंडिंग न्यूज़

टोंक, करौली, धौलपुर, बूंदी, बारां, कोटा और सवाई माधोपुर में बारिश का अलर्ट

क्या है खाटू श्याम जी में अर्जी लगाने का सही तरीका? ऐसे लिखें मन की बात, तो तुरंत सुनेंगे बाबा!

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

तपेगा राजस्थान... इन जिलों में दिखेगा लू और हीटवेव का कहर, येलो और ऑरेंज अलर्ट से मचा हड़कंप!

Rajasthan Heatwave: लू से बेहाल राजस्थान, 10 शहरों में तापमान पहुंचा खतरनाक स्तर पर,जानें अपने जिलों का हाल

राजस्थान में मौसम मारने वाला है पलटी, रौद्र रूप से हाल होगा बेहाल, दोपहर 12 से 4 तक तो भीषण गर्मी का अलर्ट

अब जयपुर से नहीं जा पाएंगे बैंकॉक! महंगे फ्यूल ने छीनी इंटरनेशनल कनेक्टिविटी

राजस्थान के 66 लाख किसानों के कब खिलेंगे चेहरे, CM Kisan की 6ठी किस्त पर आया अपडेट!

नकाबपोश बदमाशों ने सर्राफे के घर में घुसकर परिवार को पीटा, बंदूक की नोक पर घर में डाली डकैती, लाखों को सोना लूटा

राजस्थान में 'नौतपा' का महा-अलर्ट: सूर्य देव बदल रहे घर, 25 मई से उबलेगी मरुधरा, ज्योतिषाचार्य की बड़ी चेतावनी!

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

घर पर बनाएं असली राजस्थानी आम का अचार, इस सीक्रेट मसाले से साल भर नहीं होगा खराब!

राजस्थान के छात्रों की बल्ले-बल्ले! गर्मी की छुट्टियों का हुआ ऐलान, जानें कब से खुलेंगे स्कूल

चांदी ने लगाई रिकॉर्ड तोड़ छलांग, सोने की कीमतों में भी जोरदार उछाल! जानें ताजा रेट

जयपुर,उदयपुर से लेकर जोधपुर तक सस्ता हुआ सोना-चांदी, राजस्थान में उल्टे मुंह गिरा गोल्ड-सिल्वर का भाव

Rajasthan News: डिप्टी सीएम दिया कुमारी का ट्रेन सफर, आम यात्रियों के बीच किया जयपुर-अजमेर की यात्रा, ईंधन बचत का दिया संदेश

सराफा बाजार में मचा हड़कंप! औंधे मुंह गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें ताजा भाव

बीकानेर, शेखावाटी से लेकर जयपुर भरतपुर के साथ उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट!

पति और 3 बच्चों को छोड़कर 956 KM दूर प्रेमी संग झुंझुनूं आई प्रेमिका, बोली- अब कहीं की नहीं रही मैं तो...

बाड़मेर-जैसलमेर वालों के लिए खुशखबरी, जोधपुर पाल रोड पर बन रहा 760 मीटर लंबा 'सुपर फ्लाईओवर'

जयपुर-अलवर-भरतपुर में आफत वाला मौसम, बिजली गिरने के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी!

नागौर में भीषण सड़क हादसा, ईको कार और रोडवेज बस की टक्कर में 4 लोगों की मौत

राजस्थान में सोने-चांदी के भाव में तबाही, आज के भाव देख उड़े होश, पढ़ें लेटेस्ट प्राइस

सिर्फ 3 दिन हैं बाकी! राजस्थान में RIICO प्लॉट योजना में आवेदन नहीं किया तो पछताएंगे!

सावधान राजस्थान! गर्मी बढ़ते ही घरों में घुस रहे जहरीले सांप, जानिए बचने के देसी जुगाड़

सराफा बाजार में भूचाल! राजस्थान में धड़ाम से गिरे सोना-चांदी के दाम, जानें आज के ताजा रेट

चूरू, सीकर, झुंझुनू, कोटपूतली बहरोड़, कैरथल-तिजारा अलवर डीग भरतपुर में बारिश का अलर्ट

घर पर इस तरह बनाएं 'मारवाड़ी भरवां प्याज की डिश', स्वाद में ऐसी कि पनीर की सब्जी हो जाए फेल

कीमतें बढ़ने के बाद जानिए राजस्थान में कहां किस रेट पर मिल रहा पेट्रोल-डीजल, पढ़ें हर शहर का भाव

घर पर ऐसे बनाएं पारंपरिक मारवाड़ी हरी मिर्च के टिपोरे, स्वाद ऐसा कि खाते ही हो जाएंगे फैन

पहले पी शराब फिर अलवर की सड़कों पर काटा उधम, नशे में गाड़ी दौड़ाने पर इस पूर्व मंत्री का बेटा गिरफ्तार

राजस्थान में आंधी-बारिश के बदलेगा मौसम, इन इलाकों में तेज गर्मी के साथ चलेगी लू

IAS डॉ. समित शर्मा का 'सिटिजन अवतार', 181 हेल्पलाइन पर ऑन-द-स्पॉट सस्पेंड किया भ्रष्ट अधिकारी

जयपुर की वो 5 गलियां जो छुपाए बैठी हैं 300 साल पुराने रहस्य, हर रास्ता सुनाता है अलग कहानी!

पंचायत-निकाय चुनाव में देरी को को लेकर जोगाराम पटेल का बड़ा बयान, जानें किसको ठहराया जिम्मेदार?

Rajasthan News: जयपुर बना उत्तर भारत का नया इंफ्रास्ट्रक्चर हब, दिल्ली-NCR भी पीछे!

नाकाबंदी देख भागी संदिग्ध गाड़ी, पीछा करते समय झुंझुनूं में पुलिस वाहन पेड़ से टकराया, चालक भींवाराम की मौत, SHO गंभीर

Tags:
jaipur news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Churu News: चूल्हे की एक चिंगारी ने उजाड़ दिया परिवार! जिंदा जलीं दो सगी बहनें

Churu News: चूल्हे की एक चिंगारी ने उजाड़ दिया परिवार! जिंदा जलीं दो सगी बहनें

churu news
2

जोधपुर में पानी पर बड़ा संकट! 18 और 21 मई को रहेगा सप्लाई शटडाउन, जानिए कब आएगा पानी

jodhpur news
3

Banswara: 2 रुपये का सिक्का निगलने से मासूम की हालत गंभीर, सांस लेने में हो रही परेशानी

bansawara news
4

सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की हो रही 'पिटाई'! केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का कांग्रेस पर बड़ा हमला

Rajasthan politics news
5

कोटा में किडनी फेल होने से एक और प्रसूता की मौत, अब तक 5 महिलाओं ने तोड़ा दम

kota news