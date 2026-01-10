राजस्थान में हवा हुई जहरीली, टोंक-भीलवाड़ा में सांसों पर बना संकट, पढ़ें पूरी अपडेट

Rajasthan Air Pollution: राजस्थान में ठंड के साथ स्मॉग का कहर जारी है. टोंक (318 AQI) और भीलवाड़ा (295 AQI) में हवा ज़हरीली हो चुकी है. प्रदूषण और कोहरे के मेल से विजिबिलिटी कम हुई है और सांस के मरीजों के लिए खतरा बढ़ गया है.
Rajasthan AQI Today: राजस्थान इस समय मौसम के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा है. एक ओर जहां कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन की रफ्तार थाम दी है, वहीं दूसरी ओर वायु प्रदूषण (Air Pollution) अब एक गंभीर स्वास्थ्य संकट के रूप में उभर रहा है. मरुधरा की फिजाओं में फैक्ट्रियों का धुआं, उड़ती धूल और कचरा जलने से निकलने वाली ज़हरीली गैसें कोहरे के साथ मिलकर जानलेवा स्मॉग (Smog) बना रही हैं.
टोंक और सीकर में गंभीर हालात
प्रदूषण के ताजा आंकड़ों (AQI) ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है. कई जिलों में हवा की गुणवत्ता खराब से लेकर अति गंभीर (301-400 AQI) श्रेणी में पहुंच गई है. जिसमें सबसे गम्भीर स्थिति में टोंक (318 AQI) और सीकर 293 AQI है.
वहीं आज अन्य शहरों की स्थिति (201-300 AQI) भीलवाड़ा (295), भिवाड़ी (292), बूंदी (298), चित्तौड़गढ़ (292), और कोटा (289) जैसे औद्योगिक शहरों में हवा बहुत खराब है. यहां तक कि चूरू (217) और राजसमंद (263) में भी सांस लेना दूभर हो गया है.
राजधानी जयपुर (162) की स्थिति अन्य जिलों के मुकाबले थोड़ी बेहतर है, लेकिन यहां भी हवा 'खराब'(101-200 AQI) श्रेणी में ही बनी हुई है.
सांसों पर बना संकट
हवा की स्थिति खराब होने से इसका सीधा असर व्यक्ति के फेफड़ों और हृदय पर पड़ता है. डॉक्टरों के अनुसार, स्मॉग के कारण अस्थमा और सांस की बीमारी वाले मरीजों को गंभीर परेशानी हो सकती है. धुंध और प्रदूषण का यह मिश्रण आंखों में जलन, गले में खराश और सांस लेने में कठिनाई पैदा कर रहा है.
बचाव और सावधानियां
प्रदूषण के इस खतरनाक स्तर को देखते हुए विशेषज्ञों ने कुछ जरूरी गाइडलाइंस जारी की हैं. जिसके अनुसार घर से बाहर निकलते समय N-95 मास्क का विशेष रूप से उपयोग करें. सुबह और शाम के समय जब स्मॉग का स्तर सबसे अधिक होता है, तब बुजुर्गों और बच्चों को बाहर निकलने से बचना चाहिए. प्रदूषण कम होने तक पार्क में टहलने या भारी व्यायाम करने से बचें. पर्याप्त पानी पिएं और विटामिन-सी युक्त फलों का सेवन करें ताकि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे.
