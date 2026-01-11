राजस्थान में सांस लेना हुआ मुश्किल! टोंक बना प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर, पढें पूरी अपडेट

Rajasthan Air Pollution Today: राजस्थान में ठंड और स्मॉग का कहर जारी है. टोंक (348 AQI) की हवा सबसे जहरीली दर्ज की गई, जबकि कोटा और बूंदी भी गंभीर श्रेणी के करीब हैं.विशेषज्ञों ने बच्चों और बुजुर्गों को N-95 मास्क लगाने और बाहर न निकलने की सलाह दी है.
Rajasthan AQI Today: राजस्थान इन दिनों मौसम की दोहरी मार झेल रहा है. एक तरफ हाड़ कंपाने वाली ठंड और घने कोहरे ने प्रदेश को ठिठुरा दिया है, तो दूसरी तरफ वायु प्रदूषण (Air Pollution) एक बड़े स्वास्थ्य संकट के रूप में सामने आया है. फैक्ट्रियों का धुआं और वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसें कोहरे के साथ मिलकर 'जानलेवा स्मॉग' का रूप ले चुकी हैं, जिससे मरुधरा की हवा अब सांस लेने लायक नहीं बची है.
कहां कितनी जहरीली है हवा?
प्रदूषण के ताजा आंकड़ों ने प्रशासन और आमजन की चिंता बढ़ा दी है. प्रदेश के कई जिलों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'गंभीर' श्रेणी में दर्ज किया गया है.
वहीं राजस्थान का टोंक शहर 348 AQI के साथ टोंक आज प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर रहा. यहां की हवा सेहत के लिए बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है. साथ ही प्रदेश के औद्योगिक और मरुस्थलीय जिलों में भी स्थिति चिंताजनक है.कोटा (293), बूंदी (298) यहां की हवा 'गंभीर' श्रेणी के बिल्कुल करीब है.अन्य शहर जैसे- सवाई माधोपुर (265), सीकर (265), चूरू (252), चित्तौड़गढ़ (248), जैसलमेर (238) और भीलवाड़ा (236). इन क्षेत्रों में धुंध और धुएं का गुबार साफ देखा जा सकता है.
राजधानी जयपुर का AQI 165 दर्ज किया गया है. हालांकि यह अन्य शहरों से कम है, फिर भी यह खराब श्रेणी में आता है, जिससे हृदय और अस्थमा रोगियों को परेशानी हो सकती है.
सेहत पर मंडराता खतरा
विशेषज्ञों के अनुसार, हवा में मौजूद प्रदूषकों की अधिक मात्रा फेफड़ों, अस्थमा और हृदय रोग से पीड़ित लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है. सुबह और शाम के समय विजिबिलिटी कम होने के साथ-साथ ज़हरीली गैसें जमीन के करीब बनी रहती हैं, जो बच्चों और बुजुर्गों के लिए 'साइलेंट किलर' का काम करती हैं.
सुरक्षा
प्रदूषण के इस खतरनाक स्तर से बचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने गाइडलाइंस जारी की हैं.घर से बाहर निकलते समय सामान्य कपड़े के बजाय N-95 मास्क का उपयोग करें. सुबह-शाम जब स्मॉग घना हो, तब बाहर टहलने या भारी व्यायाम करने से बचें. शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पर्याप्त पानी पिएं और विटामिन-सी युक्त फलों (आंवला, संतरा) का सेवन करें.
