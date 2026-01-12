Zee Rajasthan
राजस्थान में ठंड के साथ जहरीली हवा ने बढ़ाया खतरा, 9 शहरों का AQI बेहद खराब, पढ़ें पूरी अपडेट

Rajasthan Air Pollution: राजस्थान के 9 शहरों में AQI 200 के पार पहुंचने से हवा जहरीली हो गई है. कड़ाके की ठंड और स्मॉग के कारण सांस और हृदय रोगियों के लिए संकट बढ़ गया है. डॉक्टरों ने विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों को मास्क पहनने और सुबह-शाम बाहर न निकलने की सलाह दी है.

Published: Jan 12, 2026, 10:18 AM IST | Updated: Jan 12, 2026, 10:18 AM IST

Rajasthan AQI Today: राजस्थान इन दिनों कुदरत और प्रदूषण की दोहरी मार झेल रहा है. एक तरफ जहां हाड़ कंपाने वाली ठंड और घने कोहरे ने प्रदेश को ठिठुरा दिया है, वहीं दूसरी तरफ वायु प्रदूषण (Air Pollution) एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बनकर उभरा है. फैक्ट्रियों का धुआं और वाहनों की जहरीली गैसें कोहरे के साथ मिलकर जानलेवा स्मॉग बना चुकी हैं, जिससे मरुधरा की हवा अब सांस लेने लायक नहीं बची है.

जोन में राजस्थान के शहर
प्रदेश के 9 प्रमुख शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जैसे इलाके सबसे ज्यादा प्रदूषित दर्ज किए गए हैं. प्रतापगढ़ 276 AQI,चित्तौड़गढ़ 258AQI,बीकानेर 252AQI,डूंगरपुर 248AQI, कोटा 226AQI,भीलवाड़ा 219AQI,झुंझुनूं 217AQI,भिवाड़ी 216AQI,सवाई माधोपुर 204 AQI जो बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है और वहीं जयपुर में 161 AQI खराब स्थिति में दर्ज की गई है.

सेहत पर मंडराता खतरा
विशेषज्ञों के अनुसार, सर्दी के कारण ज़हरीली गैसें और प्रदूषित कण (PM 2.5 और PM 10) जमीन के करीब जम जाते हैं. यह स्थिति बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार व्यक्तियों के लिए 'साइलेंट किलर' का काम करती है. अस्थमा और फेफड़ों के रोगियों के लिए यह हवा जानलेवा साबित हो सकती है. प्रदूषित कण रक्त प्रणाली को प्रभावित कर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा देते हैं. कोहरे के साथ मिले धुएं से आंखों में सूजन और लगातार पानी आने की समस्या हो रही है.

बचाव और सावधानियां
बढ़ते प्रदूषण और ठंड के इस घातक 'कॉम्बिनेशन' से बचने के लिए प्रशासन और डॉक्टरों ने सलाह जारी की है.बाहर निकलते समय N-95 मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें. सुबह और शाम के समय जब स्मॉग सबसे ज्यादा होता है, बाहर टहलने या कसरत करने से बचें. बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं यथासंभव घरों के भीतर ही रहें. शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अदरक, तुलसी और गुनगुने पानी का सेवन करें. राजस्थान में मौसम और प्रदूषण की यह जुगलबंदी आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवाओं पर भारी दबाव डाल सकती है. सावधानी ही इस 'जहरीले कोहरे' से बचने का एकमात्र प्रभावी तरीका है.

