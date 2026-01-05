राजस्थान में सीकर-टोंक की हवा सबसे खतरनाक, AQI ने तोड़े सारे रिकॉर्ड! पढ़ें पूरी अपडेट

Rajasthan AQI Today: राजस्थान में इन दिनों दोहरी मार पड़ रही है. एक तरफ जहां कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन थाम दिया है, वहीं दूसरी ओर वायु प्रदूषण अब एक गंभीर संकट के रूप में उभर रहा है. मरुधरा के कई जिलों में फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, उड़ती धूल और कचरा जलने से पैदा हुई ज़हरीली गैसें सुबह के कोहरे के साथ मिलकर जानलेवा स्मॉग (Smog) बना रही हैं. आलम यह है कि सड़कों पर विजिबिलिटी कम होने के साथ-साथ अब आमजन के लिए शुद्ध हवा में सांस लेना भी दूभर हो गया है.

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI)

आज सुबह के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान के कई प्रमुख शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब और खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है. जिसमें सीकर 254 AQI,टोंक 222 AQI, भिवाड़ी 210 AQI के इन शहरों में बेहद खराब और जयपुर 179 AQI, जैसलमेर 144 AQI में खराब श्रेणी में है जो संवेदनशील लोगों के लिए खतरा है.

बच्चों और बुजुर्गों पर खतरा

जब हवा में प्रदूषकों की मात्रा बढ़ जाती है, तो वह सांस लेने लायक नहीं रहती. विशेष रूप से 101 से 300 के बीच का AQI फेफड़ों, अस्थमा और हृदय रोग से पीड़ित लोगों के लिए अत्यंत संवेदनशील है. स्मॉग के कारण होने वाली घबराहट, आंखों में जलन और लगातार खांसी इस समय आम लक्षण बन गए हैं.

डॉक्टरों के कड़े सुझाव

प्रदूषण और गिरते तापमान के इस घातक हमले से बचने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कुछ जरूरी सावधानियां बताई हैं. साधारण कपड़े का मास्क हवा में मौजूद बारीक सूक्ष्म कणों (PM 2.5) को फिल्टर नहीं कर पाता. इसलिए घर से बाहर निकलते समय केवल N-95 मास्क ही पहनें.

सुबह और शाम के समय जब स्मॉग का स्तर चरम पर होता है, तब पार्कों में घूमने, दौड़ने या योगा करने से पूरी तरह बचें. भारी व्यायाम से ज़हरीली हवा शरीर में ज़्यादा गहराई तक जाती है. खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें ताकि बाहर की दूषित हवा घर में न आए.

