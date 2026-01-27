राजस्थान का आबोहवा हुई जहरीली, भिवाड़ी-राजसमंद में सांस लेना हुआ मुश्किल, पढ़ें आज की पूरी अपडेट

Rajasthan AQI today: राजस्थान इस समय कुदरत के एक साथ तीन प्रहारों से जूझ रहा है. एक तरफ जहां हाड़ कंपाने वाली शीतलहर ने जनजीवन थाम दिया है, वहीं दूसरी ओर वायु प्रदूषण एक साइलेंट किलर की तरह घर-घर में दस्तक दे रहा है. इसी बीच मौसम विभाग की नई चेतावनी ने प्रदेशवासियों की चिंता को और गहरा कर दिया है.

हवा में घुला जहर

मरुधरा की आबोहवा अब सांस लेने लायक नहीं रही. प्रदूषण का स्तर खराब और अस्वस्थ श्रेणी में पहुंच चुका है, जिससे फेफड़ों और हृदय के मरीजों पर संकट मंडरा रहा है. वहीं भिवाड़ी और राजसमंद की स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है. आज की ताजा एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के अनुसार-भिवाड़ी 282 AQI प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव तो राजसमंद 205 AQI . साथ ही टोंक 168 और जयपुर में 147 AQI दर्ज की गई है.

मौसम विभाग की येलो वार्निंग

इन सबके बीच पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज बदलने वाला है. जिससे प्रभावित जिले जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बूंदी और टोंक हैं .इन क्षेत्रों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली गिरने के साथ हल्की बारिश और 20-30 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. हालांकि बारिश से धूल जमने की उम्मीद है, लेकिन ओलावृष्टि फसलों के लिए खतरा बन सकती है.

हेल्थ एडवाइजरी

प्रदूषण और गिरते तापमान के इस घातक मेल को देखते हुए डॉक्टरों ने इसे हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है.साधारण कपड़े का मास्क PM 2.5 के सूक्ष्म कणों को नहीं रोक सकता. घर से बाहर निकलने पर केवल N-95 मास्क का ही प्रयोग करें.बुजुर्गों, बच्चों और सांस की बीमारी (अस्थमा) वाले मरीजों को सुबह-शाम बाहर निकलने से बचना चाहिए. जब स्मॉग (धुंध) का स्तर अधिक हो, तब भारी व्यायाम या मॉर्निंग वॉक न करें.

राजस्थान में मौसम का यह मिजाज केवल सर्दी नहीं, बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य संकट है. जब तक बारिश पूरी तरह धूल को नहीं धो देती, तब तक लापरवाही भारी पड़ सकती है.