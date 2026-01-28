राजस्थान में सांस लेना हुआ मुश्किल, शीतलहर और जहरीले स्मॉग का बढ़ा खतरा, टोंक और चूरू में हवा हुई जानलेवा!

राजस्थान इस समय एक खतरनाक हेल्थ इमरजेंसी के मुहाने पर खड़ा है. प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच अब वायु प्रदूषण ने लोगों का दम घोंटना शुरू कर दिया है. मरुधरा के कई जिलों में फैक्ट्रियों का धुआं और धूल के कण सुबह के कोहरे के साथ मिलकर एक ज़हरीला स्मॉग (Smog) बना रहे हैं, जिससे शुद्ध हवा अब एक लग्जरी बन गई है.

कहां कितनी जहरीली हुई हवा



आज सुबह जारी हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के आंकड़े डराने वाले हैं. चूरू और टोंक जैसे जिलों में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है. जिसके तहत AQI 267 के पार पहुंच गया है.

शहर AQI स्तर श्रेणी चूरू 267 बहुत खराब टोंक 266 बहुत खराब बूंदी 229 खराब भरतपुर 220 खराब बीकानेर 218 खराब भिवाड़ी 205 खराब जयपुर 201 खराब

क्यों बढ़ रहा है खतरा?

विशेषज्ञों के अनुसार, गिरते तापमान और हवा की धीमी गति के कारण प्रदूषित कण जमीन की सतह के करीब जम गए हैं. निर्माण कार्यों की धूल, कचरा जलाने से निकली गैसें और औद्योगिक धुआं इस संकट को और गहरा कर रहे हैं. 200 से ऊपर AQI का मतलब है कि स्वस्थ व्यक्ति को भी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, जबकि अस्थमा और हृदय रोगियों के लिए यह जानलेवा साबित हो सकता है.

डॉक्टरों की सलाह

बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने सख्त गाइडलाइन जारी की है.जिसके लिए सलाह दी गई है कि साधारण कपड़ा मास्क सूक्ष्म कणों (PM 2.5) को नहीं रोक सकता, इसलिए केवल N-95 मास्क का ही प्रयोग करें. आउटडोर एक्टिविटी बंद अर्थात् सुबह और शाम जब स्मॉग का स्तर सबसे अधिक हो, तब टहलने या कसरत करने से बचें.खान-पान में विटामिन-C युक्त फल लें और शरीर को हाइड्रेटेड रखें ताकि इम्युनिटी बनी रहे. बच्चों और बुजुर्गों को घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी गई है.

सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए भिवाड़ी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में निर्माण कार्यों पर आंशिक प्रतिबंध भी लगाया है.

