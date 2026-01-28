Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में सांस लेना हुआ मुश्किल, शीतलहर और जहरीले स्मॉग का बढ़ा खतरा, टोंक और चूरू में हवा हुई जानलेवा!

Rajasthan Air Pollution: राजस्थान में चूरू (267 AQI) और टोंक (266 AQI) की हवा सबसे ज़हरीली दर्ज की गई है. ठंड और स्मॉग की दोहरी मार से सांस के मरीजों पर संकट बढ़ गया है. विशेषज्ञों ने बाहर निकलते समय N-95 मास्क लगाने और मॉर्निंग वॉक से बचने की सख्त हिदायत दी है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 28, 2026, 08:33 AM IST | Updated: Jan 28, 2026, 08:33 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में धड़ाम से सोने के गिरे भाव, चांदी के तीखे हुए तेवर, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट?
9 Photos
Jaipur Gold Silver Rate

राजस्थान में धड़ाम से सोने के गिरे भाव, चांदी के तीखे हुए तेवर, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट?

राजस्थान के 6 इलाकों में भीषण बारिश का अलर्ट, भयंकर आंधी-तूफान से मचेगा कहर, अभी-अभी जारी हुई चेतावनी
10 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान के 6 इलाकों में भीषण बारिश का अलर्ट, भयंकर आंधी-तूफान से मचेगा कहर, अभी-अभी जारी हुई चेतावनी

राजस्थान में बारिश का कहर! इन जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में बारिश का कहर! इन जिलों में येलो-ऑरेंज अलर्ट जारी

Copper Rate: चांदी के बाद बन रहा तांबे का क्रेज! राजस्थान में 1 से 10 किलो की बन रही है ईंट
6 Photos
Copper Price Today

Copper Rate: चांदी के बाद बन रहा तांबे का क्रेज! राजस्थान में 1 से 10 किलो की बन रही है ईंट

राजस्थान में सांस लेना हुआ मुश्किल, शीतलहर और जहरीले स्मॉग का बढ़ा खतरा, टोंक और चूरू में हवा हुई जानलेवा!

राजस्थान इस समय एक खतरनाक हेल्थ इमरजेंसी के मुहाने पर खड़ा है. प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर के बीच अब वायु प्रदूषण ने लोगों का दम घोंटना शुरू कर दिया है. मरुधरा के कई जिलों में फैक्ट्रियों का धुआं और धूल के कण सुबह के कोहरे के साथ मिलकर एक ज़हरीला स्मॉग (Smog) बना रहे हैं, जिससे शुद्ध हवा अब एक लग्जरी बन गई है.

कहां कितनी जहरीली हुई हवा

आज सुबह जारी हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के आंकड़े डराने वाले हैं. चूरू और टोंक जैसे जिलों में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है. जिसके तहत AQI 267 के पार पहुंच गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

शहरAQI स्तरश्रेणी
चूरू267बहुत खराब 
टोंक266बहुत खराब
बूंदी229 खराब
भरतपुर220 खराब
बीकानेर218 खराब
भिवाड़ी205 खराब
जयपुर201 खराब

क्यों बढ़ रहा है खतरा?
विशेषज्ञों के अनुसार, गिरते तापमान और हवा की धीमी गति के कारण प्रदूषित कण जमीन की सतह के करीब जम गए हैं. निर्माण कार्यों की धूल, कचरा जलाने से निकली गैसें और औद्योगिक धुआं इस संकट को और गहरा कर रहे हैं. 200 से ऊपर AQI का मतलब है कि स्वस्थ व्यक्ति को भी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, जबकि अस्थमा और हृदय रोगियों के लिए यह जानलेवा साबित हो सकता है.

डॉक्टरों की सलाह
बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने सख्त गाइडलाइन जारी की है.जिसके लिए सलाह दी गई है कि साधारण कपड़ा मास्क सूक्ष्म कणों (PM 2.5) को नहीं रोक सकता, इसलिए केवल N-95 मास्क का ही प्रयोग करें. आउटडोर एक्टिविटी बंद अर्थात् सुबह और शाम जब स्मॉग का स्तर सबसे अधिक हो, तब टहलने या कसरत करने से बचें.खान-पान में विटामिन-C युक्त फल लें और शरीर को हाइड्रेटेड रखें ताकि इम्युनिटी बनी रहे. बच्चों और बुजुर्गों को घरों के अंदर ही रहने की सलाह दी गई है.

सरकार ने प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए भिवाड़ी जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में निर्माण कार्यों पर आंशिक प्रतिबंध भी लगाया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news