राजस्थान में प्रदूषण से हवा हुई बेहद जहरीली! सांसों पर बना संकट, बच्चों और बुजुर्गों पर खतरा

Rajasthan Air Pollution: राजस्थान शीतलहर, घने कोहरे और जहरीले वायु प्रदूषण (बूंदी, टोंक का AQI 280 पार) के तिहरे प्रहार से जूझ रहा है. डॉक्टर ने N-95 मास्क लगाने और बच्चों व बुजुर्गों को घर में रहने की सलाह दी है. 30 जनवरी तक कोहरे का अलर्ट है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 29, 2026, 09:28 AM IST | Updated: Jan 29, 2026, 09:28 AM IST

राजस्थान में प्रदूषण से हवा हुई बेहद जहरीली! सांसों पर बना संकट, बच्चों और बुजुर्गों पर खतरा

Rajasthan AQI Today: राजस्थान इस समय कड़ाके की ठंड के साथ वायु प्रदूषण से जूझ रहा है. एक तरफ जहां हड्डियां कंपा देने वाली शीतलहर और घना कोहरा जनजीवन को ठिठुरा रहा है, वहीं दूसरी ओर वायु प्रदूषण एक बीमारी की तरह घर-घर में दस्तक दे रहा है. इन सबके बीच मौसम विभाग की नई चेतावनी ने चिंता और बढ़ा दी है.

सबसे ज्यादा प्रभावित शहर
प्रदेश के कई शहरों की वायु गुणवत्ता (Air Quality) खराब से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है. विभिन्न प्रदूषकों की अधिक मात्रा के कारण हवा सांस लेने लायक नहीं रही है. आज सबसे प्रदूषित शहरों में बूंदी 283, टोंक 280, सीकर 234, भिवाड़ी 208 और कोटा में 208 AQI दर्ज किया गया है. डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि इस जहरीली हवा से बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी (अस्थमा, फेफड़े और हृदय रोग) से पीड़ित लोगों को गंभीर समस्या हो सकती है.

विजिबिलिटी हुई शून्य
अगले 30 जनवरी तक सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट है. वहीं सांगोद (कोटा) ग्रामीण क्षेत्र पूरी तरह कोहरे की आगोश में समाया हुआ है. विजिबिलिटी इतनी कम है कि वाहन हेडलाइट और फॉग लैंप के सहारे रेंगते नजर आ रहे हैं. रोडवेज बसें निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं, और पक्षियों ने भी उड़ान भरने से परहेज किया है. तो लोसल (सीकर) में रात की कड़ाके की ठंड के बाद अल सुबह घना कोहरा छाया. सड़कों पर वाहन चालकों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा.

फसलें और किसान
घना कोहरा भले ही कुछ फसलों के लिए फायदेमंद हो, लेकिन पिछले तीन दिन पहले पड़ी कड़ाके की सर्दी और फसलों पर जमी बर्फ की चादर ने पहले ही ज्यादातर फसलों की कमर तोड़ दी है, जिससे किसानों में मायूसी है.

डॉक्टरों की सलाह
चिकित्सा विशेषज्ञों ने इस मौसम में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. घर से बाहर निकलते समय केवल N-95 मास्क ही लगाएं, क्योंकि साधारण कपड़े का मास्क प्रदूषण के

सूक्ष्म कणों को नहीं रोक सकता.

सुबह और शाम जब स्मॉग (धुंध और प्रदूषण का मिश्रण) का स्तर सबसे अधिक हो, तब टहलने या भारी व्यायाम करने से बचें. बुजुर्गों, बच्चों और सांस के मरीजों को इस मौसम में जितना संभव हो, घर के अंदर ही रहना चाहिए. जब तक बारिश से धूल नहीं जमती या हवा की गति नहीं बढ़ती, तब तक सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है.

