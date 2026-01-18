Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में प्रदूषण से हवा हुई जहरीली! भिवाड़ी पहुंचा रेड जोन में, कोहरे और स्मॉग से सांस लेना हुआ मुश्किल

Rajasthan Air Pollution: राजस्थान में कड़ाके की ठंड के बीच भिवाड़ी (348 AQI) रेड जोन में है. कोहरे और स्मॉग की दोहरी मार से बचने के लिए डॉक्टरों ने साधारण मास्क की जगह N-95 मास्क पहनने और सुबह-शाम बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 18, 2026, 09:47 AM IST | Updated: Jan 18, 2026, 09:47 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में भीषण ठंड के बीच बारिश की एंट्री! IMD ने इन जिलों में जारी किया मेघगर्जन का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट
8 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में भीषण ठंड के बीच बारिश की एंट्री! IMD ने इन जिलों में जारी किया मेघगर्जन का अलर्ट, पढ़ें वेदर अपडेट

राजस्थान में एक बार फिर डूबी चांदी की नैया, सोने के तीखे हो रहे तेवर, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के रेट
8 Photos
Jaipur Gold Silver Price Update Today

राजस्थान में एक बार फिर डूबी चांदी की नैया, सोने के तीखे हो रहे तेवर, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के रेट

जालोर की बेटी ने दुनिया में बजाया डंका, मिस इंडिया ग्लैम स्टार-2026 का खिताब जीता
7 Photos
Jalore news

जालोर की बेटी ने दुनिया में बजाया डंका, मिस इंडिया ग्लैम स्टार-2026 का खिताब जीता

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं ढोकला, जानें रेसिपी और फायदे
6 Photos
Rajasthani Dhokla

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं ढोकला, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में प्रदूषण से हवा हुई जहरीली! भिवाड़ी पहुंचा रेड जोन में, कोहरे और स्मॉग से सांस लेना हुआ मुश्किल

Rajasthan AQI: राजस्थान इन दिनों प्रकृति के दोहरे और घातक प्रहार का सामना कर रहा है. एक तरफ जहां कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने प्रदेश की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है, वहीं दूसरी ओर वायु प्रदूषण (Air Pollution) अब एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बन चुका है. फैक्ट्रियों का धुआं और धूल के कण सुबह के घने कोहरे के साथ मिलकर जानलेवा 'स्मॉग' (Smog) बना रहे हैं, जिससे न केवल सड़कों पर विजिबिलिटी कम हुई है, बल्कि शुद्ध हवा में सांस लेना भी दूभर हो गया है.

भिवाड़ी सबसे प्रदूषित शहर
ताजा आंकड़ों के अनुसार आज राजस्थान का औद्योगिक शहर भिवाड़ी एक बार फिर 'रेड जोन' में है, जहां हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच गई है. जिससे भिवाड़ी में 348 AQI दर्ज किया गया है. वहीं अन्य शहरों जैसे चूरू 232 AQI , कोटा 222 AQI , सवाई माधोपुर 215 AQI , टोंक 215 AQI , जैसलमेर 211 AQI और जयपुर में 161 AQI दर्ज किया गया है.

वायु प्रदूषण की वजह से चूरू, कोटा और जैसलमेर जैसे जिलों में भी हवा का स्तर बेहद खराब दर्ज किया गया है, जो स्वस्थ लोगों के लिए भी चिंता का विषय है.

सेहत पर असर
डॉक्टरों के अनुसार, जब हवा में PM 2.5 जैसे सूक्ष्म कणों की मात्रा बढ़ जाती है, तो वह सीधे फेफड़ों और रक्तप्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं. स्मॉग के कारण वर्तमान में आंखों में जलन, घबराहट, सीने में जकड़न और लगातार खांसी के मरीज अस्पतालों में बढ़ रहे हैं. विशेष रूप से अस्थमा, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए यह स्थिति जानलेवा साबित हो सकती है.

विशेषज्ञों की सलाह
प्रदूषण और गिरते तापमान के इस घातक संगम से बचने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कड़े सुझाव दिए हैं.साधारण कपड़े का मास्क ज़हरीले सूक्ष्म कणों को नहीं रोक पाता. घर से बाहर निकलते समय केवल N-95 मास्क का ही उपयोग करें.सुबह जल्दी और देर शाम, जब स्मॉग का स्तर सबसे अधिक होता है, बाहर टहलने (Morning Walk) या व्यायाम करने से बचें.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बच्चे और बुजुर्ग इस प्रदूषण के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं. उन्हें धूप खिलने के बाद ही घर से बाहर निकलने दें. शरीर से टॉक्सिन्स निकालने के लिए भरपूर पानी, अदरक की चाय और गुनगुने तरल पदार्थों का सेवन करें.

राजस्थान में कोहरे और प्रदूषण की यह दोहरी मार प्रशासन और जनता दोनों के लिए चुनौती है.जब तक हवा की स्थिति में सुधार नहीं होता, तब तक मास्क और सावधानी ही सुरक्षा का एकमात्र विकल्प है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news