राजस्थान में हवा हुई बेहद जहरीली, भिवाड़ी रेड जोन में, AQI 300 पार, सांसों पर बना संकट

Rajasthan AQI and Air Pollution: राजस्थान में ठंड, प्रदूषण और बारिश का ट्रिपल अटैक जारी है. भिवाड़ी (AQI 314) सबसे प्रदूषित है, जबकि आज जयपुर-बीकानेर समेत 10 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने केवल N-95 मास्क इस्तेमाल करने की सलाह दी है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 23, 2026, 08:40 AM IST | Updated: Jan 23, 2026, 09:43 AM IST

राजस्थान में हवा हुई बेहद जहरीली, भिवाड़ी रेड जोन में, AQI 300 पार, सांसों पर बना संकट

Rajasthan AQI Today: राजस्थान इस समय प्रकृति के तिहरे प्रहार से जूझ रहा है. एक तरफ जहां हड्डियां कंपा देने वाली शीत लहर और घने कोहरे ने प्रदेश को अपनी आगोश में ले रखा है, वहीं दूसरी ओर वायु प्रदूषण (Air Pollution) एक बीमारी की तरह घर-घर में दस्तक दे रहा है. इन सबके बीच मौसम विभाग की नई चेतावनी ने चिंता और बढ़ा दी है-आज प्रदेश के 10 जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना है.

वायु प्रदूषण
फैक्ट्रियों के धुएं, निर्माण कार्यों की धूल और कचरा जलने से निकलने वाली जहरीली गैसों ने कोहरे के साथ मिलकर घातक स्मॉग (Smog) बना लिया है. आलम यह है कि राजस्थान की हवा अब सांस लेने लायक नहीं बची है. प्रमुख शहरों का AQI जैसे- भिवाड़ी 314, बीकानेर 198, चूरू 175 और जयपुर में 150 दर्ज किया गया है.

बारिश और ओले अलर्ट
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण आज राजस्थान के मौसम में बड़ा बदलाव आएगा. तो वहीं आज बीकानेर संभाग, शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मेघगर्जन और आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. राज्य के पश्चिमी और उत्तरी भागों में कहीं-कहीं ओले गिरने की भी आशंका है, जो रबी की फसलों के लिए नुकसानदेह हो सकती है. राहत की उम्मीद कम है, क्योंकि 27-28 जनवरी को एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है.

सेहत पर संकट और बचाव
विशेषज्ञों के अनुसार, हवा में मौजूद सूक्ष्म कण सीधे फेफड़ों और रक्तप्रवाह में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे अस्थमा और हृदय रोगियों के लिए गम्भीर खतरा पैदा हो गया है.

डॉक्टरों की सलाह
साधारण कपड़े का मास्क प्रदूषण के सूक्ष्म कणों को नहीं रोक सकता. घर से बाहर निकलते समय केवल N-95 मास्क ही लगाएं. सुबह और शाम जब स्मॉग का स्तर सबसे अधिक हो, तब टहलने या भारी. व्यायाम करने से बचें. बुजुर्गों, बच्चों और सांस के मरीजों को इस मौसम में घर के अंदर ही रहना चाहिए. राजस्थान में मौसम और प्रदूषण का यह घातक मेल एक हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात पैदा कर रहा है. जब तक बारिश से धूल नहीं जमती या हवा की गति नहीं बढ़ती, तब तक सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है.

