Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

हाड़ कंपाने वाली ठंड के बीच राजस्थान की हवा हुई जहरीली, श्रीगंगानगर-भिवाड़ी में सांसों पर संकट

Rajasthan Air Pollution: राजस्थान में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक जारी है. श्रीगंगानगर (AQI 219) और भिवाड़ी की हवा जहरीली हो गई है. डॉक्टरों ने  इस प्रदूषण से बचाव के लिए केवल N-95 मास्क पहनने और बुजुर्गों-बच्चों को घर में रहने की सलाह दी है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 26, 2026, 08:16 AM IST | Updated: Jan 26, 2026, 08:16 AM IST

Trending Photos

Jaipur Gold Silver Price Update Today: जयपुर में चांदी ने मचाया तहलका! एक झटके में ₹10,000 किलो महंगी, सोना रहा स्थिर
8 Photos
Jaipur Gold Silver Price

Jaipur Gold Silver Price Update Today: जयपुर में चांदी ने मचाया तहलका! एक झटके में ₹10,000 किलो महंगी, सोना रहा स्थिर

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक्टिव हुआ नया पश्चिमी विक्षोभ, भीषण सर्दी में भीगेंगे इतने जिले, IMD ने जारी किया आंधी-बारिश का अलर्ट
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में एक्टिव हुआ नया पश्चिमी विक्षोभ, भीषण सर्दी में भीगेंगे इतने जिले, IMD ने जारी किया आंधी-बारिश का अलर्ट

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं कढ़ी कचौरी, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Kadhi Kachori

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं कढ़ी कचौरी, जानें रेसिपी और फायदे

Republic Day 2026: SMS स्टेडियम में गणतंत्र दिवस पर होगा कार्यक्रम, इन गेटों से ही मिलेगी एंट्री
7 Photos
Republic Day 2026

Republic Day 2026: SMS स्टेडियम में गणतंत्र दिवस पर होगा कार्यक्रम, इन गेटों से ही मिलेगी एंट्री

हाड़ कंपाने वाली ठंड के बीच राजस्थान की हवा हुई जहरीली, श्रीगंगानगर-भिवाड़ी में सांसों पर संकट

Rajasthan AQI Today: राजस्थान इस समय कुदरत के दोहरे प्रहार से कराह रहा है. एक तरफ जहां जनवरी की कड़ाके की ठंड और शीतलहर ने प्रदेश की रफ्तार थाम दी है, वहीं दूसरी ओर वायु प्रदूषण (Air Pollution) अब एक साइलेंट किलर बनकर घरों में घुस रहा है. मरुधरा की फिजाओं में घुला यह जहर न केवल आंखों में जलन पैदा कर रहा है, बल्कि फेफड़ों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है.

स्मॉग का कहर
प्रदेश के कई जिलों में फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलता धुआं, निर्माण कार्यों से उड़ती धूल और जगह-जगह जलता कचरा कोहरे के साथ मिलकर स्मॉग का रूप ले चुका है. यह स्मॉग इतना घना है कि सड़कों पर विजिबिलिटी (दृश्यता) काफी कम हो गई है, जिससे यातायात प्रभावित हो रहा है और हादसों का डर बढ़ गया है.

आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स श्रीगंगानगर 219AQI, भिवाड़ी 206AQI खराब स्थिते में पहुंच गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सेहत को खतरा
विशेषज्ञों के अनुसार, हवा में मौजूद PM 2.5 जैसे सूक्ष्म कण सांस के जरिए सीधे रक्तप्रवाह में पहुंच रहे हैं. एयर क्वालिटी खराब श्रेणी में होने के कारण अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और हृदय रोग से पीड़ित लोगों की तकलीफें दोगुनी हो गई हैं. यह प्रदूषित हवा विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद खतरनाक है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है.

डॉक्टरों के सुझाव
बढ़ते प्रदूषण और गिरते तापमान को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने हेल्थ एडवाइजरी जारी की है. डॉक्टरों का साफ कहना है कि साधारण कपड़े का मास्क या रुमाल हवा के बारीक जहरीले कणों को नहीं रोक पाता. घर से बाहर निकलते समय केवल N-95 मास्क का ही उपयोग करें. सुबह और शाम के समय जब हवा में प्रदूषण का स्तर सबसे अधिक होता है, उस समय आउटडोर एक्टिविटी (टहलना या व्यायाम) करने से बचें. शरीर को हाइड्रेटेड रखें और विटामिन-सी युक्त फलों का सेवन करें ताकि प्रदूषण के खिलाफ शरीर की इम्यूनिटी बनी रहे.

राजस्थान में मौसम का यह मिजाज केवल ठंड की चुनौती नहीं, बल्कि एक गंभीर पर्यावरणीय संकट है. जब तक हवा की गति तेज नहीं होती या बारिश नहीं होती, तब तक प्रदूषण से राहत मिलना मुश्किल है. ऐसे में सावधानी ही एकमात्र बचाव है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news