नए साल पर राजस्थान प्रदूषण का कहर! भिवाड़ी-टोंक की हवा सबसे खराब, AQI 260 के पार

Rajasthan Air Pollution: नए साल 2026 का स्वागत जहां राजस्थान में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के साथ हुआ, वहीं प्रदेश के कई शहरों में वायु प्रदूषण ने 'हेल्थ इमरजेंसी' जैसे हालात पैदा कर दिए हैं.फैक्ट्रियों का धुआं और कचरे के जलने से निकली जहरीली गैसें सुबह के कोहरे के साथ मिलकर खतरनाक स्मॉग बना रही हैं.आलम यह है कि मरुधरा की शुद्ध हवा अब सांस लेने लायक नहीं बची है.

राजस्थान के प्रमुख शहरों का AQI

आज सुबह दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार, कई शहरों की हवा ‘बेहद खराब’ श्रेणी में पहुंच गई है. भिवाड़ी में AQI 260, टोंक AQI 255,बूंदी AQI 244,सीकर AQI 212 जो बेहद खराब स्थिति में आते हैं, वहीं जयपुर AQI 186 , चूरू156 AQI खराब (Poor) श्रेणी में दर्ज किया गया है.

क्या है स्वास्थ्य पर खतरा?

विशेषज्ञों के अनुसार, जब AQI 201 से 300 के बीच होता है, तो वह 'अस्वस्थ'(Unhealthy) श्रेणी में आता है.कोहरे के साथ मिलकर यह प्रदूषण फेफड़ों में गहराई तक समा जाता है.जो अस्थमा, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए यह जानलेवा साबित हो सकता है. बच्चों और बुजुर्गों को इस स्मॉग के कारण सांस लेने में भारी तकलीफ और आंखों में जलन महसूस हो सकती है.

बचाव के लिए जरूरी उपाय

प्रदूषण के इस बढ़ते स्तर को देखते हुए डॉक्टरों ने विंटर एडवाइजरी जारी की है.सुबह और शाम के समय जब स्मॉग का स्तर सबसे अधिक होता है, तब पार्क में घूमने या एक्सरसाइज करने से पूरी तरह बचें.खिड़कियां बंद रखें और यदि संभव हो तो घर में एयर प्यूरिफायर का उपयोग करें.अपने आसपास कचरा, टायर या सूखी लकड़ियां बिल्कुल न जलाएं. धूल वाले स्थानों पर पानी का छिड़काव करें. यदि बाहर निकलना बहुत जरूरी हो, तो एन-95 (N-95) मास्क का इस्तेमाल करें.

