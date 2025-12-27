राजस्थान में वायु प्रदूषण से राहत, लेकिन भिवाड़ी-चित्तौड़गढ़-टोंक में AQI अभी भी खराब

Rajasthan AQI Update: राजस्थान में वायु गुणवत्ता में सुधार दर्ज किया गया है, लेकिन कुछ शहरों में अभी भी चुनौतियां बरकरार हैं.वहीं आज प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, लेकिन भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और टोंक में प्रदूषण का स्तर अभी भी चिंताजनक बना हुआ है.

इन शहरों में स्थिति गंभीर

आज प्रदेश के तीन शहरों में हवा की गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में दर्ज की गई है. भिवाड़ी में 244 (प्रदेश में सबसे प्रदूषित), चित्तौड़गढ़ 224 और टोंक में 219 दर्ज किया गया है.

इन शहरों में हवा में मौजूद सूक्ष्म कण (PM 2.5) फेफड़ों के लिए जोखिम पैदा कर रहे हैं. राजधानी जयपुर सहित अन्य शहरों में स्थिति इनसे थोड़ा बेहतर है, लेकिन सुबह का घना कोहरा स्मॉग में बदलकर विजिबिलिटी को कम कर रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जनजीवन पर प्रभाव

ठंडी गलन भरी हवाओं और कोहरे के कारण सुबह घर से निकलने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं. सुबह जल्दी स्कूल जाने वाले बच्चे, ऑफिस जाने वाले लोग और मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले बुजुर्गों को सांस लेने में भारीपन महसूस हो रहा है. सूक्ष्म कणों और सीधी ठंडी हवा से बचने के लिए लोगों ने एक बार फिर N-95 मास्क का उपयोग शुरू कर दिया है.

स्वास्थ्य पर असर और चिकित्सा सलाह

प्रदूषण और गिरते तापमान के दोहरे हमले ने अस्पतालों में मरीजों की कतारें लंबी कर दी हैं. डॉक्टरों के अनुसार लोगों को प्रदूशण की वजह से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे- सांस की बीमारियां, कोहरे के साथ मिले प्रदूषक कण अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के मरीजों के लिए घातक साबित हो रहे हैं. आंखों में संक्रमण, स्मॉग की वजह से लोगों की आंखों में जलन, लालिमा और पानी आने की समस्या हो रही है. शुष्क हवा और धूल मिट्टी से त्वचा में एलर्जी और सूखापन बढ़ रहा है.

सावधानियां

विशेषज्ञों ने इस मौसम में सुरक्षित रहने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं.बाहर जाते समय उच्च गुणवत्ता वाले N-95 मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें.शरीर में नमी बनाए रखने के लिए पर्याप्त पानी पिएं. बाहर से आने के बाद आंखों को ठंडे पानी से साफ करें.बुजुर्ग और हृदय रोगी अत्यधिक ठंड और कोहरे के दौरान बाहर निकलने से बचें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-