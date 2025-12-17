राजस्थान में वायु प्रदूषण से आंशिक राहत, पर 'खतरनाक' हवा का साया बरकरार, 6 शहरों में ऑरेंज अलर्ट

Rajasthan AQI: दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य राज्यों की तरह राजस्थान भी इन दिनों खतरनाक वायु प्रदूषण की चपेट में है. हालांकि, सोमवार सुबह प्रदेशवासियों के लिए राहत की खबर यह रही कि राजस्थान के शहर अब 'रेड जोन' (अति गंभीर श्रेणी) से बाहर आ गए हैं. लेकिन हवा की गुणवत्ता अब भी सेहत के लिए जोखिम भरी बनी हुई है, जिसके चलते राज्य के 6 प्रमुख शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

रेड जोन से बाहर, पर ऑरेंज अलर्ट ने बढ़ाई चिंता

ताजा आंकड़ों के अनुसार आज राजस्थान के भिवाड़ी, बीकानेर, चूरू, जयपुर, कोटा और सीकर जैसे शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में मामूली गिरावट दर्ज की गई है. आज का प्रमुख शहरों का AQI स्तर कुछ इस प्रकार है- बीकानेर 246, कोटा 245, सीकर 238, भिवाड़ी 227, चूरू 215, जयपुर 203 दर्ज किया गया है.

ये सभी आंकड़े खराब श्रेणी में आते हैं. वहीं प्रदेश के सबसे कम प्रदूषित माने जाने वाले शहर फलोदी (112) और जैसलमेर (117) भी अब 'खराब' श्रेणी की दहलीज पर खड़े हैं.

प्रदूषण के इस बढ़ते स्तर ने आमजन खासकर महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है. सड़कों पर ऑफिस जाने वाले लोग मास्क पहनकर निकलने को मजबूर हैं. हवा में फैले इस जहर के कारण लोगों को सिरदर्द, अत्यधिक थकान और सांस फूलने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. खुली हवा में सांस लेना अब एक चुनौती बन गया है.

सरकार और जनता को होना होगा सतर्क

विशेषज्ञों का मानना है कि यह प्रदूषण बदलते मौसम, कारखानों से निकलने वाले धुएं और सड़कों पर दौड़ते वाहनों का परिणाम है. यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए, तो राजस्थान की स्थिति भी दिल्ली जैसी हो सकती है, जहां लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो जाते हैं.

इसके बचने के लिए सरकार और लोगों को चाहिए कि- प्रदूषण फैलाने वाली फैक्टरियों पर अस्थायी रोक लगाए. सड़कों पर नियमित पानी का छिड़काव किया जाए. शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण को प्राथमिकता दी जाए. राज्यवासियों को भी अब अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जागरूक होना होगा ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण दे सकें.

