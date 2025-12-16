राजस्थान के इन शहरों में AQI पहुंचा खतरनाक स्तर पर, सांस लेना हुआ मुश्किल!

Rajasthan AQI: दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों के साथ ही राजस्थान भी अब वायु प्रदूषण की गंभीर चपेट में है. हालांकि आज राज्य के प्रमुख शहरों के AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) में शनिवार के मुकाबले थोड़ी कमी आई है, जिससे कुछ शहर रेड जोन (अति गंभीर) से बाहर हुए हैं, लेकिन केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्य के लगभग 20 शहरों में हवा की गुणवत्ता अब भी 'खराब' से लेकर 'बहुत खराब'स्थिती में बनी हुई है, जो लाखों लोगों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है.

भिवाड़ी बना प्रदूषण का केंद्र

राजस्थान का औद्योगिक शहर भिवाड़ी आज भी सबसे प्रदूषित शहर बना हुआ है, जहां AQI 279 दर्ज किया गया, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है. हरियाणा सीमा से सटे भिवाड़ी के कारखानों से निकलने वाला धुआं हवा को जहरीला बना रहा है. और यह हवा लोगों के हेल्थ के लिए किसी जहर से कम नहीं है.

प्रमुख शहरों की स्थिति

प्रदेश के बड़े शहरों में हवा की गुणवत्ता चिंताजनक बनी हुई है. आज के नवीनतम AQI आंकड़ों के अनुसार- भिवाड़ी में 279, श्रीगंगानगर 271, चुरू 261, दौसा 233, अलवर 231, टोंक 223, सीकर 221 जो बहुत खराब स्थिति में आते हैं, और जयपुर में 207 के साथ खराब स्थिति बनी हुई है. इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रदूषण का फैलाव पूरे प्रदेश में हो गया है. कोटा (180), चित्तौड़गढ़ (199), उदयपुर (157) जैसे शहर भी 'मध्यम' या 'खराब' श्रेणी में हैं. केवल फलोदी (112) और जैसलमेर (117) का इंडेक्स ही थोड़ा बेहतर है.

तुरंत कार्रवाई की जरूरत

यह प्रदूषण मौसम के बदलाव जैसे-कोहरा, कारखानों के धुएं और वाहनों के कारण बढ़ रहा है. जिस वजह से लोगों को सिरदर्द, थकान और सांस फूलने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि सरकार को इस स्थिति से निपटने के लिए तुरंत कारखाने बंद करने, सड़कों पर पानी छिड़कने और बड़े पैमाने पर पेड़ लगाने जैसे सख्त कदम उठाने चाहिए, अन्यथा राजस्थान भी दिल्ली जैसे गंभीर प्रदूषण संकट की ओर बढ़ जाएगा.

