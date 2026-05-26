/राजस्थान को यमुना जल समझौते की बड़ी सौगात, केंद्र सरकार को भेजी गई DPR

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Rajasthan Yamuna Water Agreement: यमुना जल समझौते पर राजस्थान और हरियाणा सरकार ने DPR फाइनल कर दी है. दोनों राज्यों ने DPR बनाकर केंद्र सरकार को भेज दी है.
Rajasthan Yamuna Water Agreement: जयपुर-यमुना जल समझौते के लिए राजस्थान के लिए बड़ी खबर सामने आई है. दोनों राज्यों ने केंद्र सरकार को DPR बनाकर भेज दी है. अब केंद्र सरकार की मंजूरी का इतंजार है. केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद यमुना जल समझौते पर काम शुरू होगा.
शेखावाटी अंचल को राहत मिलेगी
यमुना जल समझौते पर राजस्थान और हरियाणा सरकार ने DPR फाइनल कर दी है. दोनों राज्यों ने DPR बनाकर केंद्र सरकार को भेज दी है. अब केंद्र सरकार DPR का परीक्षण करेगी. उसके बाद समझौते पर केंद्र सरकार अंतिम मुहर लगाएगी, जिसके बाद यमुना जल समझौते के जरिए राजस्थान के शेखावाटी अंचल में पानी का संकट दूर होगा.
जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने ज़ी मीडिया से खास बातचीत में कहा कि इस प्रोजेक्ट से शेखावाटी अंचल को बड़ी राहत मिलेगी. केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद प्रोजेक्ट शुरू होगा. सुरेश रावत ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान को सीएम की सोच बताया.
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35 साल का सूखा दूर होगा
यमुना जल समझौते से प्रोजेक्ट से शेखावाटी इलाके में 35 साल का सूखा दूर होगा. चुरू, सीकर और झुंझुनूं जिले में पानी आ पाएगा. दोनों राज्यों के लिए सालों से जल समझौते पर विवाद चल रहा था, लेकिन अब पूरी तरह से विवाद खत्म हो गया है. केंद्र और दोनों राज्यों में बीजेपी शासित सरकारों के कारण जल समझौते का विवाद खत्म हो गया है. अब जल्द ही केंद्र सरकार डीपीआर पर मुहर लगाएगी, ताकि काम शुरू हो.
कब-कब अटका दोनों राज्यों में जल समझौता
1994 में अपर यमुना रिवर बोर्ड की 22वीं बैठक में यमुना जल समझौते को लेकर राजस्थान का हिस्सा तय हुआ था. इस प्रोजेक्ट में ताजेवाला हैडवर्क्स से राजस्थान को पानी मिलना है. उस दौरान मानसून अवधि में 1917 क्यूसेक जल राजस्थान को आवंटित हुआ था. 2003 में केन्द्रीय जल आयोग को हरियाणा की नहरों का रिमॉडलिंग का प्रस्ताव को भेजा गया था.
इससे पहले फरवरी 2002 में सीडब्ल्यूसी में हरियाणा की सहमति शर्त के साथ दी गई थी, जिसके बाद सहमति के लिए 2003 में एमओयू के लिए हरियाणा को भेजा गया, लेकिन हरियाणा राज्य ने सहमति प्रदान नहीं की. 2017 में राजस्थान के हिस्से के पानी की फिर से मांग की गई. भूमिगत पाइपलाइन आधारित फिजिबिलिटी रिपोर्ट CWC को भेजी. 2018 में केंद्रीय जल आयोग ने रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की. हथिनी कुंड बैराज से भूमिगत पाइप लाइन से जल वितरण का सुझाव दिया गया.
2023 के बाद जल समझौते की रफ्तार बढ़ी
28 दिसंबर 2023 को केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री की हरियाणा के साथ बैठक हुई. 4 जनवरी 2024 को फिर से दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक हुई. 7 और 16 फरवरी 2024 को फिर से दिल्ली में बैठक हुई. 17 फरवरी 2024 को दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए. 14 मार्च 2024 को राजस्थान ने विभागीय टास्क फोर्स गठित की. 30 अप्रैल और 1 मई 2024 को टास्क फोर्स ने हथिनी कुंड का निरीक्षण किया. माना जा रहा है कि जल्द ही केंद्र सरकार डीपीआर फाइनल करेगा.
चार भूमिगत पाइप लाइने बिछेगी
हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज से चार भूमिगत पेयजल लाइनें निकलेंगी. तीन लाइनों से शेखावाटी का गला तर किया जाएगा. जल संसाधन विभाग की मानें, तो एक लाइन हरियाणा-राजस्थान के बॉर्डर इलाकों को पेयजल उपलब्ध करवाएगी. उधर, हरियाणा के दादरी, भिवानी और हिसार के लिए भी पेयजल का इंतजाम होगा. हरियाणा से चूरू तक करीब 265 किलोमीटर लंबी लाइनें डाली जाएंगी. पूर्व के आकलन के अनुसार पूरी योजना पर 31 हजार करोड़ रुपए खर्च होने थे, लेकिन अब संयुक्त डीपीआर बनने के बाद तय होगा कि प्रोजेक्ट पर कितना खर्चा जाएगा.
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