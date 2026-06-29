/32 साल पुराना इंतजार खत्म, सीएम भजनलाल और सीएम नायब सैनी करेंगे MoU पर हस्ताक्षर, राजस्थान को मिलेगा यमुना का पानी



Yamuna Water: राजस्थान और हरियाणा के बीच लंबे समय से लंबित यमुना के अतिरिक्त जल बंटवारे को लेकर आज एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जाएगा. राजधानी दिल्ली में सुबह 11 बजे दोनों राज्यों के बीच एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहेंगे. इस समझौते को दोनों राज्यों के लिए जल प्रबंधन के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है.



32 साल पुराना समझौता अब होगा धरातल पर

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यमुना के अतिरिक्त पानी को लेकर वर्षों पहले दोनों राज्यों के बीच सहमति बनी थी, लेकिन विभिन्न प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से यह योजना लंबे समय तक लागू नहीं हो सकी. करीब 32 वर्ष पुराने इस समझौते को अब अमलीजामा पहनाने की दिशा में आज का एमओयू बेहद अहम माना जा रहा है. इसके लागू होने से राजस्थान को अतिरिक्त जल उपलब्ध कराने का रास्ता साफ होगा.



अतिरिक्त पानी के लिए बनेगी नई पाइपलाइन

समझौते के तहत हरियाणा से राजस्थान तक यमुना के अतिरिक्त पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशेष पाइपलाइन परियोजना विकसित की जाएगी. इस परियोजना का उद्देश्य जल परिवहन को अधिक प्रभावी और सुरक्षित बनाना है, ताकि निर्धारित मात्रा में पानी राजस्थान तक बिना किसी बाधा के पहुंच सके. पाइपलाइन निर्माण से पानी की बर्बादी भी कम होगी और जल वितरण व्यवस्था अधिक सुव्यवस्थित होगी.



राजस्थान को मिलेगा दीर्घकालिक लाभ

विशेषज्ञों का मानना है कि इस परियोजना के लागू होने के बाद राजस्थान के कई क्षेत्रों को अतिरिक्त जल उपलब्ध हो सकेगा. इससे पेयजल संकट वाले इलाकों को राहत मिलने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा. भविष्य में बढ़ती आबादी और जल की मांग को देखते हुए यह समझौता राज्य के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. सरकार का मानना है कि यह परियोजना जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और दीर्घकालिक जल सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम होगी.



जल प्रबंधन के क्षेत्र में नई शुरुआत

राजस्थान और हरियाणा के बीच होने वाला यह एमओयू केवल एक प्रशासनिक समझौता नहीं, बल्कि दोनों राज्यों के सहयोग और समन्वय का भी प्रतीक माना जा रहा है. वर्षों से लंबित इस योजना के धरातल पर उतरने से जल संसाधनों के बेहतर उपयोग का मार्ग प्रशस्त होगा. सरकार को उम्मीद है कि इस पहल से भविष्य में दोनों राज्यों के बीच जल प्रबंधन से जुड़े अन्य मुद्दों के समाधान में भी सहयोग बढ़ेगा. जल संकट से जूझ रहे क्षेत्रों के लिए यह समझौता राहत लेकर आने वाला महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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