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राजस्थान और यूपी रोडवेज के अधिकारियों की ईमानदारी की मिसाल, लाखों के जेवरात के साथ खोया हुआ बैग यात्री को लौटाया

Jaipur News: जयपुर जिले में सिंधी कैंप बस स्टैंड पर रोडवेज अधिकारियों ने करीब 8 लाख रुपये के जेवरात से भरा बैग महिला यात्री को सुरक्षित लौटाया.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Apr 14, 2026, 03:03 PM IST | Updated:Apr 14, 2026, 03:03 PM IST

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राजस्थान और यूपी रोडवेज के अधिकारियों की ईमानदारी की मिसाल, लाखों के जेवरात के साथ खोया हुआ बैग यात्री को लौटाया

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में सिंधी कैंप बस स्टैंड पर ईमानदारी की एक प्रेरणादायक घटना सामने आई है, जहां रोडवेज अधिकारियों ने करीब 8 लाख रुपये मूल्य के जेवरात से भरा बैग महिला यात्री को सुरक्षित लौटाकर मिसाल पेश की.

जानकारी के अनुसार, महिला यात्री संतोष नागौर जिले के इंदावड़ की निवासी हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपी रोडवेज) की बस से अजमेर से किशनगढ़ की यात्रा कर रही थीं. किशनगढ़ पहुंचने पर वे बस से उतर गईं, लेकिन जल्दबाजी में अपना बैग सीट के नीचे ही भूल गईं.

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कुछ समय बाद बैग की याद आने पर महिला ने तुरंत रोडवेज अधिकारियों से संपर्क किया. लेकिन जब तक महिला ने रोडवेज अधिकारियों से संपर्क किया तब तक बस जयपुर पहुंच चुकी थी. जैसे ही बस सिंधी कैंप बस स्टैंड पहुंची, वहां तैनात अधिकारियों ने बैग को सुरक्षित उतार लिया.

यूपी रोडवेज के प्रभारी श्रवण सिंह ने बैग को अपने पास सुरक्षित रखा. अगले दिन महिला और उनके परिजनों को बुलाकर बैग सौंप दिया गया. इस पूरी प्रक्रिया में राकेश राय (मुख्य प्रबंधक) के सुपरविजन में महिला की पहचान सुनिश्चित की गई, जबकि लोकेश चौधरी ने औपचारिक रूप से बैग महिला यात्री को सौंपा.

महिला यात्री संतोष ने रोडवेज अधिकारियों की ईमानदारी की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया. बैग में करीब 5 तोला सोने के आभूषण सहित अन्य कीमती जेवरात मौजूद थे, जिनकी कुल कीमत लगभग 8 लाख रुपये बताई जा रही है.

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