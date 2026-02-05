Jaipur: अब अस्पतालों में मिलेंगी 200 नि:शुल्क दवाएं, कैंसर और एनेस्थीसिया के महंगे इंजेक्शन भी शामिल

Free Cancer Medicine for Animals: राजस्थान के पशुपालकों के लिए एक बड़ी और सुखद खबर सामने आई है. राज्य सरकार ने अपनी बजट घोषणा को अमलीजामा पहनाते हुए पशु चिकित्सालयों में मिलने वाली नि:शुल्क दवाओं के दायरे को काफी बढ़ा दिया है. अब पशु चिकित्सा केंद्रों और पॉलीक्लीनिक में इलाज के लिए दवाइयां खरीदने की जेब ढीली नहीं करनी पड़ेगी.

पशुपालन सचिव डॉ. समित शर्मा के निर्देशन में विभाग ने 62 नई दवाओं की खरीद के आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे अब कुल उपलब्ध दवाओं की संख्या 138 से बढ़कर 200 हो जाएगी.

अब एंटी-कैंसर से लेकर आई ड्रॉप तक सब फ्री

पशुपालन विभाग ने नई दवाओं की सूची में उन महंगी दवाओं को शामिल किया है, जिन्हें अब तक पशुपालक बाहर से खरीदने को मजबूर थे. इनमें कुछ खास श्रेणियां ये हैं:

एंटी-कैंसर दवाएं- पहली बार पशुओं के लिए 'विनक्रिस्टीन' जैसी कैंसर की दवा नि:शुल्क मिलेगी.

एडवांस एंटीबायोटिक्स- मार्वोफ्लोक्सेसिन और मार्कोपेनम जैसी नई जनरेशन की एंटीबायोटिक जोड़ी गई हैं.

सर्जरी में राहत- ऑपरेशन के दौरान काम आने वाली एनेस्थीसिया और शल्य चिकित्सा की दवाएं अब अस्पताल में ही उपलब्ध होंगी.

विशेष उपचार- ऊंटों में खुजली के लिए 'डोरामैक्टिन' इंजेक्शन और पहली बार पशुओं के लिए 'आई ड्रॉप' व 'कैनाइन वैक्सीन' को शामिल किया गया है.

पेट के कीड़े- रिफोक्सेनाइड और रिकोबैंडाजोल जैसी दवाएं अब नि:शुल्क मिलेंगी.

32 करोड़ के खरीद आदेश जारी

सरकार ने इस योजना के लिए 40 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया था, जिसमें से विभाग ने 32 करोड़ रुपये की नई दवाओं के लिए ऑर्डर जारी कर दिए हैं. पशुपालन निदेशक डॉ. सुरेश चंद मीना ने बताया कि पुरानी 138 दवाओं के लिए भी 90 करोड़ रुपये के अलग से आदेश दिए गए हैं.

महत्वपूर्ण जानकारी में विभाग का लक्ष्य है कि मार्च के पहले सप्ताह तक ये सभी 200 दवाएं और टीके प्रदेश के हर पशु चिकित्सा केंद्र पर उपलब्ध हो जाएं.

क्यों पड़ी नई दवाओं की जरूरत?

विशेषज्ञों के अनुसार, लंबे समय से एक ही तरह की दवाएं देने से पशुओं में 'ड्रग रेजिस्टेंस' (दवा का असर खत्म होना) पैदा हो गया था. इसे देखते हुए श्वसन तंत्र, चर्म रोग और एंटी-प्रोटोजॉल की आधुनिक दवाइयां शामिल की गई हैं, ताकि उपचार अधिक प्रभावी हो सके.

