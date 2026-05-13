/पशुओं के लिए सुरक्षा कवच लेकिन रफ्तार धीमी, क्या पूरे होंगे 42 लाख पशु बीमा?

Rajasthan News: राज्य के पशुपालकों को बीमा सुरक्षा का कवच देने की राज्य सरकार की पहल सार्थक साबित हो रही है. बजट घोषणा की पालना में राज्य सरकार अधिक से अधिक पशुओं को बीमा के दायरे में लेने का प्रयास कर रही है. वित्त वर्ष 2024-25 में इस योजना की शुरुआत हुई थी तब राज्य सरकार ने 21 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा था.

साल 2025-26 में बढ़ाकर इसका दायरा 42 लाख पशुओं के लिए कर दिया गया. हालांकि राज्य सरकार के लक्ष्य को पशुपालन विभाग अभी तक हासिल नहीं कर सका है लेकिन योजना के अंतर्गत 20 लाख से अधिक पशुओं का बीमा हो चुका है.

पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने भी विभागीय अधिकारियों को जल्द ही लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं. मंत्री ने कहा है कि पशुपालन विभाग 42 लाख बीमा पॉलिसी जारी करने के लक्ष्य को पूरा करें. आपको बता दें कि किसी भी प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में पशु की मृत्यु होने पर बीमा क्लेम मिलेगा. आग लगने, सड़क दुर्घटना, आकाशीय बिजली, प्राकृतिक आपदा, जहरीली घास खाने, सर्प या कीड़ा काटने से पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक को क्लेम राशि मिलेगी.

कितने पशुओं का बीमा, कितने पशुपालक लाभान्वित?

वर्ष 2024-25 में 20.29 लाख पशुओं का पंजीकरण हुआ

लॉटरी के जरिए 16.72 लाख पशुओं का चयन किया गया

13 लाख पशु स्वस्थ पाए गए, 3.39 लाख पशु अनफिट मिले

इनमें से 10.73 लाख पशुओं की बीमा पॉलिसी जारी की गई

प्रदेशभर में 5.60 लाख पशुपालकों के पशुओं का बीमा हुआ

वर्ष 2025-26 में 15.14 लाख पशुओं का पंजीकरण

लॉटरी के बजाय पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर चयन

10.30 लाख पशुओं के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी किए गए

4.52 लाख पशुपालकों के 9.91 लाख पशुओं की पॉलिसी जारी

इस तरह 2 वर्ष में 20.65 लाख पशुओं का बीमा किया गया

कुल 10.13 लाख पशुपालकों के पशुओं की हुई बीमा पॉलिसियां

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नवीनीकरण को लेकर निर्देश जारी

वहीं पशुपालन विभाग ने बीमा पॉलिसियों के नवीनीकरण को लेकर भी निर्देश जारी किए हैं. पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ. सुरेश चंद मीना ने बताया कि जिन पशुपालकों की बीमा पॉलिसियों को पूरा हुए एक साल का समय बीत चुका है, उनकी पॉलिसियों को नवीनीकरण किया जा रहा है. हालांकि इसके लिए विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारियों का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जरूरी है. विभाग ने निर्देश दिए हैं कि पॉलिसी का एक साल पूरा कर चुके पशुओं के मामले में उनकी स्वास्थ्य जांच कर पॉलिसियों का नवीनीकरण किया जाए.

पशुपालकों को कितना मिला क्लेम ?

वर्ष 2024-25 में बीमा क्लेम के लिए 37210 आवेदन आए

इनमें से 2950 दावे विभाग द्वारा निरस्त किए गए

16842 बीमा दावों को क्लेम स्वीकृत किया गया

वर्ष 2025-26 में 10076 बीमा क्लेम के पंजीकरण हुए, 92 दावे खारिज

120 आवेदकों को बीमा क्लेम स्वीकृत किया गया

मार्च 2026 तक 15741 दावों का निस्तारण किया जा चुका

पशुपालकों को 30 करोड़ 73 लाख 3 हजार रुपये का भुगतान किया गया