/क्या सच में राजस्थान के इस मंदिर में दर्शन करने से लग जाती है सरकारी नौकरी?

Rajasthan News: राजस्थान अपने रहस्यमयी मंदिरों, लोक मान्यताओं और अनोखी परंपराओं के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है. यह पर बहुत सारे ऐसे धार्मिक जगह हैं, जिनसे जुड़ी हुई मान्यताएं लोगों को हैरान कर देती हैं.

इनमें में से एक प्रदेश में अनोखा मंदिर है, जो जयपुर-दिल्ली हाईवे के पास बसे अंतेला गांव में है, जिसको लेकर कहा जाता है कि यहां सिर्फ दर्शन करने से ही लोगों को सरकारी नौकरी लग सकती है. इसी वजह है कि यह मंदिर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों में है.

जयपुर से 65 किलोमीटर दूर है ये गांव

ये अनोखी अंतेला गांव जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर दूर है. इस गांव 'कुंडा धाम' स्थान लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है, जहां भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है. इसको लेकर स्थानीय लोगों में विशेष श्रद्धा है. गांव को लोगों का कहना है कि इस मंदिर को भगवान शिव का ऐसा आशीर्वाद मिला हुआ है कि जो भी यहां सच्चे मन से दर्शन करता है, उसको सरकारी नौकरी मिल सकती है.

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इस मंदिर को लेकर लोगों का कहना है कि सालों से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवक-युवतियां यहां दर्शन करने आते हैं. कई श्रद्धालुओं इस चीज का दावा करते हैं कि मंदिर में माथा टेकने के बाद उन्हें सरकारी नौकरी मिली है.इसके चलते यहां राजस्थान से ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी बड़ी संख्या में लोग यहां आते हैं.

'सरकारी नौकरी वाला गांव'

अंतेला गांव के लोगों का कहना है कि इस गांव में लगभग हर घर में कोई न कोई व्यक्ति सरकारी कर रहा है. इसी कराण इस गांव को 'सरकारी नौकरी वाला गांव' भी कहा जाता है. हालांकि इन दावों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है लेकिन इस मंदिर से लोगों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है.

कुंडा धाम केवल सरकारी नौकरी की मान्यता ही नहीं बल्कि एक रहस्यमयी कुंड के लिए भी लोगों के बीच जाना जाता है. ये लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है. गांव को लोगों का कहना है कि इस कुंड का पानी कभी सूखता नहीं है. कहते हैं कि चाहे पूरे राजस्थान में सूखा पड़ जाए लेकिन इस कुंड में पानी हमेशा रहता है. इसके चलते इस कुंड़ को चमत्कारी कुंड भी कहते हैं.

इस मंदिर में हर साल विशेष पूजा और धार्मिक आयोजन होते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग आते हैं. वहीं, सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अब यह जगह और भी ज्यादा सुर्खियों में आ गई है. लोगों के बीच यह मंदिर

आस्था, विश्वास और उम्मीद का बन चुका है, जहां युवा अपने उज्ज्वल भविष्य की कामना लेकर आते हैं.

(डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है, इसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.)