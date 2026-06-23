/राजस्थान ANTF की बड़ी कार्रवाई, 7 साल से फरार 25 हजार का इनामी तस्कर केरल से गिरफ्तार

Rajasthan News: राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सात साल से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी अपराधी रंजीत दायमा उर्फ रंजीत बंजारा को केरल से गिरफ्तार किया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए ANTF ने “ऑपरेशन यमलकमली” चलाया और करीब 2500 किलोमीटर दूर जाकर उसे उसकी छिपी हुई ठिकाने से दबोच लिया.

ANTF आईजी विकास कुमार ने बताया कि मध्यप्रदेश के नीमच जिले का रहने वाला रंजीत लंबे समय से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था. उस पर फलोदी पुलिस द्वारा 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. आरोपी पिछले सात वर्षों से फरार चल रहा था और पहचान छिपाने के लिए केरल में कंबल बेचने का काम कर रहा था.

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तस्कर रंजीत पढ़ा-लिखा नहीं होने के बावजूद कन्नड़, तेलुगू और मलयालम जैसी भाषाएं बोल लेता था. इसी वजह से वह स्थानीय लोगों के बीच आसानी से घुल मिल गया और खुद को मलयाली बताकर पुलिस से बचता रहा. ANTF ने इससे पहले उसके सहयोगी रमेश को मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया था. रमेश से पूछताछ में रंजीत के केरल में छिपे होने की जानकारी मिली. इसके बाद टीम केरल पहुंची और स्थानीय कारीगरों के वेश में कई दिनों तक निगरानी की.

सूचना मिली कि आरोपी मोटरसाइकिल पर कंबल बेचने के लिए पहाड़ी बस्तियों में जाता है. टीम ने ग्राहक बनकर उससे संपर्क किया और बातचीत के बहाने उसे अपने कब्जे में ले लिया. तस्कर ने ANTF को बताया कि वह अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई के बदले प्रति किलो 500 रुपये कमीशन लेता था. एक खेप में 100 से 500 किलो तक माल की खरीद-फरोख्त होने पर उसे 50 हजार से 2 लाख रुपये तक की कमाई हो जाती थी.