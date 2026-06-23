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राजस्थान ANTF की बड़ी कार्रवाई, 7 साल से फरार 25 हजार का इनामी तस्कर केरल से गिरफ्तार

Rajasthan News: राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सात साल से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी अपराधी को केरल से गिरफ्तार किया है.

Edited byAman SinghReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 23, 2026, 05:35 PM|Updated: Jun 23, 2026, 05:35 PM
राजस्थान ANTF की बड़ी कार्रवाई, 7 साल से फरार 25 हजार का इनामी तस्कर केरल से गिरफ्तार
Image Credit: Rajasthan ANTF

Rajasthan News: राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सात साल से फरार चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी अपराधी रंजीत दायमा उर्फ रंजीत बंजारा को केरल से गिरफ्तार किया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए ANTF ने “ऑपरेशन यमलकमली” चलाया और करीब 2500 किलोमीटर दूर जाकर उसे उसकी छिपी हुई ठिकाने से दबोच लिया.

ANTF आईजी विकास कुमार ने बताया कि मध्यप्रदेश के नीमच जिले का रहने वाला रंजीत लंबे समय से अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था. उस पर फलोदी पुलिस द्वारा 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था. आरोपी पिछले सात वर्षों से फरार चल रहा था और पहचान छिपाने के लिए केरल में कंबल बेचने का काम कर रहा था.

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तस्कर रंजीत पढ़ा-लिखा नहीं होने के बावजूद कन्नड़, तेलुगू और मलयालम जैसी भाषाएं बोल लेता था. इसी वजह से वह स्थानीय लोगों के बीच आसानी से घुल मिल गया और खुद को मलयाली बताकर पुलिस से बचता रहा. ANTF ने इससे पहले उसके सहयोगी रमेश को मध्यप्रदेश से गिरफ्तार किया था. रमेश से पूछताछ में रंजीत के केरल में छिपे होने की जानकारी मिली. इसके बाद टीम केरल पहुंची और स्थानीय कारीगरों के वेश में कई दिनों तक निगरानी की.

सूचना मिली कि आरोपी मोटरसाइकिल पर कंबल बेचने के लिए पहाड़ी बस्तियों में जाता है. टीम ने ग्राहक बनकर उससे संपर्क किया और बातचीत के बहाने उसे अपने कब्जे में ले लिया. तस्कर ने ANTF को बताया कि वह अवैध मादक पदार्थों की सप्लाई के बदले प्रति किलो 500 रुपये कमीशन लेता था. एक खेप में 100 से 500 किलो तक माल की खरीद-फरोख्त होने पर उसे 50 हजार से 2 लाख रुपये तक की कमाई हो जाती थी.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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