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6 साल से फरार अफीम तस्कर गिरफ्तार, राजस्थान ANTF ने एक दिन में दो इनामी अपराधियों को दबोचा

Jaipur News: राजस्थान ANTF ने एक दिन में दो ऑपरेशन चलाकर 45 हजार रुपये के दो इनामी नशा तस्करों को गिरफ्तार किया. इनमें 6 साल से फरार 72 वर्षीय अफीम तस्कर और 1 साल से फरार जालोर का आरोपी शामिल है. दोनों पर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshutosh Sharma
Published: Jul 16, 2026, 11:11 AM|Updated: Jul 16, 2026, 11:11 AM
6 साल से फरार अफीम तस्कर गिरफ्तार, राजस्थान ANTF ने एक दिन में दो इनामी अपराधियों को दबोचा
Image Credit: दो अलग-अलग ऑपरेशन के जरिए दो फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में दो अलग-अलग ऑपरेशन के जरिए कुल 45 हजार रुपये के इनामी दो फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें एक आरोपी पिछले छह वर्षों से पुलिस की पकड़ से बाहर था, जबकि दूसरा पिछले एक वर्ष से फरार चल रहा था. दोनों पर क्रमशः 25 हजार और 20 हजार रुपये का इनाम घोषित था. यह कार्रवाई ANTF के आईजी विकास कुमार के नेतृत्व में की गई.

'ऑपरेशन खंगार' में 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

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ANTF ने "ऑपरेशन खंगार" के तहत मध्यप्रदेश के नीमच निवासी 72 वर्षीय गोमाराम उर्फ गोविंद को गिरफ्तार किया. गोमाराम पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था. जांच के अनुसार, वह लंबे समय से राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच अफीम तस्करी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था.

पुलिस के मुताबिक, गोमाराम पहले खेती और भैंसों के व्यापार का काम करता था, लेकिन बाद में उसने मादक पदार्थों की तस्करी का रास्ता अपना लिया. वह किसानों से चोरी-छिपे अफीम खरीदकर मारवाड़ क्षेत्र के तस्करों को ऊंचे दामों पर सप्लाई करता था. जांच में सामने आया कि वह हर महीने करीब 25 से 30 किलो अफीम की आपूर्ति करता था और इससे 10 से 12 लाख रुपये तक की कमाई करता था. उम्र के अंतिम पड़ाव में भी उसने अवैध कारोबार नहीं छोड़ा और लगातार फरार रहकर तस्करी करता रहा.

'ऑपरेशन टटपुंजिया 5.0' में दूसरा आरोपी गिरफ्तार

दूसरी कार्रवाई "ऑपरेशन टटपुंजिया 5.0" के तहत जालोर जिले के 36 वर्षीय हनुमानराम विश्नोई को गिरफ्तार किया गया. उस पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित था और वह पिछले एक साल से फरार चल रहा था.

पुलिस जांच में सामने आया कि हनुमानराम ने बीए और बीएसटीसी की पढ़ाई की थी तथा सरकारी नौकरी की तैयारी भी की थी. हालांकि, सफलता नहीं मिलने के बाद उसने दूसरे व्यवसाय शुरू किए. उसने टेंट हाउस और पानी के प्लांट का संचालन किया, लेकिन बाद में नशा तस्करी से जुड़ गया. इसके बाद वह डोडा-पोस्त और अफीम की सप्लाई करने लगा.

नशा तस्करों पर ANTF का लगातार शिकंजा

राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रदेश में सक्रिय नशा तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. एक ही दिन में दो अलग-अलग ऑपरेशन के तहत दो इनामी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को इस अभियान की महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है. पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल नेटवर्क के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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