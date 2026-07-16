/6 साल से फरार अफीम तस्कर गिरफ्तार, राजस्थान ANTF ने एक दिन में दो इनामी अपराधियों को दबोचा

Jaipur News: राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) ने नशा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में दो अलग-अलग ऑपरेशन के जरिए कुल 45 हजार रुपये के इनामी दो फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें एक आरोपी पिछले छह वर्षों से पुलिस की पकड़ से बाहर था, जबकि दूसरा पिछले एक वर्ष से फरार चल रहा था. दोनों पर क्रमशः 25 हजार और 20 हजार रुपये का इनाम घोषित था. यह कार्रवाई ANTF के आईजी विकास कुमार के नेतृत्व में की गई.

'ऑपरेशन खंगार' में 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

Add Zee News as a Preferred Source

ANTF ने "ऑपरेशन खंगार" के तहत मध्यप्रदेश के नीमच निवासी 72 वर्षीय गोमाराम उर्फ गोविंद को गिरफ्तार किया. गोमाराम पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था. जांच के अनुसार, वह लंबे समय से राजस्थान और मध्यप्रदेश के बीच अफीम तस्करी के नेटवर्क से जुड़ा हुआ था.

पुलिस के मुताबिक, गोमाराम पहले खेती और भैंसों के व्यापार का काम करता था, लेकिन बाद में उसने मादक पदार्थों की तस्करी का रास्ता अपना लिया. वह किसानों से चोरी-छिपे अफीम खरीदकर मारवाड़ क्षेत्र के तस्करों को ऊंचे दामों पर सप्लाई करता था. जांच में सामने आया कि वह हर महीने करीब 25 से 30 किलो अफीम की आपूर्ति करता था और इससे 10 से 12 लाख रुपये तक की कमाई करता था. उम्र के अंतिम पड़ाव में भी उसने अवैध कारोबार नहीं छोड़ा और लगातार फरार रहकर तस्करी करता रहा.

'ऑपरेशन टटपुंजिया 5.0' में दूसरा आरोपी गिरफ्तार

दूसरी कार्रवाई "ऑपरेशन टटपुंजिया 5.0" के तहत जालोर जिले के 36 वर्षीय हनुमानराम विश्नोई को गिरफ्तार किया गया. उस पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित था और वह पिछले एक साल से फरार चल रहा था.

पुलिस जांच में सामने आया कि हनुमानराम ने बीए और बीएसटीसी की पढ़ाई की थी तथा सरकारी नौकरी की तैयारी भी की थी. हालांकि, सफलता नहीं मिलने के बाद उसने दूसरे व्यवसाय शुरू किए. उसने टेंट हाउस और पानी के प्लांट का संचालन किया, लेकिन बाद में नशा तस्करी से जुड़ गया. इसके बाद वह डोडा-पोस्त और अफीम की सप्लाई करने लगा.

नशा तस्करों पर ANTF का लगातार शिकंजा

राजस्थान पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रदेश में सक्रिय नशा तस्करों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. एक ही दिन में दो अलग-अलग ऑपरेशन के तहत दो इनामी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी को इस अभियान की महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है. पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल नेटवर्क के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.