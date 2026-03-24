नशा मुक्त राजस्थान मुहिम के खिलाफ जंग में अड़चन, अब किराए की गाड़ियों से चलेगी ANTF

Jaipur News: राजस्थान में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) को वाहनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कार्रवाई की रफ्तार प्रभावित हो रही है. वर्तमान में सीमित वाहनों के कारण फील्ड ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है, ऐसे में पुलिस मुख्यालय ने 17 वाहन किराए पर लेने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है. ANTF ने पिछले 6 महीनों में 170 कार्रवाई कर तस्करी नेटवर्क का खुलासा किया है, लेकिन संसाधनों की कमी अब बड़ी चुनौती बनती जा रही है.
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Jaipur News: प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्कारी रोकने और मादक पदार्थ माफिया के खिलाफ त्वरित लड़ाई में वाहनों की कमी बाधा बनी हुई है. नशे का काराेबार रोकने के लिए गठित एंटी नारकोटिक्सि टॉस्क फोर्स ANTF किराए के वाहनों पर सवार होगी. पुलिस मुख्यालय ने ANTF के लिए किराए पर वाहन लेने के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है.
राजस्थान में नशीले पदार्थों की तस्करी और अवैध नशे के व्यापार को रोकने के लिए केंद्रीय गृहमंत्रालय के अधीन एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (Anti Narcotics Task Force) गठन किया गया है. राज्य सरकार ने ANTF का गठन कर फिलहाल 350 का स्टाफ भी तय किया जा चुका है. एएनटीएफ प्रभारी अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस को नियुक्त किया गया है. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (Anti Narcotics Task Force & ANTF) राजस्थान सरकार द्वारा गठित एक विशेष इकाई है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य में नशाखोरी (Drug Abuse) और मादक पदार्थों की तस्करी (Drug Trafficking) पर रोक लगाना है.
राज्य में कुल 18 चौकियां और एक थाना सक्रिय
पुलिस मुख्यालय के अनुसार एएनटीएफ के गठन में मुख्यालय, पुलिस थाना एवं 19 चौकियां संचालित की जानी है. इनमें से मुख्यालय, पुलिस थाना एवं 10 चौकियां पूर्ण रूप से संचालित की जा चुकी है. इधर सोमवार को ही एडीजी एएनटीएफ दिनेश एमएन ने जयपुर में ANTF का थाना उद्घाटन किया तथा दो नई चौकियाें की वर्चुअल शुरुआत की गई. जयपुर में ANTF का पहला थाना शुरू किया गया है. इसके साथ जानकारी दी गई कि राज्य में कुल 18 चौकियां और एक थाना सक्रिय हो गया है.
एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की 18 चौकियां, पुलिस स्टेशन से अलग हैं. ये अलग-अलग ज़िलों में तैनात है और हर चौकी में एक ASI, दो SI, 4 कांस्टेबल और एक चालक का स्टाफ तय किया गया है. साथ ही इन्हें कंप्यूटर लैब और लीगल एक्सपर्ट्स और इस फील्ड में काम करने वाले प्रोफेशनल्स की भी सेवाएं दी जा रही है. हर चौकी पर गाड़ी और मोटरबाइक उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था.
वाहनों की कमी से कार्रवाई की रफ्तार पर 'ब्रेकर'
पुलिस सूत्रों के अनुसार एएनटीएफ के संचालन के लिए पुलिस मुख्यालय की ओर से 15 हल्के मोटर वाहन आंवटित किए गए, जिसमें से 9 वाहन चौकियों, 1 वाहन एएनटीएफ एवं 3 वाहन उप अधीक्षक एएनटीफ को आवंटित किए गए है. शेष 1 बोलरो वाहन एवं 1 मिनी बस मुख्यालय में रिजर्व है. मुख्यालय के अलावा ANTF की 18 चौकियां एक थाना कार्यशील है तो 9 वाहनों से कैसे कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है. ऐसे में ANTF के प्रभावी संचालन के लिए नए वाहन खरीदने तक किराए पर वाहन लेने की स्वीकृति के लिए पुलिस मुख्यालय से एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया.
पुलिस मुख्यालय ने की 17 वाहन किराए पर लेने की मांग
पुलिस मुख्यालय की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में ANTF के लिए नए वाहन खदीने तक 17 वाहन किराए पर लेने की मांग की. प्रस्ताव में दो स्कॉर्पियो एस-11 पर 8 लाख 67 हजार, तीन बोलेरो नियाे एन-4 पर 13 लाख तथा 12 बोलेरो बी-2 पर 51 लाख 99 हजार खर्च होने की संभावना व्यक्त करते हुए बजट उपलब्ध कराने की मांग की है. वाहनों के लिए उपलब्ध बजट से खर्च करने की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति मांगी है.
इधर ANTF ने अब तक प्रदेश में छह महीने में 170 कार्रवाई कर मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क का भंडाफोड किया है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि यदि ANTF को वाहन नहीं मिले तो पीछा कर तस्करों की धरपकड़ कैसे रफ्तार पकड़ पाएगी. फिलहाल 28 जनवरी को पुलिस मुख्यालय से भेजा गया यह प्रस्ताव गृह विभाग से वित्त विभाग को भेजा गया है. वित्त विभाग की मंजूरी के बाद ही वाहन किराए पर लिए जा सकेंगे.
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