Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में धर्मान्तरण का खेल खत्म! क्या अब होगी घर वापसी और शुद्धिकरण मुहिम शुरू?

Rajasthan Anti Conversion Bill: राजस्थान में धर्मान्तरण विरोधी बिल पारित होने के बाद से एक बार फिर से सियासत गरमाने लगी है. ऐसे में क्या अब घर वापसी और शुद्धिकरण की मुहिम शुरू होगी. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Babulal Dhayal
Published: Sep 11, 2025, 07:02 PM IST | Updated: Sep 11, 2025, 07:02 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी बाजरे की राब पी क्या ? तपती गर्मी में पेट को बना दे बर्फ !
7 Photos
Bajre ki Raab

राजस्थानी बाजरे की राब पी क्या ? तपती गर्मी में पेट को बना दे बर्फ !

राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक! इस दिन से फिर शुरू हो सकता है बारिश का दौर
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में मानसून पर लगा ब्रेक! इस दिन से फिर शुरू हो सकता है बारिश का दौर

राजस्थान में यहां राज करते हैं जिन्न! कदम रखते ही कांप उठते हैं लोग
6 Photos
Haunted Places of Rajasthan

राजस्थान में यहां राज करते हैं जिन्न! कदम रखते ही कांप उठते हैं लोग

राजस्थान का ई-चालान सिस्टम बन रहा सिरदर्द, 40 दिन में 135 करोड़ के चालान, इतने प्रतिशत निकले फर्जी...
8 Photos
jaipur news

राजस्थान का ई-चालान सिस्टम बन रहा सिरदर्द, 40 दिन में 135 करोड़ के चालान, इतने प्रतिशत निकले फर्जी...

राजस्थान में धर्मान्तरण का खेल खत्म! क्या अब होगी घर वापसी और शुद्धिकरण मुहिम शुरू?

Rajasthan Anti Conversion Bill: विधानसभा में धर्मान्तरण विरोधी बिल पारित होने के बाद अब राजस्थान की सियासत और गरमाने की संभावना है. अपना मूल धर्म छोड़ दूसरा धर्म अपनाना आसान नहीं होगा. सरकार ने इसके लिए कड़े प्रावधान किए हैं लेकिन सवाल यह है कि आखिर सरकार को धर्मान्तरण विरोधी बिल क्यों पारित कराना पड़ा?

राज्य में धर्मान्तरण को लेकर अब नई बहस छिड़ गई है. सरकार के विधानसभा में बिल पारित करने के बाद इसके जल्द कानूनी जामा पहनने की संभावना है. सरकार को उम्मीद है कि अब सीधे सादे और भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर और प्रलोभन देकर धर्म बदल पाने पर अंकुश लग जाएगा. साथ ही धर्मान्तरण के काम में जुटी एजेंसियों पर सरकार इसके जरिए न केवल पूरी नजर रख पाएगी,,बल्कि उनके मंसूबे भी कामयाब नहीं होने देगी.

पिछले कई साल से प्रदेश में चर्च की गतिविधियों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है तो लव जिहाद और लोगों का ब्रेन वॉश कर धर्म बदलने के कई मामले सामने आये हैं. बांसवाड़ा में बढती गिरिजाघरों की तादाद और आदिवासियों का ईसाई धर्म को अपनाने की घटनाओं से हिंदूवादी संगठन पहले से ही चिंतित थे लेकिन वागड़ के अलावा भी मिशनरीज की पूरे प्रदेश में अपना नेटवर्क खड़ा करने की दिशा में संसाधन झौंके जाने की खबरों से भजनलाल सरकार बेहद चिंतित थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

भरतपुर में पिछले महीनों धर्मान्तरण के आरोप में गिरफ्तार किए गए प्रोफेट बरजिंदर के केस के सामने आने के बाद सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने की दिशा में सख्त कदम भी उठाये थे लेकिन ये सब बिना कानून के संभव नहीं था. इसके चलते सरकार ने विधानसभा में धर्मान्तरण विरोधी बिल पारित कर ऐसी ताकतों के पर कतरने की पूरी कोशिश की है, जो लोगों का धर्म बदलवाकर उन्हें अपनी ही माटी अपनी ही संस्कृति और अपनी ही जड़ों से दूर करने के प्रयास कर रही थी.

हालांकि बिल जब पारित हुआ तब कई बार गर्मागर्मी भी देखने को मिली. जब विधानसभा में गोपाल शर्मा जैसे विधायकों ने कांग्रेस विधायक अमीन कागजी और रफीक खान को भी मूल धर्म में लौट आने की अपील की. इससे माहौल खासा गरमाया भी और अब ये मामला विशेषाधिकार हनन तक जा पहुंचा है.

अजमेर जिले के ब्यावर से सटे इलाकों में पिछले कई दशक से धर्मान्तरण की गतिविधियों ने वहां परिवारों में ही आपसी टकराव की स्थिति पैदा कर दी है. एक भाई हिंदू है, तो दूसरे ने मुस्लिम धर्म अपना लिया है. चीता मेहरात और काठात जातियों का धर्मान्तरण यहां के लोगों में चिंता की बड़ी वजह है. इससे रावत जैसी मार्शल कौम भी चिंतित है, तो श्रीगंगानगर में बढ़ते चर्च, दलितों का ईसाई धर्म अपनाने की घटनाओं ने भी स्थानीय प्रशासन और सरकार को सकते में डाला हुआ है. पड़ोसी राज्य पंजाब में धर्म परिवर्तन से हालात भयावह हो चले हैं. राजस्थान विधानसभा में इसे लेकर वहां के विधायक गुरवीर बराड़ ने अपनी चिंता भी प्रकट की.

बहरहाल बिल पारित हो चुका है. इसके कड़े प्रावधान समाजसेवा की आड़ में धर्मान्तरण का खेल खेलने वालों को सख्त सजा दिलाएंगे, जो जिम्मेदार होगा, उनके भवनों पर बुलडोजर चलेंगे और दोषियों को उम्र कैद तक की सजा मिलेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news