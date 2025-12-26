चौमूं में पथराव का बवाल! इलाके में आवाजाही बंद, DCP मीणा बोले - फिलहाल शांति कायम

Chomu Stone Pelting Update: राजधानी जयपुर के चौमूं कस्बे में शुक्रवार तड़के हुए पथराव के बाद हालात फिलहाल नियंत्रण में बताए जा रहे हैं. बस स्टैंड क्षेत्र के पास स्थित एक विवादित स्थल को लेकर हुए विवाद में छह पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए चौमूं में 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं. यह बंद आज सुबह 7 बजे से लागू हुआ है और कल सुबह 7 बजे तक प्रभावी रहेगा. वहीं इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है और अब तक 80 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं.

इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी के पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है. उन्होंने बताया कि स्थानीय स्तर पर हालात सामान्य हैं. हालांकि, प्रशासन की ओर से व्हाट्सएप और बल्क मैसेजिंग सेवाओं पर रोक लगाई गई है ताकि किसी भी तरह की अफवाह फैलने से रोका जा सके. पुलिस और प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं.

क्या था पूरा मामला?

पूरा विवाद चौमूं की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने से जुड़ा हुआ है. बस स्टैंड क्षेत्र में एक विवादित स्थल के पास करीब 45 सालों से सड़क किनारे पत्थर पड़े हुए थे. इन पत्थरों की वजह से अक्सर सड़क पर जाम की स्थिति बन जाती थी और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था. इसी समस्या को देखते हुए प्रशासन ने पत्थर हटाने का निर्णय लिया.

एक दिन पहले चौमूं थाना पुलिस और स्थानीय मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई थी. बैठक में आपसी सहमति से यह तय किया गया कि सड़क से पत्थर हटा दिए जाएंगे, ताकि यातायात सुचारू हो सके. इस सहमति के बाद समुदाय की मौजूदगी में ही पत्थर हटाने का काम शांतिपूर्ण तरीके से पूरा कर लिया गया. प्रशासन इसे सौहार्दपूर्ण पहल मान रहा था.

फिर कैसे बिगड़ा माहौल?

हालात उस समय बिगड़ गए जब शुक्रवार तड़के करीब तीन बजे खाली की गई जगह पर कुछ लोगों द्वारा रेलिंग लगाने का काम शुरू किया गया. इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने इसका विरोध शुरू कर दिया. विरोध देखते ही देखते उग्र हो गया और भीड़ ने मौके पर मौजूद पुलिस बल पर पथराव कर दिया.

इस अचानक हुए हमले में करीब आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए. घायल पुलिसकर्मियों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सभी घायल पुलिसकर्मियों की हालत स्थिर है. स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े. इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाया गया. देर रात और सुबह तक पुलिस ने इलाके में सघन गश्त की और हालात पर नियंत्रण पाया.

घटना के बाद प्रशासन ने अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद करने का फैसला लिया. यह आदेश पुलिस कमिश्नर के पत्र के आधार पर जारी किया गया, जिसके बाद संभागीय आयुक्त ने आधिकारिक आदेश निकाले. प्रशासन का कहना है कि यह कदम केवल शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है. फिलहाल चौमूं में पुलिस की कड़ी निगरानी जारी है. हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ की जा रही है. प्रशासन और पुलिस ने आम लोगों से शांति बनाए रखने, अफवाहों पर ध्यान न देने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

