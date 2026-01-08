जयपुर का मुरलीपुरा रेड जोन में आया, राजस्थान के 4 शहरों में AQI खराब

Rajasthan AQI Index : जयपुर में हवा की स्थिति खराब बनी हुई है. सुबह के वक्त ये और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है. वहीं भिवाड़ी में औद्योगिक क्षेत्र होने के चलते यहां AQI ज्यादातर खराब ही रहता है. वहीं पाली और झालावाड़ में AQI 200 के पार बना है, जो जोखिम भरा है.
Rajasthan AQI Index : राजस्थान में कई शहरों में AQI स्तर खराब हो चुका है.आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पछुआ हवाओं की गति कम होने और तापमान के गिरने से प्रदूषक कण जमीन के काफी करीब जमा हो रहे हैं.
बात पूरे प्रदेश की करें तो ये शहर सबसे खराब
भिवाड़ी - AQI 212
जयपुर - AQI 235
झालवाड़ - AQI 240
पाली - AQI 212
बात सिर्फ जयपुर में इन इलाकों की हालत सबसे ज्यादा खराब है
मुरलीपुरा रेड जोन - AQI 333
तीन इलाके ऑरेंज जोन में
शास्त्री नगर में AQI 248
आदर्श नगर में AQI 214
मानसरोवर में AQI 285
सीतापुरा रीको में AQI 204
