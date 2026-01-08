जयपुर का मुरलीपुरा रेड जोन में आया, राजस्थान के 4 शहरों में AQI खराब

Rajasthan AQI Index : राजस्थान में कई शहरों में AQI स्तर खराब हो चुका है.आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक पछुआ हवाओं की गति कम होने और तापमान के गिरने से प्रदूषक कण जमीन के काफी करीब जमा हो रहे हैं.

बात पूरे प्रदेश की करें तो ये शहर सबसे खराब

भिवाड़ी - AQI 212

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जयपुर - AQI 235

झालवाड़ - AQI 240

पाली - AQI 212

बात सिर्फ जयपुर में इन इलाकों की हालत सबसे ज्यादा खराब है

मुरलीपुरा रेड जोन - AQI 333

तीन इलाके ऑरेंज जोन में

शास्त्री नगर में AQI 248

आदर्श नगर में AQI 214

मानसरोवर में AQI 285

सीतापुरा रीको में AQI 204