दिल्ली-नोएडा का दिखा असर, राजस्थान के 21 शहरों का प्रदूषण 12 तक सिमटा, लेकिन यहां AQI अभी भी खराब

Rajasthan News: दिल्ली-नोएडा के असर से राजस्थान के 21 शहर 'रेड जोन' से बाहर होकर 12 शहर तक सिमट गए हैं. भिवाड़ी, कोटा, टोंक अब 'ऑरेंज जोन' (285-286 AQI) में हैं, लेकिन प्रदूषण का स्तर अभी भी 'खराब' बना हुआ है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Ashish chauhan
Published: Nov 30, 2025, 12:31 PM IST | Updated: Nov 30, 2025, 12:31 PM IST

Rajasthan AQI Update: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के स्तर में आई महत्वपूर्ण गिरावट का सीधा और सकारात्मक असर अब राजस्थान के शहरों पर दिखाई देने लगा है. 'रेड अलर्ट' से बाहर निकलने के साथ ही, राजस्थान के जो शहर पहले 'बहुत खराब' श्रेणी में थे, वे भी अब राहत महसूस कर रहे हैं. हालांकि, राज्य के शहर रेड जोन से बाहर ज़रूर हो गए हैं, लेकिन प्रदूषण की चिंता अभी खत्म नहीं हुई है.

रेड जोन से ऑरेंज जोन में आए शहर
दिल्ली-नोएडा में प्रदूषण कम होने का सीधा असर राजस्थान के उन शहरों पर पड़ा, जो भौगोलिक निकटता के कारण प्रभावित होते हैं. कुछ दिन पहले तक भिवाड़ी, टोंक और कोटा का AQI 300 के पार था, लेकिन अब ये शहर 'रेड जोन' (बहुत खराब) से बाहर निकलकर 'ऑरेंज जोन' (खराब) में आ गए हैं.

शहरपहले जोनअब जोन
कोटारेड जोन (Red Zone)ऑरेंज जोन (Orange Zone)
टोंकरेड जोन (Red Zone)ऑरेंज जोन (Orange Zone)
भिवाड़ीरेड जोन (Red Zone)ऑरेंज जोन (Orange Zone)

12 शहर अभी भी 'खराब' स्थिति में
राहत की बात यह है कि पूरे राजस्थान में प्रदूषित शहरों की संख्या 21 से घटकर अब 12 शहरों तक सिमट गई है, लेकिन इसके बावजूद हालात सामान्य नहीं कहे जा सकते. ये सभी 12 शहर 'ऑरेंज जोन' (खराब स्तर: 201-300 AQI) में हैं. प्रमुख शहरों में दर्ज AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) इस प्रकार है- टोंक 285,कोटा 285, भिवाड़ी 286, जयपुर 234, जालौर 234, बीकानेर 214 और झालावाड़ में 214 तक है.

जयपुर के अंदर भी मानसरोवर, सीतापुरा, आदर्श नगर और मुरलीपुरा जैसे क्षेत्रों में स्थिति 'खराब' बनी हुई है. CPCB मानकों के अनुसार, 201-300 AQI का मतलब है कि इस दौरान अस्थमा और हृदय रोग वाले लोगों के लिए बाहर निकलना जोखिम भरा हो सकता है. प्रशासन को अभी भी स्थानीय प्रदूषण स्रोतों पर सख़्ती बनाए रखने की आवश्यकता है.

