राजस्थान में हवा हुई जहरीली, भिवाड़ी AQI 328 पहुंचा, जयपुर में भी सांसों पर बना संकट!

Rajasthan Air Pollution: राजस्थान में ठंड और प्रदूषण ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं. भिवाड़ी (AQI 328) की हवा 'बेहद खराब' और जयपुर (AQI 167) की 'खराब' श्रेणी में है. स्मॉग के कारण अस्थमा और आंखों में जलन के मरीज बढ़ रहे हैं. बाहर निकलते समय मास्क पहनना अब बेहद जरूरी है.
Trending Photos
Rajasthan AQI Update: राजस्थान में कड़ाके की ठंड के साथ अब वायु प्रदूषण एक गंभीर स्वास्थ्य संकट बनकर उभरा है. दिल्ली-NCR से सटे इलाकों सहित मरुधरा के कई जिलों में हवा में घुली जहरीली गैसें, फैक्ट्रियों का धुआं और धूल-मिट्टी लोगों की सेहत के लिए बड़ा खतरा बन गए हैं. सुबह का घना कोहरा अब प्रदूषक कणों के साथ मिलकर स्मॉग में बदल रहा है, जिससे न केवल विजिबिलिटी कम हुई है, बल्कि सांस लेना भी दूभर हो गया है.
इन शहरों की स्थिति( AQI)
आज प्रदेश के कई शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) चिंताजनक स्तर पर दर्ज किया गया है.औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी(AQI 328) की स्थिति 'बेहद खतरनाक'श्रेणी में पहुंच गई है.बात की जाए राजधानी जयपुर (AQI 167) की हवा खराब (Poor) श्रेणी में बनी हुई है. सामान्य लोगों को भी यहां सांस लेने में भारीपन महसूस हो रहा है तो वहीं बूंदी (188), झालावाड़ (186), चित्तौड़गढ़ (183) शहरों में भी प्रदूषण का स्तर 'खराब' श्रेणी के करीब है, जो बच्चे, बूढ़े और गर्भवती महिलाओं के लिए जोखिम भरा है.
सेहत पर असर और डॉक्टरों की चेतावनी
प्रदूषण और गिरते तापमान के दोहरे हमले ने अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ा दी है. विशेषज्ञों के अनुसार, स्मॉग के कारण कई समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं-कोहरे में मिले सूक्ष्म प्रदूषक कण अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के मरीजों के लिए घातक साबित हो रहे हैं. हवा में मौजूद रसायनों की वजह से लोगों की आंखों में जलन, लालिमा और पानी आने की शिकायतें बढ़ रही हैं. शुष्क हवा और धूल-कणों के कारण स्किन एलर्जी और रूखापन बढ़ रहा है.
बचाव के लिए जरूरी सलाह
बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और हृदय रोगियों को विशेष सावधानी बरतने को कहा है-घर से बाहर निकलते समय N-95 मास्क का प्रयोग जरूर करें. सुबह और शाम के समय जब स्मॉग का असर ज्यादा हो तब बाहर टहलने से बचें. यदि संभव हो, तो घरों के अंदर एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें. अपने आसपास कचरा न जलने दें और धूल रोकने के लिए पानी का छिड़काव करें.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!