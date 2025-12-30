Zee Rajasthan
राजस्थान में प्रदूषण का कहर, भिवाड़ी पहुंचा रेड जोन में, स्वास्थ्य पर मंडराया खतरा

Rajasthan Air Pollution: राजस्थान में ठंड के साथ प्रदूषण का कहर जारी है. भिवाड़ी (AQI 338) के साथ रेड जोन में है, जबकि टोंक और भीलवाड़ा की हवा भी अस्वस्थ हो चुकी है. विशेषज्ञों ने N-95 मास्क पहनने और सुबह-शाम बाहर न निकलने की सख्त सलाह दी है.

Published: Dec 30, 2025, 09:20 AM IST | Updated: Dec 30, 2025, 09:20 AM IST

राजस्थान में प्रदूषण का कहर, भिवाड़ी पहुंचा रेड जोन में, स्वास्थ्य पर मंडराया खतरा

Rajasthan AQI Update: राजस्थान में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच अब वायु प्रदूषण एक गंभीर हेल्थ इमरजेंसी का रूप ले रहा है. मरुधरा के कई जिलों में फैक्ट्रियों का धुआं, धूल और कचरे के जलने से निकली ज़हरीली गैसें सुबह के कोहरे के साथ मिलकर खतरनाक स्मॉग (Smog) बना रही हैं. इससे न केवल सड़कों पर विजिबिलिटी (दृश्यता) कम हुई है, बल्कि आमजन के लिए सांस लेना भी दूभर हो गया है.

भिवाड़ी रेड जोन में
प्रदेश के औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता लगातार गिर रही है. जैसा कि आज के आंकड़े को देखें तो कई शहरों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई हैं. उनमें से एक भिवाड़ी (AQI 338) भी है जो एक बार फिर (बेहद खराब) श्रेणी के साथ रेड जोन में है. यहां की हवा स्वास्थ्य के लिए किसी जहर से कम नहीं है.टोंक (AQI 236) एवं भीलवाड़ा (AQI 206), इन शहरों की हवा भी खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है, जो सामान्य लोगों के लिए भी श्वसन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकती है.साथ ही राजधानी जयपुर की हवा भी 'खराब' श्रेणी में बनी हुई है, जहां सुबह-शाम स्मॉग का गहरा असर देखा जा रहा है.

स्वास्थ्य पर खतरा
चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, जब विभिन्न प्रदूषक हवा में मिल जाते हैं, तो वह सांस लेने लायक नहीं रहती. इसका सबसे बुरा असर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है. साथ ही अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और हृदय रोग से पीड़ित लोगों को खासकर बाहर निकलने से बचना चाहिए. क्योंकि प्रदूषक कण फेफड़ों में गहराई तक जाकर संक्रमण और हार्ट अटैक का जोखिम बढ़ा देते हैं.

बचाव और उपाय
प्रदूषण और गिरते तापमान के इस दोहरे हमले से बचने के लिए कई सावधानियां बरतें-जैसे साधारण कपड़े का मास्क सूक्ष्म कणों (PM 2.5) को नहीं रोक पाता, इसलिए बाहर निकलते समय N-95 मास्क ही पहनें. सुबह और शाम के समय जब स्मॉग का स्तर सबसे अधिक होता है, तब पार्क में जाने या आउटडोर एक्सरसाइज से पूरी तरह बचें. खिड़कियां बंद रखें और यदि संभव हो तो घरों में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें.अपने आसपास कचरा या लकड़ियां न जलाएं. धूल उड़ने वाले स्थानों पर पानी का छिड़काव करें.

