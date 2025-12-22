Aravalli Hills: अरावली की गोद में बसे राजस्थान के शानदार किले, जयबाण तोप से महान दीवार तक ऐतिहासिक रत्न

Zee Rajasthan
Published: Dec 22, 2025, 09:45 AM IST | Updated: Dec 22, 2025, 09:45 AM IST

Aravalli Hills: राजस्थान की पहचान सिर्फ रेगिस्तान से नहीं, बल्कि अरावली पर्वतमाला की हरी-भरी पहाड़ियों से भी है. यह प्राचीन श्रृंखला न केवल राज्य की पर्यावरणीय रक्षा करती है, बल्कि सदियों पुराने किलों को भी अपनी गोद में समेटे हुए है.

अरावली की ऊंची-नीची चोटियां राजपूत शासकों के लिए प्राकृतिक दुर्ग का काम करती थीं, जिसकी वजह से यहां कई भव्य किले बनाए गए. ये किले दुश्मनों से सुरक्षा देने के साथ-साथ शानदार वास्तुकला के नमूने भी हैं. आज ये पर्यटकों को इतिहास की सैर कराते हैं और राजस्थान की शान बढ़ाते हैं.

जयपुर के पास अरावली की चील का टीला पर स्थित जयगढ़ किला सबसे प्रसिद्ध है. इसे महाराजा जय सिंह द्वितीय ने बनवाया था. यहां दुनिया की सबसे बड़ी तोपों में से एक 'जयबाण' रखी है, जो कभी युद्ध में इस्तेमाल नहीं हुई.

किले से आमेर किला और जयपुर शहर का खूबसूरत नजारा दिखता है. पास ही नाहरगढ़ किला है, जो आमेर की रक्षा के लिए बनाया गया था. शाम ढलते ही यहां से जयपुर की रोशनी जगमगाती नजर आती है, मानो पूरा शहर सोने का हो. रात में यह दृश्य देखने के लिए पर्यटक खास तौर पर आते हैं.

अलवर में अरावली की पहाड़ियों पर बाला किला बसा है. यह अलवर का सबसे पुराना दुर्ग है और इसकी ऊंचाई करीब 1000 फीट है. किले तक पहुंचने के लिए घुमावदार रास्ते हैं, जहां से जंगल और शहर का मनोरम दृश्य मिलता है. किले में कई पुराने महल और मंदिर हैं, जो इतिहास प्रेमियों को आकर्षित करते हैं.

राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ किला अरावली की पश्चिमी श्रृंखला पर गर्व से खड़ा है. इसकी 36 किलोमीटर लंबी दीवार को 'भारत की महान दीवार' कहा जाता है. महाराणा कुंभा ने इसे बनवाया था और यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है. किले से सूर्यास्त का नजारा अविस्मरणीय है. बूंदी का तारागढ़ किला भी अरावली की आडावल पहाड़ी पर स्थित है. यहां से बूंदी शहर और आसपास की वादियां दिखती हैं.

ये किले अरावली की प्राकृतिक सुरक्षा का पूरा फायदा उठाते थे. ऊंची दीवारें, घने जंगल और दुर्गम रास्ते दुश्मनों के लिए मुश्किल पैदा करते थे. आज ये जगहें पर्यटन को बढ़ावा दे रही हैं.

लाखों पर्यटक हर साल इन किलों को देखने आते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बल मिलता है. लेकिन बढ़ते शहरीकरण और खनन की वजह से अरावली पर खतरा मंडरा रहा है.

इन किलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जागरूकता जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी राजस्थान के इस गौरवशाली इतिहास को देख सकें. अरावली के ये किले सिर्फ पत्थर के ढांचे नहीं, बल्कि राजपूत वीरता और स्थापत्य कला के जीते-जागते प्रमाण हैं.

इन किलों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जागरूकता जरूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी राजस्थान के इस गौरवशाली इतिहास को देख सकें. अरावली के ये किले सिर्फ पत्थर के ढांचे नहीं, बल्कि राजपूत वीरता और स्थापत्य कला के जीते-जागते प्रमाण हैं.


