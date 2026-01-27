ARD Inspection: ऑफिस टाइम में सन्नाटा, कुर्सियां इंतजार में, ARD के औचक निरीक्षण में 69% स्टाफ मिला गायब

ARD Inspection Rajasthan: कहने को तो सरकारी दफ्तरों के खुलने का समय सुबह 9:30 बजे है, लेकिन हकीकत यह है कि इन दफ्तरों में नियम केवल फाइलों तक ही सीमित हैं. मंगलवार सुबह जब प्रशासनिक सुधार विभाग (ARD) की टीम अरण्य भवन और अरावली भवन में औचक निरीक्षण के लिए पहुंची, तो नजारा चौंकाने वाला था. कुर्सियां अधिकारियों का इंतज़ार कर रही थीं और मुख्य दरवाजों पर ताले लटके मिले.

आंकड़े जो शर्मसार कर दें

शासन उप सचिव सुनील कुमार शर्मा के नेतृत्व में जब टीम सुबह 9:40 बजे दफ्तरों के अंदर दाखिल हुई, तो वहां काम की जगह सन्नाटा पसरा था. निरीक्षण की रिपोर्ट कार्ड कुछ इस प्रकार रही-

श्रेणी कुल संख्या अनुपस्थित अनुपस्थिति प्रतिशत राजपत्रित अधिकारी 85 67 78.80% अराजपत्रित कर्मचारी 323 214 66.25% कुल योग 408 281 68.87%

हैरानी की बात यह है कि जिन कंधों पर जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है, वही राजपत्रित अधिकारी (Gazetted Officers) सबसे अधिक लापरवाह मिले. करीब 79 फीसदी बड़े अफसर अपनी सीट से गायब थे.

ताले काम पर लगे ताले

निरीक्षण के दौरान कई सेक्शन ऐसे मिले जहां ऑफिस टाइम शुरू होने के बावजूद ताले लटके थे. ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दफ्तर अभी तक खुला ही नहीं है. टीम ने मौके की गंभीरता को देखते हुए 40 हाजिरी रजिस्टर तुरंत जब्त कर लिए ताकि मूवमेंट रिकॉर्ड की जांच की जा सके. इस दौरान टीम के सदस्य महेंद्र कुमार, चेना राम, वीरसिंह और तरुण मीणा सहित अन्य अधिकारियों ने खाली कुर्सियों की रिपोर्ट तैयार की.

जनता की फाइल

जब सुबह 10 बजे तक 69 फीसदी स्टाफ ही दफ्तर नहीं पहुंचता, तो बड़ा सवाल यह है कि अपनी समस्याओं के लिए दूर-दराज से आने वाली आम जनता आखिर कहां जाए? जिन कमरों पर ताले लगे हैं, क्या वहां जनता की फाइलों पर कभी धूल हट पाएगी?

शासन उप सचिव सुनील कुमार शर्मा ने संकेत दिए हैं कि इस भारी लापरवाही पर न केवल कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे, बल्कि सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी.