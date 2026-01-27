राजस्थान विधानसभा बजट सत्र, सदन में कांग्रेस के हमलों का पूरी रणनीति के साथ जवाब देगी BJP

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. कांग्रेस के हमलावर रुख पर प्रतिक्रिया देते हुए सत्ता पक्ष ने भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ मजबूती से जवाब देने की तैयारी कर ली है. मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में जन सुनवाई के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भाजपा विधायक दल की बैठक होगी और कांग्रेस की रणनीति का जवाब ठोस कार्य योजना के साथ दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक सरकार के माध्यम से हर विभाग में पूरी तैयारी के साथ विधानसभा में कांग्रेस का काउंटर करेंगे.

कांग्रेस की मंशा सदन को बाधित करने की

राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार सदन को बाधित करने की मंशा से काम करती रही है. उन्होंने कहा कि पिछले सत्रों में यह साफ देखा गया कि एक सुनियोजित रणनीति के तहत विधानसभा की कार्यवाही को नहीं चलने दिया गया.

मीणा ने कहा कि एक्शन का रिएक्शन होता है. विपक्ष के लोग धमाल पर धमाल करने का प्रयास करते हैं. कांग्रेस द्वारा किए गए एक्शन के जवाब में भाजपा के सभी विधायकों ने रिएक्शन किया. उन्होंने यह भी कहा कि यदि कहीं थोड़े बहुत अवरोध होते हैं तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनका समाधान किया जाता है. विधानसभा अध्यक्ष वरिष्ठ और अनुभवी हैं, वे भी सदन को सुचारू रूप से चलाने का पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन कांग्रेस भ्रम फैलाकर कार्यवाही रोकने की कोशिश करती है.

हेमंत मीणा ने स्पष्ट किया कि भाजपा सरकार का उद्देश्य विवाद नहीं, बल्कि विकास के मुद्दों पर चर्चा करना है. उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में राजस्थान सरकार और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से प्रदेश में हुए विकास कार्यों को मजबूती से सदन में रखा जाएगा. साथ ही कांग्रेस के पिछले कार्यकाल में किए गए कृत्यों और कमियों को भी उजागर किया जाएगा, ताकि जनता के सामने सच्चाई आ सकें.

वसुंधरा राजे सर्वमान्य नेता

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के हालिया बयानों को लेकर पूछे गए सवाल पर हेमंत मीणा ने कहा कि पार्टी की सर्वमान्य नेता ने जो कहा है, वह बहुत सोच-समझकर कहा गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि विधानसभा में ऐसा कोई विषय नहीं है, जिस पर अनावश्यक विवाद खड़ा किया जाए. उन्होंने दोहराया कि भाजपा सरकार बजट सत्र में पूरी तैयारी के साथ उतरने जा रही है और कांग्रेस के हर हमले का जवाब तथ्यों, विकास कार्यों और जनहित के मुद्दों के आधार पर दिया जाएगा.

जनसुनवाई में 35 से 40 परिवेदनाएं आईं

जनसुनवाई को लेकर राजस्व मंत्री ने बताया कि भाजपा प्रदेश कार्यालय की ओर से नियमित रूप से जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है. इस दौरान 35 से 40 परिवेदनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से कई मामलों का निस्तारण प्रदेश कार्यालय स्तर पर ही किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि जन सुनवाई में राजस्व विभाग से जुड़े कई मामले सामने आए हैं. इसके अलावा शिक्षा विभाग, पंचायत राज विभाग और अन्य विभागों से संबंधित प्रकरण भी आए. राजस्व से जुड़े मामलों में अधिकारियों से तत्काल बातचीत कर समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि अन्य विभागों से संबंधित मामलों को संबंधित मंत्रियों के पास भेजा गया है, ताकि शीघ्र कार्रवाई हो सकें.

