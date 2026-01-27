राजस्थान विधानसभा बजट सत्र कल से शुरू, BJP-Congress की रणनीति तैयार!

Rajasthan Budget Session 2026: राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा. इस बार सरकार 11 फरवरी को सदन में बजट पेश करेगी. ओएमआर शीट गड़बड़ी से लेकर पंचायत चुनाव में देरी के मामले पर सदन में हंगामे के आसार हैं. विधानसभा के बजट सत्र को लेकर पक्ष प्रतिपक्ष तैयार हैं. दोनों ही तरफ तैयारियां मुक्कमल है. विपक्ष सरकार की कमजोरियों को उजागर करेगा, तो सत्तापक्ष OMR शीट के गड़बड़झाले पर विपक्ष को घेरने की कोशिश करेगा.

विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत बुधवार सुबह 11 बजे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे़ के अभिभाषण के साथ होगी. अभिभाषण खत्म होने के आधे घंटे बाद विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी. इसमें विधायक संबंधी काम निपटाने के बाद दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी. इसके बाद गुरुवार तक कार्यवाही स्थगित हो जाएगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विपक्ष को OMR शीट पर जमकर आड़े हाथ लेने और दोषियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शने के बयानों का असर विधानसभा में दिखाई देगा.

इससे बजट सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है. ओएमआर शीट गड़बड़ी मामले में सदन में कांग्रेस और बीजेपी विधायक आमने-सामने होंगे. बीजेपी विपक्ष पर तो विपक्ष सत्तापक्ष पर हमलावर नजर आएगा. विधानसभा में 29 जनवरी से राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस शुरू होगी. सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, भर्तियों में पारदर्शिता, लाखों करोड़ के MOU अपराध में कमी प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन सोलर पार्कों का निर्माण डिजिटल पॉलिसी aerospace पॉलिसी डाटा पॉलिसी की सौगात को सत्तापक्ष के विधायक अपनी सरकार की उपलब्धियों के रूप में गिनाएंगे.

31 जनवरी को शनिवार और 1 फरवरी को रविवार की छुट्टी रहेगी. चार दिन बहस होने के बाद 3 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार का जवाब आ सकता है. तीन फरवरी को सरकार के जवाब के बाद विधानसभा की कार्यवाही में एक सप्ताह का ब्रेक दिया जा सकता है. इसके बाद 11 फरवरी तक कार्यवाही स्थगित रहने की संभावना है. बीजेपी बजट सत्र से एक दिन पहले ही ​विधायक दल की बैठक करके कांग्रेस के हमलों का जवाब देने की रणनीति बना रही है.