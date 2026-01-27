Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान विधानसभा बजट सत्र कल से शुरू, BJP-Congress की रणनीति तैयार!

Rajasthan Budget Session 2026: राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा. इस बार सरकार 11 फरवरी को सदन में बजट पेश करेगी. ओएमआर शीट गड़बड़ी से लेकर पंचायत चुनाव में देरी के मामले पर सदन में हंगामे के आसार हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Jan 27, 2026, 09:45 PM IST | Updated: Jan 27, 2026, 09:45 PM IST

Trending Photos

Copper Rate: चांदी के बाद बन रहा तांबे का क्रेज! राजस्थान में 1 से 10 किलो की बन रही है ईंट
6 Photos
Copper Price Today

Copper Rate: चांदी के बाद बन रहा तांबे का क्रेज! राजस्थान में 1 से 10 किलो की बन रही है ईंट

Silver Rate: चांद पर पहुंचे चांदी के दाम! जानें क्या है आज के ताजा भाव
7 Photos
Jaipur Gold Silver Price

Silver Rate: चांद पर पहुंचे चांदी के दाम! जानें क्या है आज के ताजा भाव

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं प्याज की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Pyaaz Ki Sabzi

राजस्थानी स्टाइल में घर पर बनाएं प्याज की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

Rajasthan Government Project: केवल 5 घंटे में कोटा से दिल्ली जाएंगे पहुंच, सफर होगा आसान!
6 Photos
Rajasthan government project

Rajasthan Government Project: केवल 5 घंटे में कोटा से दिल्ली जाएंगे पहुंच, सफर होगा आसान!

राजस्थान विधानसभा बजट सत्र कल से शुरू, BJP-Congress की रणनीति तैयार!

Rajasthan Budget Session 2026: राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होगा. इस बार सरकार 11 फरवरी को सदन में बजट पेश करेगी. ओएमआर शीट गड़बड़ी से लेकर पंचायत चुनाव में देरी के मामले पर सदन में हंगामे के आसार हैं. विधानसभा के बजट सत्र को लेकर पक्ष प्रतिपक्ष तैयार हैं. दोनों ही तरफ तैयारियां मुक्कमल है. विपक्ष सरकार की कमजोरियों को उजागर करेगा, तो सत्तापक्ष OMR शीट के गड़बड़झाले पर विपक्ष को घेरने की कोशिश करेगा.

विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत बुधवार सुबह 11 बजे राज्यपाल हरिभाऊ बागडे़ के अभिभाषण के साथ होगी. अभिभाषण खत्म होने के आधे घंटे बाद विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी. इसमें विधायक संबंधी काम निपटाने के बाद दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी जाएगी. इसके बाद गुरुवार तक कार्यवाही स्थगित हो जाएगी. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विपक्ष को OMR शीट पर जमकर आड़े हाथ लेने और दोषियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शने के बयानों का असर विधानसभा में दिखाई देगा.

इससे बजट सत्र के हंगामेदार होने की संभावना है. ओएमआर शीट गड़बड़ी मामले में सदन में कांग्रेस और बीजेपी विधायक आमने-सामने होंगे. बीजेपी विपक्ष पर तो विपक्ष सत्तापक्ष पर हमलावर नजर आएगा. विधानसभा में 29 जनवरी से राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस शुरू होगी. सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाएगी, भर्तियों में पारदर्शिता, लाखों करोड़ के MOU अपराध में कमी प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन सोलर पार्कों का निर्माण डिजिटल पॉलिसी aerospace पॉलिसी डाटा पॉलिसी की सौगात को सत्तापक्ष के विधायक अपनी सरकार की उपलब्धियों के रूप में गिनाएंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

31 जनवरी को शनिवार और 1 फरवरी को रविवार की छुट्टी रहेगी. चार दिन बहस होने के बाद 3 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार का जवाब आ सकता है. तीन फरवरी को सरकार के जवाब के बाद विधानसभा की कार्यवाही में एक सप्ताह का ब्रेक दिया जा सकता है. इसके बाद 11 फरवरी तक कार्यवाही स्थगित रहने की संभावना है. बीजेपी बजट सत्र से एक दिन पहले ही ​विधायक दल की बैठक करके कांग्रेस के हमलों का जवाब देने की रणनीति बना रही है.

वहीं कांग्रेस ने बुधवार शाम 6 बजे विधायक दल की बैठक बुलाई है. इस बार विधानसभा का बजट सत्र छोटा हो सकता है. मार्च में पंचायतीराज चुनाव होने है. ऐसे में माना जा रहा है कि सरकार बजट जल्दी पास करवाने की तैयारी है. मार्च के पहले सप्ताह तक बजट पास करवाकर सदन स्थगित किया जा सकता है. जाहिर है बुधवार से सदन के भीतर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच जबरदस्त सियासी खींचतान देखने को मिलेगी.

Tags

Trending news