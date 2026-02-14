"बजट चर्चा में चोर-डाकू की बहस! गोपाल शर्मा ने लहराया 8 लाख करोड़ घोटालों का कागज, हरिमोहन बोले- आप कांग्रेस नेता चोर हो...

Rajasthan Politics: राजस्थान विधानसभा में आज बजट पर चर्चा चल रही थी. भाजपा के विधायक गोपाल शर्मा सरकार के बजट की तारीफ कर रहे थे. उन्होंने कहा कि यह बजट राजस्थान के इतिहास का सबसे अच्छा बजट है. विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं हैं और यह प्रदेश को आगे ले जाएगा. लेकिन जैसे-जैसे गोपाल शर्मा बोलते गए, वे कांग्रेस पर हमला करते चले गए. उन्होंने पुराने घोटालों का जिक्र किया और विपक्ष को 'डाकू' तक कह डाला. बस यहीं से सदन में हंगामा शुरू हो गया.



'कांग्रेस डाकू हैं' वाली टिप्पणी पर बवाल

गोपाल शर्मा की टिप्पणी पर मचा हंगामा सत्तापक्ष ने कांग्रेसियों को बताया डाकू विधानसभा में आज भाजपा विधायक गोपाल शर्मा की टिप्पणी पर खासा हंगामा हो गया. विधायक शर्मा ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए यहां तक कह दिया कि कांग्रेसी डाकू हैं.इस दौरान विधायक ने कांग्रेस के वक्त हुए घोटाले घपलों का भी विधानसभा में जिक्र कर विपक्ष को बैकफुट पर धकेलने की कोशिश की बजट पर चर्चा के दौरान विधानसभा में उस वक्त खासा हंगामा हो गया,जब बजट की खूबियां गिनाते गिनाते भाजपा विधायक गोपाल शर्मा कांग्रेस पर इतने ज्यादा हमलावर हो गये कि मामला चोर डाकू तक पहुंच गया.

गोपाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाने साधे तो विपक्ष की ओर से हरिमोहन शर्मा ने मोर्चा संभाला. हरिमोहन बोले आप कांग्रेस नेता चोर हो, मतलब कांग्रेस नेताओं को ही चुरा लेते हो.संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने मौके का फायदा उठाते हुए आसन से आग्रह किया कि ये टिप्पणी रिकॉर्ड में जानी चाहिए.इतने में गोपाल शर्मा बोले.कांग्रेस नेता चोर नहीं डाकू हैँ.इस पर सदन में हंगामा हो गया.विपक्षऔर सत्ता पक्ष के विधायकों में तीखी नोक झौंक हुईं.

इस बीच कांग्रेस राज में हुए घपले घोटालों से जुड़ा एक कागज गोपाल शर्मा ने सदन में लहराया.और उसे सदन के पटल पर रखने की इजाजत मांगी.गहलोत सरकार में जेजेएम में हुए घोटाले का गोपाल शर्मा ने जिक्र किया.कहा. एक पूर्व मंत्री को जेल भेजा तो दूसरे को क्यों छोड दिया गया.डोटासरा का नाम लिये बगैर गोपाल शर्मा बोले.वो छाती ठोक ठोक कर कहते हैँ.हिम्मत है तो जेल भेजो.

उन्होंने कहा- मेरे पास कांग्रेस राज के आठ लाख करोड के घोटाले का ब्यौरा है, तैश में गोपाल शर्मा कांग्रेसियों को काफी भला बुरा सुनाते दिखेएक और बजट की उपलब्धियां दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का विपक्ष पर हमलावर रूख.जाहिर है सरकार विपक्ष को चारों खाने चित्त करना चाहता है.इसलिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं.

कहा- एक पूर्व मंत्री को जेल भेजा तो दूसरे को क्यों छोड दिया गया.डोटासरा का नाम लिये बगैर गोपाल शर्मा बोले.वो छाती ठोक ठोक कर कहते हैँ.हिम्मत है तो जेल भेजो .उन्होंने कहा- मेरे पास कांग्रेस राज के आठ लाख करोड के घोटाले का ब्यौरा है, तैश में गोपाल शर्मा कांग्रेसियों को काफी भला बुरा सुनाते दिखेबजट की तारीफों के बांधे पुलगोपाल शर्मा ने बजट पर चर्चा के दौरान राज्य बजट की तारीफों के पुल बांधे.

इसे देश के राज्यों का सर्वश्रैष्ठ बजट बताया आंकड़ों के साथ गोपाल शर्मा ने सरकार की बड़ी घोषणाओं का जिक्र किया बजट को विकसित राजस्थान का बजट करार देते हुए इसे प्रदेश की जनता के सर्वागीण विकास में मील का पत्थर करार दियाएक और बजट की उपलब्धियां दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का विपक्ष पर हमलावर रूख.जाहिर है सरकार विपक्ष को चारों खाने चित्त करना चाहता है.इसलिए गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं.विपक्ष को उसकी ही भाषा में सता पक्ष करारा जवाब देकर उसे बैकफुट पर धकेल रहा है.

