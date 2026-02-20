Zee Rajasthan
विधानसभा में मदन दिलावर का बड़ा हमला! बोले- कांग्रेस ने छात्रों का भविष्य अंधकार में धकेला

Jaipur News: राजस्थान विधानसभा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने 6264 स्कूलों को क्रमोन्नत किया, लेकिन एक भी नया पद सृजित नहीं किया. उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार 72 हजार शिक्षकों के पद भरने की प्रक्रिया चला रही है. भर्तियों को लेकर सदन में सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार बहस देखने को मिली.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByBabulal Dhayal
Published:Feb 20, 2026, 02:15 PM IST | Updated:Feb 20, 2026, 02:15 PM IST

विधानसभा में मदन दिलावर का बड़ा हमला! बोले- कांग्रेस ने छात्रों का भविष्य अंधकार में धकेला

Jaipur News: राजस्थान विधानसभा में आज शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. प्रदेश के स्कूलों में खाली पदों और भर्तियों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच दिलावर ने तथ्यों के आधार पर विपक्ष को घेरते हुए कहा कि पिछली सरकार की नीतियों ने छात्रों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया.

शिक्षा मंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 6264 स्कूलों को क्रमोन्नत तो कर दिया, लेकिन एक भी नया पद सृजित नहीं किया. उन्होंने कहा कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को भी अपग्रेड किया गया, मगर वहां भी अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई. दिलावर ने विपक्ष की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि बच्चों को कक्षाओं में बैठा तो दिया गया लेकिन पढ़ाने के लिए शिक्षक ही उपलब्ध नहीं थे. उनके अनुसार यह स्थिति शिक्षा व्यवस्था के साथ अन्याय थी और इसका खामियाजा लाखों विद्यार्थियों को भुगतना पड़ा.


72 हजार पदों को भरने की प्रक्रिया जारी
दिलावर ने दावा किया कि वर्तमान सरकार शिक्षकों के 72 हजार पदों को भरने की प्रक्रिया पर तेजी से काम कर रही है. उन्होंने वर्षवार भर्ती का ब्यौरा भी सदन में प्रस्तुत किया. उनके मुताबिक वर्ष 2024 में कुल 2202 पदों पर भर्ती निकाली गई, जिनके सभी विषयों के परिणाम जारी किए जा चुके हैं. वर्ष 2025 में 3225 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है. इसके अलावा वरिष्ठ अध्यापक भर्ती के तहत 2024 में 2129 पदों और 2025 में 6500 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है. उन्होंने दोहराया कि कुल मिलाकर 72 हजार पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है.

प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप
विधानसभा में इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर भर्तियों के मामले में प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाता रहा है. विपक्ष का कहना है कि घोषणाएं अधिक और जमीनी स्तर पर नियुक्तियां कम हुई हैं. शिक्षा मंत्री ने अपने जवाब में आंकड़ों के साथ पलटवार करते हुए यह संदेश देने की कोशिश की कि सरकार रोजगार और शिक्षा के मुद्दे पर गंभीर है.

विपक्ष के आरोपों का किया खंडन
दिलावर के बयान और प्रस्तुत आंकड़ों से यह साफ हुआ कि सरकार नौकरियों के मामले में किसी भी तरह से बैकफुट पर नजर नहीं आना चाहती. सदन में विस्तृत जवाब देकर उन्होंने विपक्ष के आरोपों का खंडन किया और यह दावा किया कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. उनकी ओर से रखे गए तथ्यों के बाद सदन में विपक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सीमित नजर आई.

