Rajasthan Monsoon Session: राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू, जबरन धर्मांतरण से लेकर इन मुद्दों के बाद हंगामेदार होने की संभावना

Rajasthan Monsoon Session: राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज, 1 सितंबर 2025 से शुरू हो रहा है. सत्र की शुरुआत शोकाभिव्यक्ति के साथ होगी, जिसमें पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन, सत्यपाल मलिक, पूर्व मुख्यमंत्रियों शिबू सोरेन, वी.एस. अच्युतानंदन, विजय रुपाणी, पूर्व सांसद गिरिजा व्यास, कर्नल सोनाराम, पूर्व विधायक मदन कोर, सोहन सिंह, किशनाराम नाई और पहलगाम आतंकी हमले, अहमदाबाद विमान दुर्घटना, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश व जम्मू-कश्मीर में प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी जाएगी.



महत्वपूर्ण विधेयकों का प्रस्तुतिकरण

सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक और अध्यादेश सदन में पेश किए जाएंगे. राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश-2025 को चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर प्रस्तुत करेंगे, जबकि प्रवर समिति का प्रतिवेदन डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा रखेंगे. इसके अलावा, राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक-2025 का प्रतिवेदन भी सदन में प्रस्तुत होगा.

जबरन धर्मांतरण पर कड़ा कदम

सत्र में राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 का नया प्रारूप पेश किया जाएगा, जिसे मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है. इस विधेयक में जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए कठोर प्रावधान शामिल हैं. इसमें मिथ्या निरूपण, कपट, बलपूर्वक या अनुचित प्रभाव से धर्म परिवर्तन कराने पर अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है. यदि विवाह का उद्देश्य केवल धर्म परिवर्तन है, तो पारिवारिक न्यायालय ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर सकेगा. मूल धर्म में वापसी पर ये प्रावधान लागू नहीं होंगे. इस विधेयक के तहत अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती होंगे.

विपक्ष के तेवर और भाजपा की रणनीति

विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक का बहिष्कार कर सत्र के हंगामेदार होने का संकेत दे दिया है. इसके जवाब में, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक में विपक्ष के तीखे तेवरों से निपटने की रणनीति तैयार की गई है. सत्र में सांसद रत्न पुरस्कार की तर्ज पर विधायक रत्न पुरस्कार देने का सुझाव भी चर्चा में है. यह सत्र राजस्थान की सियासत में महत्वपूर्ण होने की उम्मीद है.