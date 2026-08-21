Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान विधानसभा में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही, सदन में रखा जाएगा UCC बिल

राजस्थान विधानसभा में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही, सदन में रखा जाएगा UCC बिल

Jaipur News: राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र में आज फिर हंगामे के आसार हैं. कांग्रेस सुबह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी. इसके बाद विधायक सदन की कार्यवाही में शामिल होंगे, जहां प्रश्नकाल, शून्यकाल और अनुपूरक अनुदान पर चर्चा होगी.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Babulal Dhayal
Published:Aug 21, 2026, 08:36 AM IST | Updated:Aug 21, 2026, 08:36 AM IST
राजस्थान विधानसभा में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही, सदन में रखा जाएगा UCC बिल
Image Credit: मानसून सत्र में आज फिर हंगामे के आसार.

Jaipur News: जयपुर में राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आज एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिल सकता है. कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्लाबोल का ऐलान किया है. पार्टी के विधायक सुबह 10 बजे विधायक आवास स्थित लॉन में एकत्रित होंगे. इसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा. कांग्रेस विधायक बाद में विधानसभा की कार्यवाही में भी शामिल होंगे.

प्रश्नकाल से शुरू होगी सदन की कार्यवाही

Add Zee News as a Preferred Source

विधानसभा में आज की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी. इसके बाद शून्यकाल में विधायक अपने-अपने क्षेत्रों और प्रदेश से जुड़े जनहित के मुद्दे सदन में उठा सकेंगे. इस दौरान सरकार से विभिन्न मामलों में जवाब मांगे जाने की संभावना है.

अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा

आज सदन में अनुपूरक अनुदान की मांगों को पारित किया जाएगा. इसके अलावा स्थगन प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी. कई महत्वपूर्ण प्रतिवेदन भी विधानसभा की पटल पर रखे जाने हैं. ऐसे में सदन की कार्यवाही के दौरान कई मुद्दों पर बहस होने की संभावना है.

विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में

कांग्रेस ने जहां विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का कार्यक्रम बनाया है, वहीं सदन के भीतर भी विपक्ष सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगा. ऐसे में प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान हंगामे के आसार बने हुए हैं. सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है.

शाम 5 बजे तक चल सकता है सदन

विधानसभा की आज की कार्यवाही शाम 5 बजे तक चलने की संभावना है. प्रश्नकाल, शून्यकाल, अनुपूरक अनुदान और स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा के चलते दिनभर सदन में राजनीतिक गतिविधियां तेज रहने की उम्मीद है. कांग्रेस के हल्लाबोल कार्यक्रम और विधानसभा के भीतर प्रस्तावित कार्यवाही को देखते हुए आज का सत्र खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

खबर अपडेट की जा रही है….

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

राजस्थान विधानसभा मानसून सत्र पर सियासत तेज, जूली बोले- कम से कम 15-25 दिन तक चलना चाहिए सत्र

20 अगस्त से शुरू होगा राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र, UCC समेत कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा

Breaking News: राजस्थान विधानसभा को फिर बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल आते ही सुरक्षा बल अलर्ट

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
Jaipur news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान विधानसभा में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही, सदन में रखा जाएगा UCC बिल
2
3
4
5