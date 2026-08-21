/राजस्थान विधानसभा में आज प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्यवाही, सदन में रखा जाएगा UCC बिल

Jaipur News: जयपुर में राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आज एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव देखने को मिल सकता है. कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ हल्लाबोल का ऐलान किया है. पार्टी के विधायक सुबह 10 बजे विधायक आवास स्थित लॉन में एकत्रित होंगे. इसके बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अगुवाई में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा. कांग्रेस विधायक बाद में विधानसभा की कार्यवाही में भी शामिल होंगे.

प्रश्नकाल से शुरू होगी सदन की कार्यवाही

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विधानसभा में आज की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी. इसके बाद शून्यकाल में विधायक अपने-अपने क्षेत्रों और प्रदेश से जुड़े जनहित के मुद्दे सदन में उठा सकेंगे. इस दौरान सरकार से विभिन्न मामलों में जवाब मांगे जाने की संभावना है.

अनुपूरक अनुदान की मांगों पर चर्चा

आज सदन में अनुपूरक अनुदान की मांगों को पारित किया जाएगा. इसके अलावा स्थगन प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी. कई महत्वपूर्ण प्रतिवेदन भी विधानसभा की पटल पर रखे जाने हैं. ऐसे में सदन की कार्यवाही के दौरान कई मुद्दों पर बहस होने की संभावना है.

विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में

कांग्रेस ने जहां विधानसभा के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का कार्यक्रम बनाया है, वहीं सदन के भीतर भी विपक्ष सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेगा. ऐसे में प्रश्नकाल और शून्यकाल के दौरान हंगामे के आसार बने हुए हैं. सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है.

शाम 5 बजे तक चल सकता है सदन

विधानसभा की आज की कार्यवाही शाम 5 बजे तक चलने की संभावना है. प्रश्नकाल, शून्यकाल, अनुपूरक अनुदान और स्थगन प्रस्तावों पर चर्चा के चलते दिनभर सदन में राजनीतिक गतिविधियां तेज रहने की उम्मीद है. कांग्रेस के हल्लाबोल कार्यक्रम और विधानसभा के भीतर प्रस्तावित कार्यवाही को देखते हुए आज का सत्र खासा महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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