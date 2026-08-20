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आज से राजस्थान विधानसभा में शुरू होगा मानसून सत्र, UCC से किसान और रोजगार तक गरमाएगा सदन

Jaipur News: राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा. पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि और जरूरी दस्तावेज सदन में रखे जाएंगे. UCC, चंदा चोरी, किसान, रोजगार और कर्मचारी मुद्दों पर सत्ता-विपक्ष के बीच जोरदार बहस के आसार हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Published:Aug 20, 2026, 09:07 AM IST | Updated:Aug 20, 2026, 09:07 AM IST
आज से राजस्थान विधानसभा में शुरू होगा मानसून सत्र, UCC से किसान और रोजगार तक गरमाएगा सदन
Image Credit: File

Jaipur News: राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र आज से विधिवत शुरू होने जा रहा है. सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी. सत्र को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष ने अपनी-अपनी रणनीति तैयार कर ली है. सर्वदलीय बैठक और भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद यह संकेत मिल चुके हैं कि सदन में कई मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस हो सकती है. सरकार जहां अपने कार्यकाल की उपलब्धियों और जनकल्याणकारी फैसलों को सदन में रखने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष UCC, चंदा चोरी, किसान, युवा, रोजगार और कर्मचारी कल्याण जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है.

पहले दिन रखे जाएंगे जरूरी दस्तावेज

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मानसून सत्र के पहले दिन सदन में मुख्य रूप से विधायी औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी. विधानसभा के प्रमुख सचिव की ओर से पूर्व सत्रों में पारित उन विधेयकों की जानकारी सदन के पटल पर रखी जाएगी, जिन्हें राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है. इसके साथ ही कार्यसूची में शामिल अन्य आवश्यक पत्र और सरकारी प्रतिवेदन भी सदन में प्रस्तुत किए जाएंगे.

दिवंगत नेताओं को दी जाएगी श्रद्धांजलि

सदन की कार्यवाही की शुरुआत शोकाभिव्यक्ति से होगी. इस दौरान पूर्व राज्यपाल और विभिन्न राज्यों के पूर्व राज्यपाल रहे डी.वाई. पाटील, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन. भास्कर राव को श्रद्धांजलि दी जाएगी. इसके अलावा पूर्व सांसद एवं विधायक विष्णु मोदी, पूर्व सदस्य ब्रह्मदेव कुमावत, बाबूलाल बैरवा और नवनीत लाल निनामा को भी सदन में श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी. इसके बाद सदन की कार्यवाही आगे बढ़ेगी.

अध्यक्ष की अध्यक्षता में होगी सलाहकार समिति की बैठक

पहले दिन सदन की कार्यवाही पूरी होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अध्यक्षता में सलाहकार समिति की बैठक होगी. इसमें आगामी दिनों के कामकाज की रूपरेखा तय की जाएगी. सीमित अवधि के सत्र में लंबित और प्रस्तावित विधायी कार्यों को किस क्रम में लिया जाए, इस पर बैठक में चर्चा होने की संभावना है.

UCC समेत कई मुद्दों पर घिरेगी सरकार

सत्र में समान नागरिक संहिता यानी UCC प्रमुख राजनीतिक मुद्दा रहने वाला है. सरकार की ओर से UCC से जुड़ा विधेयक सदन में चर्चा के लिए लाए जाने के संकेत दिए गए हैं. संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल भी स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार UCC पर चर्चा के लिए तैयार है.

विपक्ष UCC के अलावा चंदा चोरी, कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी, शिक्षा, युवाओं, किसानों और कर्मचारियों से जुड़े विषयों पर सरकार से जवाब मांगने की तैयारी में है. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग भी कर चुके हैं.

भाजपा विधायक दल ने बनाई रणनीति

सत्र शुरू होने से एक दिन पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर भाजपा विधायक दल की बैठक की. इसमें विधायकों को सदन में सक्रिय रहने और सरकार की उपलब्धियों को मजबूती से रखने के निर्देश दिए गए. विपक्ष के आरोपों का तथ्यात्मक जवाब देने की रणनीति भी तय की गई. भाजपा सरकार के ढाई साल के कार्यकाल की तुलना कांग्रेस के पांच साल के शासन से करने की तैयारी में है. वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा से बचना चाहती है. ऐसे में सीमित अवधि का मानसून सत्र राजनीतिक रूप से काफी अहम रहने की उम्मीद है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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