/राजस्थान विधानसभा में हंगामे पर बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, बेढ़म बोले- मुद्दाविहीन हो गई पार्टी

Rajasthan Politics: राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू होने के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है. कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन और सदन की कार्यवाही को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है. गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कांग्रेस को मुद्दाविहीन बताते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष जानबूझकर विधानसभा की कार्यवाही में बाधा डाल रहा है. वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर जनता के जरूरी मुद्दों से बचने का आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े किए.



बेढ़म बोले- कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं

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गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि कांग्रेस के पास सरकार को घेरने के लिए अब कोई ठोस मुद्दा नहीं बचा है. इसी वजह से विपक्ष विधानसभा में हंगामा कर रहा है और सदन की कार्यवाही बाधित करने की कोशिश कर रहा है.



बेढ़म ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही और उसके कार्यकाल में जनता को नुकसान हुआ. अब बीजेपी सरकार जनता के हित में काम कर रही है तो कांग्रेस उसमें अड़चन पैदा करने की कोशिश कर रही है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के इन प्रयासों को सफल नहीं होने दिया जाएगा.



‘लोकसभा जैसी रणनीति अपना रही कांग्रेस’

बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर लोकसभा में अपनाई गई रणनीति को राजस्थान विधानसभा में दोहराने का आरोप लगाया. उनका कहना है कि सदन में हंगामा करना और कार्यवाही रोकना लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सही नहीं है.



बेढ़म ने कहा कि सरकार पहले ही विपक्ष से अपील कर चुकी है कि विधानसभा में स्वस्थ तरीके से जनहित के मुद्दे उठाए जाएं. विपक्ष अपनी समस्याएं और जनता से जुड़े सवाल सरकार के सामने रखे, ताकि उनका समाधान किया जा सके.



स्कूल विवाद पर भी बीजेपी का पलटवार

स्कूलों की व्यवस्था को लेकर हुए विरोध और जयपुर में कथित पथराव के आरोपों पर भी बेढ़म ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोग CJP का मुखौटा पहनकर अलग-अलग जगहों पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं.



बेढ़म ने दावा किया कि कांग्रेस से जुड़े लोग खुद CJP का मुखौटा पहनकर अपने ही लोगों पर पत्थरबाजी करवा रहे हैं. उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए जांच की बात कही. हालांकि, यह बीजेपी नेता का आरोप है और इसकी स्वतंत्र पुष्टि सामने नहीं आई है.



टीकाराम जूली ने सरकार से पूछा- नियम क्या था?

दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा के गेट पर विपक्षी विधायकों को रोके जाने के मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए. जूली ने कहा कि जिस गेट से उन्हें एक दिन पहले रोका गया था, उसी गेट से अगले दिन आने दिया गया. उन्होंने सवाल किया कि आखिर पहले रोकने का नियम क्या था?



जूली ने सरकार पर जनता के सवालों से भागने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता सिर्फ अनुदान मांगें पारित करवाना नहीं होनी चाहिए. विधानसभा में जनता से जुड़े सवालों पर चर्चा होनी चाहिए और सरकार को उनका जवाब देना चाहिए.



स्कूलों की बदहाली और शिक्षकों की कमी का मुद्दा

नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने स्कूलों में शिक्षकों के खाली पद, जर्जर स्कूल भवन और खराब कमरों का मुद्दा उठाया. जूली ने दावा किया कि प्रदेश के स्कूलों में करीब सवा लाख शिक्षक पद खाली हैं. इसके अलावा उन्होंने करीब 4 हजार जर्जर स्कूलों और 85 हजार जर्जर कमरों का भी दावा किया.



स्कूलों में आमजन और मीडिया के प्रवेश से जुड़े आदेश को जूली ने ‘ढक्कन कानून’ बताते हुए सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूलों की खराब स्थिति सामने लाने वालों को POCSO और IT एक्ट में फंसाने की कोशिश की जा रही है.



जयपुर की घटना पर भी दोनों पक्ष आमने-सामने

जयपुर के स्कूल में प्रदर्शन के दौरान हुई कथित मारपीट और पथराव को लेकर भी विधानसभा में आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं. जूली ने घटना की निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करती.



उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. जूली ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रही है. हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है.



वंदे मातरम् विवाद पर भी सियासी घमासान

विधानसभा में वंदे मातरम् को लेकर चल रहे विवाद पर भी टीकाराम जूली ने बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि जनता के असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए नया विवाद खड़ा किया जा रहा है.



इस तरह राजस्थान विधानसभा में एक तरफ बीजेपी कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को मुद्दाविहीन राजनीति बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सरकार पर जनता के सवालों से बचने का आरोप लगा रही है. शिक्षा व्यवस्था, स्कूलों की हालत, वंदे मातरम् और विधानसभा में विपक्ष के प्रदर्शन जैसे मुद्दों पर दोनों दलों के बीच सियासी टकराव फिलहाल जारी है.

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