Sachin Pilot: अब सचिन पायलट ने लगाए 'वोट चोर, गद्दी छोड़' के नारे, बिहार के बाद राजस्थान में भी आक्रोश

Sachin Pilot: राजस्थान विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत तीखे विरोध और हंगामे के साथ हुई, जिसमें बिहार में शुरू हुआ 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा अब राजस्थान में भी जोर-शोर से गूंज रहा है. विपक्ष ने सदन के अंदर और बाहर आक्रामक रुख अपनाते हुए सरकार पर हमला बोला. कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने 'वोट चोर, गद्दी छोड़' के नारे के साथ सत्तारूढ़ भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाया, जबकि निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने खेजड़ी पेड़ों के संरक्षण की मांग को लेकर तख्तियां लहराईं और सरकार को कठघरे में खड़ा किया. विपक्ष के इस जोरदार हंगामे ने सत्र के पहले दिन ही माहौल को गरमा दिया, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ गया है.



जयपुर में राजस्थान विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज सोमवार को जोरदार हंगामे और नारेबाजी के साथ हुआ. सत्र के पहले ही दिन कांग्रेस विधायकों ने सदन में 'वोट चोर, गद्दी छोड़' के नारे लगाते हुए तख्तियां लहराईं और सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ तीखा विरोध प्रदर्शन किया. दूसरी ओर, निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने खेजड़ी पेड़ों के संरक्षण के लिए कानून की मांग को लेकर पोस्टर लहराकर सरकार का ध्यान इस मुद्दे की ओर खींचा. इस हंगामेदार शुरुआत ने सत्र के माहौल को गरमा दिया और सरकार पर विपक्ष के दबाव को उजागर किया.

राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायकों के जोरदार हंगामे और नारेबाजी के बीच विधानसभा स्पीकर ने कड़ा रुख अपनाते हुए नाराजगी जाहिर की. उन्होंने विधायकों को शांत रहने की हिदायत दी और कहा कि सदन की गरिमा बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है, यह कोई बाजार या चौराहा नहीं है. स्पीकर ने विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को संबोधित करते हुए आग्रह किया कि वे सदन की मर्यादा का ध्यान रखें और आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करने से बचें. इस हस्तक्षेप ने सदन के गरमाए माहौल को नियंत्रित करने का प्रयास किया.

राजस्थान विधानसभा के बाहर कांग्रेस नेता सचिन पायलट की आवाज गूंजी, जिन्होंने वोट चोरी के खिलाफ जोरदार विरोध जताया. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पटना में वोट चोरी के मुद्दे पर एक विशाल यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं. पायलट ने जोर देकर कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जनता के साथ खड़े हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे. उन्होंने बताया कि जनता अपने अधिकारों को छीने जाने के खिलाफ है और पूरे देश में लोग राहुल गांधी के नेतृत्व में सत्ता हासिल करने की कथित कोशिशों के खिलाफ एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सत्तारूढ़ भाजपा पर वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला. उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में, खासकर जयपुर ग्रामीण में, गड़बड़ी करके जीत हासिल की. जूली ने कहा कि वे इस मुद्दे को सदन के अंदर और बाहर जोर-शोर से उठाएंगे. दूसरी ओर, निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने खेजड़ी बचाओ अभियान को लेकर सदन में अपनी आवाज बुलंद की.

खेजड़ी संरक्षण कानून की मांग के साथ पोस्टर लहराते हुए भाटी ने कहा कि कंपनियों के नाम पर हजारों खेजड़ी पेड़ काटे जा रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार समय रहते खेजड़ी संरक्षण कानून लागू नहीं करती, तो वे इसके खिलाफ पूरे दमखम से विरोध करेंगे.



राजस्थान विधानसभा के मॉनसून सत्र में सरकार राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक-2025 का नया प्रारूप पेश करने जा रही है, जिसे मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है. इस विधेयक के तहत मूल धर्म में वापसी पर कोई प्रावधान लागू नहीं होंगे. सरकार ने इस साल बजट सत्र में भी इसी तरह का धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया था, जिसके अनुसार कोई व्यक्ति या संस्था मिथ्या निरूपण, कपट, बलपूर्वक या अनुचित प्रभाव डालकर किसी को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर नहीं कर सकेगी.

ऐसा करने वालों के लिए अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है. साथ ही, यदि विवाह का उद्देश्य केवल धर्म परिवर्तन है, तो पारिवारिक न्यायालय ऐसे विवाह को अमान्य घोषित कर सकता है. इस कानून में अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती श्रेणी में रखा गया है, जिससे इसकी सख्ती और प्रभावी लागू करने का इरादा स्पष्ट होता है.

