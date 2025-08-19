1 सितंबर से शुरू होगा विधानसभा सत्र, टीकाराम जूली ने सत्ता पक्ष पर लगाया गंभीर आरोप

Rajasthan Assembly Session: राजस्थान विधानसभा का अगला सत्र 1 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले ही विपक्ष ने सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आज एक निजी कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत में कहा कि सत्ता पक्ष विधानसभा में सवालों के जवाब देने से बच रहा है.

उन्होंने कहा कि "राइजिंग राजस्थान" जैसे अहम मुद्दे पर एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया. टीकाराम जूली ने आरोप लगाया कि सरकार के मंत्री तैयारी के साथ सदन में नहीं आते और न ही गंभीरता दिखाते हैं.

उन्होंने कहा कि जिस विभाग से संबंधित सवाल होते हैं, उस विभाग के मंत्री अक्सर सदन में अनुपस्थित रहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि जिन मुद्दों पर सरकार असहज होती है या हारती नजर आती है, उन पर जानबूझकर जवाब नहीं दिए जाते.

नेता प्रतिपक्ष ने साफ कहा कि विपक्ष ने सत्र के लिए पूरी तैयारी कर रखी है और सभी जरूरी सवाल विधानसभा में लगा दिए गए हैं. उन्होंने सरकार से मांग की कि सभी विधायकों के सवालों का समय पर और तथ्यात्मक जवाब दिया जाए, ताकि सदन की कार्यवाही सार्थक हो सके.

प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर का बयान सामने आया. कोर्ट के फैसले के बाद दिलावर ने कहा कि सामूहिक निर्णय लेंगे. मुख्यमंत्री विजय लाल शर्मा अन्य साथी मंत्रियों के साथ इस मामले पर चर्चा कर निर्णय लेंगे. इस दौरान मदन दिलावर ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील के भी संकेत दिए.

हाई कोर्ट का फैसला अंतिम नहीं है. इस पर विचार किया जाएगा. गौरतलब है कि हाई कोर्ट ने प्रशासक वाली पंचायत के चुनाव कराने के आदेश दिए हैं. वहीं चुनाव आयोग ने एक हफ्ते में चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं. पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर का यह बयान राजनीतिक लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

