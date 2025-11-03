राजस्थान विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी के पत्नी की मौत, SMS अस्पताल में ली आखिरी सांस

Vasudev Devnani Wife Passed Away: राजस्थान विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की पत्नी इंद्रा देवनानी ने एसएमएस अस्पताल की आईसीयू में आखिरी सांस ली. थोड़ी देर बाद देवनानी के सिविल लाइंस आवास पर पार्थिव शरीर लाया जाएगा. कल अजमेर में इंद्रा देवनानी का अंतिम संस्कार होगा.

पिछले दिनों वासुदेव देवनानी की पत्नी इंद्रा देवी को घर में बेहोशी की हालत मिली थी. इंद्रा देवी की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल (SMS Hospital) में भर्ती कराया गया था.

डॉक्टर्स ने जांच के बाद बताया कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया था. इमरजेंसी में CPR देकर रिवाइव किया गया और उसके बाद उन्हें मेडिकल ICU में भर्ती कर वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया गया था. SMS अस्पताल प्रशासन ने इंद्रा देवी के इलाज के लिए स्पेशल मेडिकल बोर्ड का गठन किया था, जिसमें न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और जनरल मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक शामिल थे.

डॉक्टर्स की टीम लगातार उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर रखे हुए थे. SMS मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. पिछले दिनों दीपक माहेश्वरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे थे और स्थिति की जानकारी ली थी.

इंद्रा देवी की हालत की सूचना मिलते ही चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी SMS अस्पताल पहुंचे थे और चिकित्सकों से उनकी सेहत का अपडेट लिया था. वहीं PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी अस्पताल पहुंचकर देवनानी दंपती से मुलाकात की थी और इंद्रा देवी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की थी.

इंद्रा देवी देवनानी रिटायर्ड शिक्षिका हैं. पिछले वर्ष जुलाई 2024 में भी उन्हें अस्थमा की समस्या के चलते SMS हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. उस समय भी उन्हें कुछ दिनों तक ICU और वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था. आज इंद्रा देवनानी ने SMS अस्पताल में आखिरी सांस ली.