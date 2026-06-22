Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान ATS की बड़ी कार्रवाई, जैश-ए-मोहम्मद की महिला स्लीपर सेल गिरफ्तार

राजस्थान ATS की बड़ी कार्रवाई, जैश-ए-मोहम्मद की महिला स्लीपर सेल गिरफ्तार

Rajasthan News: बबीता नाम की ये महिला मूलतः राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले की रहने वाली है. राजस्थान ATS ने जयपुर ग्रामीण से इसे गिरफ्तार किया. मिलिट्री इंटेलीजेंस की सूचना पर कार्रवाई हुई. महिला को ब्रेनवॉश करके तैयार किया गया.

Edited byAman SinghReported byAshutosh Sharma
Published: Jun 22, 2026, 05:38 PM|Updated: Jun 22, 2026, 05:38 PM
राजस्थान ATS की बड़ी कार्रवाई, जैश-ए-मोहम्मद की महिला स्लीपर सेल गिरफ्तार
Image Credit: Rajasthan ATS

Rajasthan News: राजस्थान एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार महिला की पहचान बबीता के रूप में हुई है, जो मूल रूप से सवाई माधोपुर जिले की रहने वाली है और पिछले कुछ समय से जयपुर के वाटिका क्षेत्र में अपने रिटायर्ड पिता के साथ रह रही थी.

ATS की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बबीता उर्फ़ खदीजा जैसे अलग अलग नामों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप अकाउंट्स पर सक्रिय थी. जांच एजेंसियों को उसके जैश-ए-मोहम्मद और अन्य कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े लोगों के संपर्क में होने के संकेत मिले हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

महिला लंबे समय से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हैंडलर के संपर्क में थी. जांच में यह भी सामने आया है कि उसका इस तरह से ब्रेनवॉश किया गया था कि वह पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के देशों तक जाने के लिए तैयार हो चुकी थी.

ATS की पड़ताल में यह भी सामने आया है कि महिला को कट्टरपंथ की ओर धकेलने के लिए लगातार प्रभावित किया गया और उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश भी की गई थी. महिला अपने पति से कई वर्ष पहले अलग हो चुकी थी और अकेले रह रही थी.

सुरक्षा एजेंसियां अब महिला के डिजिटल डिवाइस, सोशल मीडिया गतिविधियों और उसके संपर्कों की गहन जांच कर रही हैं. यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वह किसी अन्य बड़े आतंकी नेटवर्क का हिस्सा थी या फिर उसे भविष्य में किसी साजिश के लिए तैयार किया जा रहा था.

ATS अधिकारियों का मानना है कि इस गिरफ्तारी से आतंकवादी संगठनों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं और महिलाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने के तरीकों को समझने में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. फिलहाल ATS महिला से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।महिला को कोर्ट में पेश कर 27 जून तक रिमांड पर लिया गया है.

पिछले दिनों जयपुर में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी उमर हारिस उर्फ 'खरगोश' के जयपुर में रहकर जाने की बात सामने आयी थी. जयपुर में उसने फर्जी दस्तावेज बनवाए. इन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर भारतीय पासपोर्ट बनवाया. फिर देश से भाग निकला. भागने के बाद उसके सऊदी अरब में छिपने की आशंका है. साल 2023 में आतंकी खरगोश नूंह-मेवात से जयपुर आया था और अगस्त 2024 तक जयपुर में रहा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ट्रेंडिंग न्यूज़

भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, अब 21 दिन के भीतर होगा फसल बीमा क्लेम का भुगतान !

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में आंधी के साथ बारिश का दौर

चार माह की गर्भवती महिला को पति, सास और देवर ने पीटा, खून से लथपथ पहुंची अस्पताल

राजस्थान में लागू होगा नया ग्रीन बिल्डिंग कोड, सोलर पैनल और EV चार्जिंग होगी जरूरी

प्रतापगढ़ में तस्करों के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर, करोड़ों का फार्म हाउस ध्वस्त

जयपुर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को मिली हरी झंडी, राजस्थान और बिहार के बीच सीधी रेल सेवा शुरू

झुंझुनूं, सीकर, फतेहपुर, समेत इन जिलों में तेज आंधी-तूफान के साथ हुई बारिश

नागौर-जोधपुर सीमा पर भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर-कार टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, कार के उड़ गए परखच्चे

नीट री एग्जाम के दौरान नकल प्रयास का मामला, कोर्ट में पेशी के दौरान मुंह छिपाती नजर आई छात्रा

अलवर में 36 करोड़ की नहर पक्कीकरण परियोजना का शिलान्यास, किसानों को मिलेगा सिंचाई का बड़ा लाभ

कोटा-बीकानेर के बाद अब जोधपुर में हड़कंप, सिजेरियन डिलीवरी के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

राजस्थान ATS की बड़ी कार्रवाई, जैश-ए-मोहम्मद की महिला स्लीपर सेल गिरफ्तार

राजस्थान में तेज आंधी के साथ बारिश की चेतावनी, इन इलाकों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी

बीकानेर पीबीएम अस्पताल में प्रसूता की मौत पर भयंकर बवाल, परिजनों ने शव लेने से किया इनकार

Jaipur: RE-NEET एग्जाम में छात्रा ने कपड़ों के हुक में छिपाया था मोबाइल, रंगे हाथों गई पकड़ी

पहले मजदूर अब शिक्षक, बालोतरा के धर्मेंद्र ने झोपड़ी में भी पूरा कर दिखाया सपना

झुंझुनूं में दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर की टक्कर से बिजली विभाग के लाइनमैन की मौत, चालक फरार

झालावाड़ में हाई अलर्ट मॉकड्रिल: खेल संकुल में आतंकी हमला, बच्चों को बनाया बंधक, कमांडो ने चार आतंकियों को मार गिराया

चिलचिलाती धूप और गर्मी से चाहिए तुरंत राहत? तो घर पर बनाएं राजस्थान की ये खास ड्रिंक

कुछ ही घंटों के बारिश में बहने लगा कोटा, कई पेड़ उखड़े, घंटों से लाइट भी गुल

घर पर राजस्थानी स्टाइल में बनाएं चटपटी दही मिर्ची, जानें रेसिपी और फायदे

डूंगरपुर की महिला वकील ने 11 गांवों के पंचों पर लगाए गंभीर आरोप, कार्रवाई करने की मांग

एक साथ गई मां और गर्भस्थ बच्चे की जान, बांसवाड़ा में अस्पताल पर लापरवाही के गंभीर आरोप

ननिहाल में शौच जाने का कहकर घर से निकला युवक, तालाब के पास रेता खुद का गला

राजस्थान के 10 जिलों में आसमान से गिरेंगे मोटे-मोटे ओले, भयंकर आंधी तूफान के साथ ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे ये जिले

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

राजस्थान में बरस रही इंद्रदेव की कृपा! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

"मेरा कसूर क्या है" मुझे क्यों मार रहे हो बताओ? झुंझुनूं रेलवे स्टेशन पर युवक को GRP हेड कांस्टेबल ने पीटा

जयपुर ई-बस रूट, इन इलाकों से होकर गुजरेगी नई इलेक्ट्रिक बस, यहां चेक करें सभी स्टॉपेज

सोना-चांदी में 1 दिन में सबसे बड़ी गिरावट! बाजार में मचा हड़कंप, जानें ताजा रेट

NEET Re Exam: अंडरगारमेंट्स में मोबाइल छिपाकर पहुंची छात्रा, AI से जवाब ढूंढने की कोशिश! NEET री-एग्जाम में फिर लगी सेंध!

पांचना बांध विवाद-सपोटरा के 411 गांवों की महापंचायत आज,प्रशासन अलर्ट,आर-पार की जंग में किसान

राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले फिर अटके, बढ़ा आक्रोश

अजमेर में नीट री-एग्जाम केंद्र पर बुर्के को लेकर हंगामा, समझाइश के बाद मिला प्रवेश

बाजार में अचानक बदलाव, गिरावट के बाद बढ़े सोना-चांदी के दाम, जानें ताजा रेट

बालोतरा में दर्दनाक हादसा, मां-बेटे की डिग्गी में डूबने से हुई मौत

7 महीने तक मौत से लड़ती रही 4 साल की खुशबू... आखिर जिंदगी की जंग हार गई! थार हादसे में मृतकों की संख्या हुई 5

TAGS:
Rajasthan news
jaipur news

About the Author

Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पाकिस्तानी हैंडलर्स के जासूस मुस्ताक की बढ़ी रिमांड, CID करेगी बैंक खातों और CDR की जांच
jaipur news
2
Rajasthan Crime
3
Rajasthan Crime
4
Rajasthan Weather Update
5
Rajasthan news