/राजस्थान ATS की बड़ी कार्रवाई, जैश-ए-मोहम्मद की महिला स्लीपर सेल गिरफ्तार

Rajasthan News: राजस्थान एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े संदिग्ध नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक महिला को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार महिला की पहचान बबीता के रूप में हुई है, जो मूल रूप से सवाई माधोपुर जिले की रहने वाली है और पिछले कुछ समय से जयपुर के वाटिका क्षेत्र में अपने रिटायर्ड पिता के साथ रह रही थी.

ATS की प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि बबीता उर्फ़ खदीजा जैसे अलग अलग नामों से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप अकाउंट्स पर सक्रिय थी. जांच एजेंसियों को उसके जैश-ए-मोहम्मद और अन्य कट्टरपंथी संगठनों से जुड़े लोगों के संपर्क में होने के संकेत मिले हैं.



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महिला लंबे समय से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के हैंडलर के संपर्क में थी. जांच में यह भी सामने आया है कि उसका इस तरह से ब्रेनवॉश किया गया था कि वह पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट के देशों तक जाने के लिए तैयार हो चुकी थी.

ATS की पड़ताल में यह भी सामने आया है कि महिला को कट्टरपंथ की ओर धकेलने के लिए लगातार प्रभावित किया गया और उसका धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश भी की गई थी. महिला अपने पति से कई वर्ष पहले अलग हो चुकी थी और अकेले रह रही थी.



सुरक्षा एजेंसियां अब महिला के डिजिटल डिवाइस, सोशल मीडिया गतिविधियों और उसके संपर्कों की गहन जांच कर रही हैं. यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि वह किसी अन्य बड़े आतंकी नेटवर्क का हिस्सा थी या फिर उसे भविष्य में किसी साजिश के लिए तैयार किया जा रहा था.

ATS अधिकारियों का मानना है कि इस गिरफ्तारी से आतंकवादी संगठनों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं और महिलाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलने के तरीकों को समझने में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. फिलहाल ATS महिला से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।महिला को कोर्ट में पेश कर 27 जून तक रिमांड पर लिया गया है.

पिछले दिनों जयपुर में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी उमर हारिस उर्फ 'खरगोश' के जयपुर में रहकर जाने की बात सामने आयी थी. जयपुर में उसने फर्जी दस्तावेज बनवाए. इन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर भारतीय पासपोर्ट बनवाया. फिर देश से भाग निकला. भागने के बाद उसके सऊदी अरब में छिपने की आशंका है. साल 2023 में आतंकी खरगोश नूंह-मेवात से जयपुर आया था और अगस्त 2024 तक जयपुर में रहा.

