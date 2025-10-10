राजस्थान ATS का बड़ा खुलासा! फर्जी ‘पूर्व सैनिक’ बनकर FCI में नौकरी करने वाले 28 आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan ATS News: ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार राजस्थान की पश्चिमी सरहद से जासूसों के खुलासे हो रहे हैं. लेकिन अब राजस्थान में भारतीय सेना के पूर्व सैनिक बनकर अलग-अलग सुरक्षा एजेंसियों में लगे सिक्योरिटी गार्ड लगाने के नाम पर चल रहे बड़े खेल का पर्दाफाश हुआ है. राजस्थान एटीएस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये सभी आरोपी फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई में सुरक्षाकर्मी के रूप में अलग-अलग जिलों में सुरक्षा दे रहे थे. एटीएस की जांच में पाया गया कि इनकी नियुक्ति सुरक्षा एजेंसियों के जरिए की गई थी और सभी के दस्तावेज पूरी तरह फर्जी थे.

ATS के आईजी ने बताया

राजस्थान ATS के आईजी विकास कुमार ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि इस ऑपरेशन को "स्क्वायर पिरामिड" नाम दिया गया है. एफसीआई के गोदामों और कार्यालयों की सुरक्षा में लगे इन गार्ड्स की जांच के दौरान पता चला कि वे असल में पूर्व सैनिक नहीं हैं. आईजी विकास कुमार ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों के जरिए एफसीआई में करीब 90 प्रतिशत भर्ती पूर्व सैनिकों की होती है. इन सिक्योरिटी गार्ड्स को हर महीने 21,000 रुपए का वेतन दिया जाता है. जांच में खुलासा हुआ कि फर्जी पूर्व सैनिक बनने के लिए हर व्यक्ति से 40 से 50 हजार रुपए तक लिए जाते थे. इतना ही नहीं, हर महीने मिलने वाली सैलरी में से भी दलालों को हिस्सा देना पड़ता था.

फर्जी दस्तावेजों के आधार पर ली थी नौकरी

राजस्थान ATS एफसीआई में कई सुरक्षा गार्ड्स फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे हैं. इसके बाद राजस्थान में एक साथ 31 लोकेशन पर दबिश दी गई. आतंकी हमले से बचाव की ड्रिल के नाम पर सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को एक जगह बुलाया गया. वहां अनुभव और प्रमाणिकता की जांच के बहाने दस्तावेज इकठ्ठा किए गए. जांच में दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर 28 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया.

आने वाले दिनों में होंगे और भी अहम खुलासे

फिलहाल गिरफ्तार सभी 28 आरोपी फर्जी दस्तावेजों के जरिए नौकरी कर रहे थे. इस पूरे प्रकरण में दलालों की भूमिका अहम पाई गई है, जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है. एटीएस अन्य एजेंसियों के कार्मिकों और अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है. आने वाले दिनों में कई अहम खुलासे होने की उम्मीद है.

