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Jaipur : ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों के फर्जीवाड़े ! एक में 15 दिन पहले FIR हुई, अब दूसरी में सामने आई गड़बड़ी !

Jaipur : राजस्थान में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन्स (ATS) की शुरुआत के महज 6 महीने के भीतर ही फर्जीवाड़े सामने आने लगे, चित्तौड़गढ़ में मीरा फिटनेस सेंटर के बाद अब 'अरावली फिटनेस टेस्टिंग सेंटर' में भी फर्जी दस्तावेजों के जरिए आवेदन करने की शिकायत पर परिवहन मुख्यालय ने जांच शुरू कर दी है.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Kashi Ram
Published:Sep 17, 2026, 03:22 PM IST | Updated:Sep 17, 2026, 03:22 PM IST
Jaipur : ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों के फर्जीवाड़े ! एक में 15 दिन पहले FIR हुई, अब दूसरी में सामने आई गड़बड़ी !
Image Credit: Jaipur

Jaipur News : राजस्थान में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन्स को शुरू हुए करीब 6 माह ही बीते हैं. लेकिन अभी से इनके बड़े-बड़े फर्जीवाड़े सामने आने लगे हैं. चित्तौड़गढ़ के मीरा फिटनेस टेस्टिंग सेंटर के खिलाफ पहले ही पुलिस में एफआईआर दर्ज हो चुकी है. अब चित्तौड़गढ़ के ही एक और एटीएस में गड़बड़ी का मामला सामने आया है. दरअसल केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश पर देशभर में वाहनों की फिटनेस का कार्य अब ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन्स यानी एटीएस पर ही किया जा सकता है. राजस्थान में फरवरी 2026 से एटीएस खुलना शुरू हो चुके हैं। वर्तमान में राज्य में 51 एटीएस के जरिए वाहनों की फिटनेस का कार्य किया जा रहा है. लेकिन 6 माह की अवधि में ही इन एटीएस पर कई तरह के फर्जीवाड़े सामने आने लगे हैं. चित्तौड़गढ़ के मीरा फिटनेस टेस्टिंग सेंटर एटीएस संचालक ने जो आवेदन परिवहन विभाग में किया था, उसमें चित्तौड़गढ़ यूआईटी का एक फर्जी प्रमाण पत्र लगाया था. जांच में खुलासा होने पर परिवहन विभाग ने पिछले दिनों एटीएस आवेदक के विरुद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है. अब एटीएस से जुड़ा एक और मामला चित्तौड़गढ़ में ही सामने आया है. यहां आवेदक अरावली फिटनेस टेस्टिंग सेंटर को लेकर शिकायत सामने आई है. शिकायत में आवेदक द्वारा फर्जीवाड़ा किए जाने के आरोप लगाए गए हैं. परिवहन मुख्यालय ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और चित्तौड़गढ़ RTO से तथ्यों की जांच कर रिपोर्ट तलब की है.

अरावली फिटनेस ATS को लेकर फर्जीवाड़ा क्या?

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  • चित्तौड़गढ़ के अरावली फिटनेस टेस्टिंग सेंटर को लेकर आरोप
  • फिटनेस ATS के साथ टाटा मोटर्स की वर्कशॉप एक साथ होने के आरोप
  • एक ही आराजी नम्बर 1307/144, 1351/899 ग्राम गणेशपुरा में स्थित
  • ATS और टाटा मोटर्स अरावली मोटर्स की वर्कशॉप हैं एक ही जगह
  • दोनों के मालिक भी एक ही परिवार के सदस्य होने के आरोप
  • यह है 2 जुलाई 2025 को जारी एटीएस पॉलिसी के नियमों का उल्लंघन
  • नियम बिन्दु 2.2 में साफ है कि मोटर वाहन डीलर, यान के सुधार,
  • विनिर्माण या मोटर गाड़ी के पुर्जों से जुड़े व्यक्ति ATS नहीं खोल सकते
  • अब चित्तौड़गढ़ RTO की टीम कर रही इन आरोपों को लेकर जांच

कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रोकने के लिए बनाए गए हैं नियम

दरअसल केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एटीएस पॉलिसी में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए हैं. इसके तहत जिस व्यक्ति या कम्पनी के पास एटीएस का लाइसेंस होगा, वह उसी परिसर में या उससे जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का गाड़ी सुधारने, मैन्यूफैक्चरिंग, गाड़ी या स्पेयर पार्ट्स बेचने का काम नहीं कर सकता है. दरअसल अगर गाड़ी टेस्ट करने वाली मशीन यानी एटीएस और गाड़ी ठीक करने वाली वर्कशॉप एक ही मालिक की होंगी तो ऐसे लोग जानबूझकर गाड़ियों को फेल कर सकते हैं, ताकि उनकी खुद की वर्कशॉप में रिपेयरिंग का काम बढ़े। केन्द्रीय मंत्रालय ने इसी पक्षपात को रोकने के लिए ये सख्त कदम उठाए हैं.

RTO अवकाश पर, क्या DTO करेंगे जांच?

इस पूरे मामले में अरावली एटीएस को लेकर हो रही जांच भी चक्करघिन्नी बन गई है. परिवहन मुख्यालय ने चित्तौड़गढ़ आरटीओ नेमीचंद पारीक को 31 अगस्त को ही इस गड़बड़ी को लेकर 3 दिन में जांच करने के आदेश दिए थे. अब 12 सितंबर से RTO नेमीचंद पारीक विदेश यात्रा पर चले गए हैं. लेकिन रोचक बात यह है कि पारीक ने 3 दिन तो दूर, 12 दिनों में भी मुख्यालय के आदेश की पालना नहीं की. अब पारीक के विदेश यात्रा पर अवकाश पर चले जाने के बाद सवाल उठ रहा है कि क्या डीटीओ दयाशंकर गुप्ता से जांच करवाई जाएगी ?

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