/हवामहल में अचानक क्यों घुस आए ATS के हथियारबंद जवान? पर्यटकों के बीच मच गई खलबली, फिर सामने आई इस 'मॉकड्रिल' की पूरी सच्चाई!

Hawa Mahal Mockdrill: राजधानी जयपुर के विश्व प्रसिद्ध हवामहल में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए बुधवार को एटीएस की 4th ERT टीम की ओर से मॉकड्रिल की गई. इस दौरान एटीएस के जवानों ने आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों का अभ्यास किया और वहां मौजूद लोगों को भी सुरक्षा को लेकर जागरूक किया. हवामहल जैसे पर्यटन स्थल पर हर दिन बड़ी संख्या में देश-विदेश से पर्यटक पहुंचते हैं, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां यहां समय-समय पर ऐसे अभ्यास करती रहती हैं.

जानकारी के अनुसार यह मॉकड्रिल एटीएस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र सिंह के निर्देश पर आयोजित की गई. टीम कमांडर दिनेश कुमार मीणा और सीएचएम मुकेश सैनी के नेतृत्व में जवानों ने पूरे परिसर में सुरक्षा अभ्यास किया. मॉकड्रिल के दौरान अलग-अलग परिस्थितियों में कैसे तेजी से कार्रवाई करनी है और पर्यटकों को सुरक्षित बाहर निकालना है, इसका अभ्यास किया गया.

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हवामहल प्रशासन की ओर से भी इस अभ्यास में पूरा सहयोग दिया गया. हवामहल अधीक्षक सरोजनी चंचलानी ने बताया कि इस तरह की मॉकड्रिल से सुरक्षा एजेंसियों को किले और महल के अंदर मौजूद रास्तों, निकासी मार्गों और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की सही जानकारी मिलती है. इससे किसी भी आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में आसानी होती है.

टीम कमांडर दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि एटीएस की टीम समय-समय पर पर्यटन स्थलों और धार्मिक जगहों पर इस तरह की मॉकड्रिल करती रहती है. जिन जगहों पर लोगों की ज्यादा आवाजाही रहती है, वहां सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जाती है. इसी उद्देश्य से हवामहल को भी मॉकड्रिल के लिए चुना गया.

मॉकड्रिल के दौरान जवानों ने परिसर के अलग-अलग हिस्सों का निरीक्षण किया. साथ ही सीसीटीवी कैमरों की लोकेशन, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को भी ध्यान से देखा गया. सुरक्षा टीम ने यह भी जांचा कि किसी आपात स्थिति में किस रास्ते से सबसे जल्दी लोगों को बाहर निकाला जा सकता है.

इस दौरान हवामहल में मौजूद पर्यटकों और कर्मचारियों को भी सुरक्षा से जुड़ी जरूरी बातें बताई गईं. उन्हें समझाया गया कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या सामान की सूचना तुरंत सुरक्षा कर्मियों को दें. इसके अलावा भीड़भाड़ वाली जगहों पर सतर्क रहने की सलाह दी गई.

एटीएस अधिकारियों का कहना है कि बदलते समय में पर्यटन स्थलों की सुरक्षा बेहद जरूरी हो गई है. इसी वजह से सुरक्षा एजेंसियां लगातार अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही हैं. हवामहल में हुई यह मॉकड्रिल भी उसी तैयारी का हिस्सा रही, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत और सही तरीके से कार्रवाई की जा सके.