क्या 2008 जयपुर जैसा खतरा फिर मंडरा रहा? ATS ने राजस्थान को किया रेड अलर्ट

Rajasthan Red Alert: लाल किले के पास धमाके के बाद राजस्थान पुलिस और एटीएस अलर्ट मोड पर हैं. जयपुर, जोधपुर, अजमेर और उदयपुर में सुरक्षा बढ़ाई गई है. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और धार्मिक स्थलों पर सादी वर्दी में पुलिस तैनात है. ATS ने लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है.
Jaipur News: दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद राजस्थान पुलिस और एटीएस (ATS) पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई है. प्रदेश के सभी जिलों में पुलिस को चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि जयपुर, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर जैसे प्रमुख शहरों में सुरक्षा एजेंसियों ने विशेष निगरानी शुरू कर दी है.एटीएस लगातार लोगों, खासकर युवाओं से अपील कर रही है कि वे ऐसे किसी व्यक्ति या संगठन के संपर्क में न आएं जो धर्म के नाम पर नफरत या हिंसा फैलाने की कोशिश करता हो.
सादी वर्दी में पुलिस तैनात
सूत्रों के मुताबिक, एटीएस ने लोकल पुलिस के साथ मिलकर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए खुफिया तंत्र को भी सक्रिय कर दिया है. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सादी वर्दी में पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है.
पिछले दिनों मौलवी ओसामा हुआ था गिरफ्तार
पिछले दिनों राजस्थान एटीएस ने एक मौलवी ओसामा को गिरफ्तार किया था, जिस पर युवाओं को कट्टरपंथ की राह पर धकेलने और सोशल मीडिया के जरिए ब्रेनवॉश करने का आरोप है. इस गिरफ्तारी के बाद से ही एटीएस लगातार लोगों, खासकर युवाओं से अपील कर रही है कि वे ऐसे किसी व्यक्ति या संगठन के संपर्क में न आएं जो धर्म के नाम पर नफरत या हिंसा फैलाने की कोशिश करता हो.
2008 में जयपुर में हुए थे सिलसिलेवार धमाके
राजस्थान पहले भी आतंकी संगठनों के निशाने पर रह चुका है. 2008 में जयपुर में एक के बाद एक हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 70 से ज्यादा लोगों की जान गई थी. वहीं, 2014 में जयपुर और टोंक सहित कई जगहों पर आतंकी स्लीपर सेल के नेटवर्क का खुलासा हुआ था.राजस्थान पुलिस और ATS एजेंसी ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर सक्रिय ऐसे तत्वों से सावधान रहें जो युवाओं को गुमराह कर आतंक की राह पर ले जाने की कोशिश करते हैं. किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस या एटीएस हेल्पलाइन पर दें.
