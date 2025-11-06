आतंकियों से संपर्क रखने वाला मौलवी राजस्थान में गिरफ्तार, कर रहा था लोगों का ब्रेन वॉश

Jaipur News: एटीएस की गिरफ्त में आए सांचौर के मौलवी ओसामा उमर का संबंध अफगानिस्तान के आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) से था. ओसामा 4 साल से संगठन के टॉप कमांडर के संपर्क में था. एटीएस ने 4 दिन पूछताछ के बाद मामला दर्ज कर मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है.

पकड़े गए चार अन्य संदिग्धों को भी ओसामा आतंकी संगठन से जुड़ने के लिए दबाव बना रहा था. पूछताछ में सामने आया कि ओसामा इंटरनेट कॉलिंग से आंतकी टॉप कमांडरों से संपर्क करता था. मौलवी देश के बाहर भागने की फिराक में था और दुबई के रास्ते वो अफगानिस्तान जाने की प्लानिंग में था.

पिछले दिनों राजस्थान एटीएस ने 4 जिलों में छापेमारी कर 5 को पकड़ा था. पकड़ा गया ओसामा उमर, मसूद पंडीपार बाड़मेर का, मोहम्मद अयूब पीपाड़ जोधपुर का, मोहम्मद जुनेद बागोर मोहल्ला करौली का और बसीर रामसर बाड़मेर का रहने वाला है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

क्या होता है रेडिकलाइज (कट्टरवाद)?

यदि कोई व्यक्ति क‌ट्टरवाद की तरफ चढ़ता है तो उसे दूर करने की प्रक्रिया को रेडिकलाइन कहा जाता है. एटीएस ने एक टीम बना रखी है, जिसमें एटीएस के साथ-साथ उदारपंची लोग, गर्म की व्याख्या करने वाले रामुचित लोग और समाज के कुछ गणमान्य शामिल होते हैं.

ये लोग रेडिकलाइज़ व्यक्ति की काउंसलिंग करते हैं. उसकी क‌ट्टरवाद से दूर करने का प्रयास करते हैं और सही दिशा की ओर ले जाते हैं और एटीएय की फील्ड की टीम लगातार निगरानी रखती हैं और समय-समय पर फिर यहां कमेटी के सामने लाकर उसकी विचारधारा की परख होती है. ऐसे व्यक्ति का रिकॉर्ड रखा जाता है. मौलाना ओसाना चार मौलानाओं को क‌ट्टरवाद का पाठ पढ़ा रहा था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-