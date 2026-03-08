सूरतगढ़, सीकर, भिवाड़ी में नए एयरपोर्ट! डबल इंजन सरकार की अहम बैठक में बड़े फैसले!

Rajasthan Aviation Expansion: राजस्थान में नागरिक उड्डयन क्षेत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की 'डबल इंजन' साझेदारी तेज हो गई है. जयपुर एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर में 7 मार्च 2026 को हुई उच्च स्तरीय बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने हिस्सा लिया. बैठक में प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने, हवाई पट्टियों के उन्नयन, नए हवाई अड्डों की स्थापना और फ्लाइट सेवाओं के विस्तार पर विस्तृत चर्चा हुई. यह बैठक राजस्थान के एविएशन सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है, जो पर्यटन, व्यापार, रोजगार और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देगी.

बैठक में उठे प्रमुख मुद्दे

बैठक में राजस्थान में हवाई सेवाओं के विस्तार पर फोकस किया गया. हवाई पट्टियों का उन्नयन, मौजूदा हवाई अड्डों पर विकास कार्य, फ्लाइट कनेक्टिविटी बढ़ाने और नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की संभावनाओं पर गहन विचार-विमर्श हुआ. अधिकारियों को घरेलू और क्षेत्रीय एयरपोर्ट विकसित करने के निर्देश दिए गए. केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने हवाई सेवाओं के बेहतर संचालन के लिए स्वतंत्र निदेशालय गठित करने पर जोर दिया, जिससे प्रदेश में नागरिक उड्डयन तेजी से आगे बढ़ सके.

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घरेलू एयरपोर्ट की संभावनाओं पर तत्काल काम शुरू करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि बेहतर हवाई कनेक्टिविटी से राज्य के दूर-दराज इलाकों में विकास की नई गति आएगी.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की महत्वपूर्ण घोषणाएं

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार आरसीएस-उड़ान योजना के तहत विभिन्न जिलों के बीच हवाई सेवाओं का विस्तार कर रही है. उन्होंने सूरतगढ़ में सिविल एन्क्लेव स्थापित करने की रूपरेखा तैयार करने, लालगढ़ हवाई पट्टी पर विकास कार्य तेज करने के निर्देश दिए. साथ ही, डीग-कुम्हेर, सिरोही, सीकर और भिवाड़ी में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की संभावनाएं तलाशने पर बल दिया. उत्तरलाई एयरपोर्ट पर नए सिविल एन्क्लेव और एप्रोच रोड के कार्यों को गति देने के आदेश भी दिए गए. सीएम ने जोर दिया कि इन परियोजनाओं से क्षेत्रीय विकास होगा, आपात स्थिति में वैकल्पिक एयरपोर्ट उपलब्ध होंगे, पर्यटन और व्यापार बढ़ेगा तथा प्रवासी राजस्थानियों को बड़ा लाभ मिलेगा.



राजस्थान एविएशन सेक्टर के लिए नई उम्मीदें

यह बैठक राजस्थान में एविएशन क्रांति की शुरुआत मानी जा रही है. राज्य में पहले से जयपुर, उदयपुर, जोधपुर जैसे प्रमुख एयरपोर्ट हैं, लेकिन अब छोटे शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों तक हवाई पहुंच बढ़ाने की योजना है. नए एयरपोर्ट से रोजगार सृजन, पर्यटकों की संख्या में वृद्धि और आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी. केंद्र और राज्य की मिली-जुली कोशिशों से राजस्थान जल्द ही बेहतर हवाई नेटवर्क वाला राज्य बनेगा. आने वाले महीनों में इन परियोजनाओं पर ठोस कदम उठाए जाएंगे.

